Potenziare l'azienda: presentiamo IBM MaaS360 App Catalog for iOS

L'app IBM MaaS360 App Catalog è progettata per tutti i tipi di organizzazioni, dai piccoli team alle grandi aziende. È progettata per crescere insieme alle tue esigenze, mantenendo al contempo sicurezza e prestazioni elevate. L'app si connette direttamente al tuo portale MaaS360, consentendo ai team IT di controllare facilmente l'implementazione, l'accesso e gli aggiornamenti. IBM MaaS360 App Catalog è:

Disponibile sui dispositivi con iOS/iPadOS 15.0 e versioni successive;

Distribuito tramite il portale IBM MaaS360 e scaricabile anche dall'app store e

Pronto per essere personalizzato per la tua organizzazione fornendo assistenza per il branding.

L'IBM MaaS360 App Catalog per iOS è un punto di svolta nella gestione delle app mobili. Non è solo una piattaforma per l'installazione di app. È uno spazio di lavoro digitale dinamico progettato per potenziare il tuo team, semplificare la supervisione IT e rafforzare la sicurezza della tua organizzazione.

Scoprilo nei dettagli, personalizzalo e guarda crescere le tue capacità.

Trasforma il tuo ecosistema di app interno in una soluzione efficace, più intelligente ed efficiente. Il tuo futuro di produttività inizia qui.

