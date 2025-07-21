Potenziare l'azienda: presentiamo IBM MaaS360 App Catalog for iOS

22 luglio 2025
Siamo entusiasti di presentare IBM MaaS360 App Catalog, che aiuta le aziende a condividere e gestire facilmente le app aziendali su dispositivi iOS. Questo nuovo catalogo di app segue gli standard di progettazione di IBM e offre notevole sicurezza, facilità d'uso e la capacità di crescere rispondendo alle tue esigenze.
Il catalogo di app MaaS360 supporta la tua strategia mobile consentendoti di lanciare strumenti di produttività personalizzati e offrendo al tuo team un facile accesso alle applicazioni interne.
La gestione delle app iOS interne tramite strumenti o visualizzazioni web legacy non è più sufficiente. Con MaaS360 App Catalog, abbiamo reinventato l'esperienza di scoperta e distribuzione delle app da zero, garantendo:
Dal momento in cui gli utenti aprono il catalogo delle app MaaS360, ricevono un'interfaccia ordinata e personalizzata progettata per semplificare la scoperta delle app fin dall'inizio.
Trovare l'app giusta è facile con il nostro potente motore di ricerca. Che gli utenti conoscano il nome dell'app o solo una funzione, il nostro catalogo suggerisce corrispondenze pertinenti tra categorie, titoli e parole chiave.
Ogni app del catalogo include una ricca pagina di dettagli che offre agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno per prendere decisioni informate, con una descrizione completa, schermate di anteprima, novità, versione del sistema operativo supportata e statistiche sui download.
Per supportare ulteriormente la trasparenza e la qualità, gli utenti possono anche vedere valutazioni e recensioni direttamente nella pagina dei dettagli dell'app. Solo chi ha installato l'app può inviare feedback, garantendo pertinenza e autenticità. A loro volta, gli amministratori possono utilizzare questo input per migliorare continuamente l'esperienza con l'app.
L'app consente agli utenti di controllare la propria esperienza con un facile accesso ai dettagli dell'account, all'aggiornamento delle preferenze e agli strumenti di assistenza. Che si tratti di abilitare l'aggiornamento automatico, gestire le notifiche delle app o rivisitare il tour di benvenuto, tutto è a portata di tocco, semplificando la personalizzazione del funzionamento del catalogo app.
L'app IBM MaaS360 App Catalog è progettata per tutti i tipi di organizzazioni, dai piccoli team alle grandi aziende. È progettata per crescere insieme alle tue esigenze, mantenendo al contempo sicurezza e prestazioni elevate. L'app si connette direttamente al tuo portale MaaS360, consentendo ai team IT di controllare facilmente l'implementazione, l'accesso e gli aggiornamenti. IBM MaaS360 App Catalog è:
L'IBM MaaS360 App Catalog per iOS è un punto di svolta nella gestione delle app mobili. Non è solo una piattaforma per l'installazione di app. È uno spazio di lavoro digitale dinamico progettato per potenziare il tuo team, semplificare la supervisione IT e rafforzare la sicurezza della tua organizzazione.
Scoprilo nei dettagli, personalizzalo e guarda crescere le tue capacità.
Trasforma il tuo ecosistema di app interno in una soluzione efficace, più intelligente ed efficiente. Il tuo futuro di produttività inizia qui.
Prenota una demo IBM MaaS360 dal vivo