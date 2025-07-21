Potenziare l'azienda: presentiamo IBM MaaS360 App Catalog for iOS

22 luglio 2025

Autore

Deviprasad Shetty

R&D Leader for MaaS360 Engineering

IBM

Khushi Kumari

IBM MaaS360 Software Development Engineer

IBM

Siamo entusiasti di presentare IBM MaaS360 App Catalog, che aiuta le aziende a condividere e gestire facilmente le app aziendali su dispositivi iOS. Questo nuovo catalogo di app segue gli standard di progettazione di IBM e offre notevole sicurezza, facilità d'uso e la capacità di crescere rispondendo alle tue esigenze.

Il catalogo di app MaaS360 supporta la tua strategia mobile consentendoti di lanciare strumenti di produttività personalizzati e offrendo al tuo team un facile accesso alle applicazioni interne.

Perché un catalogo di app aziendali nativo?

La gestione delle app iOS interne tramite strumenti o visualizzazioni web legacy non è più sufficiente. Con MaaS360 App Catalog, abbiamo reinventato l'esperienza di scoperta e distribuzione delle app da zero, garantendo:

  • Prestazioni native in iOS/iPadOS 15.0 e versioni successive
  • Autenticazione sicura e controllo degli accessi
  • Branding personalizzato e supporto multilingue
  • Compatibilità con la modalità luce/oscurità uniforme
  • Conformità all'accessibilità pronta all'uso

Una prima occhiata senza interruzioni

Dal momento in cui gli utenti aprono il catalogo delle app MaaS360, ricevono un'interfaccia ordinata e personalizzata progettata per semplificare la scoperta delle app fin dall'inizio.

  • Sezione in primo piano: la sezione semplifica la scoperta degli strumenti effettivamente utilizzati dai tuoi team. In alto, troveranno un elenco curato di App in evidenza, pacchetti selezionati con cura dagli amministratori per garantire un rapido accesso agli strumenti più preziosi.
  • Le più scaricate: proprio sotto, la sezione Le più scaricate mostra le app più popolari in base all'utilizzo nella tua organizzazione, aiutando i nuovi utenti a trovare ciò che già funziona bene per i loro colleghi.
  • Pacchetti di app: i Pacchetti di app, come le raccolte di app per workflow, sono presentate come un set unificato, che semplifica l'installazione di qualsiasi soluzione con un solo tocco.
  • Le mie app e Aggiorna tutto: per gli utenti che desiderano tenere traccia di ciò che hanno già installato o vedere le novità, la visualizzazione Le mie app fornisce un elenco personalizzato delle app installate, dotato di notifiche di aggiornamento. Che si tratti di aggiornare una singola app o di toccare Aggiorna tutto, mantenere gli aggiornamenti è semplice e intuitivo.

Principali miglioramenti per MaaS360 App Catalog

Ricerca e navigazione migliorate

Trovare l'app giusta è facile con il nostro potente motore di ricerca. Che gli utenti conoscano il nome dell'app o solo una funzione, il nostro catalogo suggerisce corrispondenze pertinenti tra categorie, titoli e parole chiave.

Dettagli dell'app a colpo d'occhio

Ogni app del catalogo include una ricca pagina di dettagli che offre agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno per prendere decisioni informate, con una descrizione completa, schermate di anteprima, novità, versione del sistema operativo supportata e statistiche sui download.

Per supportare ulteriormente la trasparenza e la qualità, gli utenti possono anche vedere valutazioni e recensioni direttamente nella pagina dei dettagli dell'app. Solo chi ha installato l'app può inviare feedback, garantendo pertinenza e autenticità. A loro volta, gli amministratori possono utilizzare questo input per migliorare continuamente l'esperienza con l'app.

Impostazioni e assistenza

L'app consente agli utenti di controllare la propria esperienza con un facile accesso ai dettagli dell'account, all'aggiornamento delle preferenze e agli strumenti di assistenza. Che si tratti di abilitare l'aggiornamento automatico, gestire le notifiche delle app o rivisitare il tour di benvenuto, tutto è a portata di tocco, semplificando la personalizzazione del funzionamento del catalogo app.

Progettato per l'azienda globale

  • Assistenza in 16 lingue globali
  • Completamente compatibile con le caratteristiche di accessibilità Apple
  • Funzionamento fluido sia in modalità chiara che scura

Sviluppato per scalare, creato per la sicurezza

L'app IBM MaaS360 App Catalog è progettata per tutti i tipi di organizzazioni, dai piccoli team alle grandi aziende. È progettata per crescere insieme alle tue esigenze, mantenendo al contempo sicurezza e prestazioni elevate. L'app si connette direttamente al tuo portale MaaS360, consentendo ai team IT di controllare facilmente l'implementazione, l'accesso e gli aggiornamenti. IBM MaaS360 App Catalog è:

  • Disponibile sui dispositivi con iOS/iPadOS 15.0 e versioni successive;
  • Distribuito tramite il portale IBM MaaS360 e scaricabile anche dall'app store e
  • Pronto per essere personalizzato per la tua organizzazione fornendo assistenza per il branding.

L'IBM MaaS360 App Catalog per iOS è un punto di svolta nella gestione delle app mobili. Non è solo una piattaforma per l'installazione di app. È uno spazio di lavoro digitale dinamico progettato per potenziare il tuo team, semplificare la supervisione IT e rafforzare la sicurezza della tua organizzazione.

Scoprilo nei dettagli, personalizzalo e guarda crescere le tue capacità.

Trasforma il tuo ecosistema di app interno in una soluzione efficace, più intelligente ed efficiente. Il tuo futuro di produttività inizia qui.

Scopri di più su IBM MaaS360

Prenota una demo IBM MaaS360 dal vivo

Prova IBM MaaS360 gratuitamente

