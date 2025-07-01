Nell'ultimo decennio, il panorama dell'integrazione dei dati ha subito un'importante trasformazione. Questo cambiamento è stato alimentato da una crescente domanda di agilità, scalabilità e costi di proprietà inferiori, che ha inaugurato un nuovo ecosistema di strumenti. Siamo passati dai data warehouse a Hadoop, dai data lake ai data warehouse cloud e ora l'architettura Lakehouse ci chiama.

Le sfide legate all'evoluzione del panorama tecnologico dei dati ad ogni passaggio, dai data lake ETL ai data lake dell'era Hadoop al cloud ELT, hanno costretto gli integratori di sistemi e i team IT a ripensare le proprie strategie di dati da zero. Ma quando le organizzazioni cercano di adottare piattaforme più recenti, si trovano spesso di fronte a un pasticcio di tecnologie sovrapposte e a un crescente debito tecnico.

IBM Business Parter Dot Group, un integratore di sistemi di ingegneria dei dati con sede nel Regno Unito con oltre 27 anni di esperienza, sta affrontando queste sfide in prima persona. Per aiutare le aziende a superare queste sfide, Dot Group ha collaborato con IBM nel fornire un approccio pratico e incentrato sul valore all'Integrazione dei dati utilizzando IBM watsonx.data integration, un moderno strumento di Integrazione dei dati che incorpora l'intero spettro di funzionalità di Integrazione dei dati per orchestrare i dati attraverso formati e pipeline.