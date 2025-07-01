1 luglio 2025
Nell'ultimo decennio, il panorama dell'integrazione dei dati ha subito un'importante trasformazione. Questo cambiamento è stato alimentato da una crescente domanda di agilità, scalabilità e costi di proprietà inferiori, che ha inaugurato un nuovo ecosistema di strumenti. Siamo passati dai data warehouse a Hadoop, dai data lake ai data warehouse cloud e ora l'architettura Lakehouse ci chiama.
Le sfide legate all'evoluzione del panorama tecnologico dei dati ad ogni passaggio, dai data lake ETL ai data lake dell'era Hadoop al cloud ELT, hanno costretto gli integratori di sistemi e i team IT a ripensare le proprie strategie di dati da zero. Ma quando le organizzazioni cercano di adottare piattaforme più recenti, si trovano spesso di fronte a un pasticcio di tecnologie sovrapposte e a un crescente debito tecnico.
IBM Business Parter Dot Group, un integratore di sistemi di ingegneria dei dati con sede nel Regno Unito con oltre 27 anni di esperienza, sta affrontando queste sfide in prima persona. Per aiutare le aziende a superare queste sfide, Dot Group ha collaborato con IBM nel fornire un approccio pratico e incentrato sul valore all'Integrazione dei dati utilizzando IBM watsonx.data integration, un moderno strumento di Integrazione dei dati che incorpora l'intero spettro di funzionalità di Integrazione dei dati per orchestrare i dati attraverso formati e pipeline.
«La promessa di democratizzare i dati e di dare alle persone l'accesso self-service ai dati non è mai stata realmente realizzata», afferma Simon Parkinson, amministratore delegato di Dot Group. "La maggior parte dei clienti che vediamo si ritrovano ad avere più ERP, strumenti ETL, database, piattaforme BI e, nonostante ciò, continuano ad avere la stessa ambizione di cercare di ottenere informazioni aziendali."
Il risultato è un ambiente difficile in cui i team trascorrono la maggior parte del tempo a mantenere i sistemi esistenti invece di innovare. "Molte aziende hanno difficoltà a elaborare un roadmap passo dopo passo per uscire da questo circolo vizioso", spiega Parkinson. "La vera domanda è: come progettare quel primo passo, assicurandosi che ogni passo successivo continua a generare valore?"
In questo ambiente, la sfida più grande non è solo trovare gli strumenti giusti, ma sapere da dove cominciare, come semplificare e come fornire valore incrementale senza intraprendere progetti di trasformazione pluriennali.
"La proliferazione degli strumenti è la chiave qui", Continua Parkinson, "i clienti cercano uno strumento che interagisca bene, con modelli di licenza semplici e un marketplace tutto in uno. L'integrazione di IBM watsonx.data integration sembra davvero che i clienti saranno in grado di iniziare con qualsiasi caso d'uso singolo, che si tratti di ELT/ETL, osservabilità dei dati, streaming in tempo reale o data replication, e espandersi secondo necessità», spiega Parkinson. “Prima dovevi comprare l'intera petroliera. Questo è molto più leggero e fluido."
«L'idea è che i clienti possano concedere in licenza una parte e poi avviare facilmente mini progetti pilota e POC per altre capacità senza dover passare attraverso tutti i comitati di revisione dell'architettura e i processi di procurement che diventano così lunghi e costosi», condivide Parkinson.
Sebbene l'adozione dell'AI sia assolutamente una priorità assoluta per i leader aziendali di tutti i settori, gli integratori di sistemi e i team IT rimangono impantanati da problemi fondamentali di qualità dei dati. «La nostra esperienza è che le aziende sono ancora bloccate nella fase sperimentale dell'AI perché la mancanza di qualità dei loro dati le frena», afferma Parkinson. "Prima di poter spostare alla fase successiva della maturità dell'AI, devono prima fare le correzioni dei propri dati".
Una volta implementata, l'integrazione di IBM watsonx.data consentirà ai clienti di Dot Group e IBM di:
«Si spera che, offrendo diverse funzionalità di integrazione dei dati all'interno di un unico piano di controllo unificato, le aziende possano sbloccare agilità, produttività e scalabilità. "Quello, accoppiato, con la nuova esperienza, significa che i vostri ingegneri dei dati o gli architetti dei dati non dovranno essere esperti di sette strumenti diversi", Continua Parkinson. “Possono essere un unico esperto in grado di utilizzare sette strumenti diversi. Possono semplicemente andare avanti."
Scopri come l'integrazione di watsonx.data può consentire ai suoi team di dati di accelerare la distribuzione dei dati per AI e analytics con un piano di controllo unificato per integrare dati strutturati e dati non strutturati, utilizzando qualsiasi stile di integrazione.
Esperienza IBM watsonx.data integration gratuitamente.
Informazioni su Dot Group
IBM Business Partner Dot Group è un integratore di sistemi di ingegneria dei dati con sede nel Regno Unito con oltre 27 anni di esperienza nell'aiutare le organizzazioni a gestire, spostare e ottimizzare i propri dati. Originato dall'acquisizione di Ascential Software - gli autori originali di DataStage e Informix - Dot Group ha profonde radici tecniche e una lunga storia di lavoro con sistemi di dati su scala aziendale.
Informazioni su Simon Parkinson
Simon Parkinson serve come Amministratore Delegato di Dot Group, dove guida l'esperienza dell'azienda nelle tecnologie IBM e nelle soluzioni di ingegneria dei dati. Un Campione IBM, Simon si specializza nell'aiutare le organizzazioni a eliminare i colli di bottiglia dei dati e a trasformare le loro strategie di integrazione dei dati per ottenere insight in tempo reale e un vantaggio competitivo.