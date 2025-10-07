Potenziare gli utenti di IBM Z con l'agentic AI

IBM sta ridefinendo il modo in cui gli utenti interagiscono con IBM Z attraverso il lancio di nuove funzionalità di agentic AI che migliorano la produttività, semplificano le operazioni e aiutano gli utenti a lavorare in un modo più naturale e orientato agli obiettivi.
Indipendentemente dal fatto che gli utenti stiano fornendo insight, accelerando gli aggiornamenti del sistema, semplificando le attività quotidiane o automatizzando le risposte agli incidenti tramite soluzioni di gestione dei servizi IT, il framework basato su agenti di IBM Z è progettato per offrire un'intelligence semplificata su tutta la piattaforma.
Partendo dal successo del lancio dell'innovativa soluzione IBM z17 all'inizio di quest'anno, questa non è solo un'evoluzione, bensì una reinvenzione completa dell'esperienza IBM Z.
La nostra strategia è elegantemente semplice ma fortemente deliberata: creare agenti AI basati su utenti e casi d'uso reali, a partire da due dei gruppi di maggior impatto, ovvero i team addetti alle operazioni e allo sviluppo di applicazioni per IBM Z.
Queste nuove caratteristiche aiutano gli operatori IT a risolvere i problemi in modo più efficiente comprendendo il contesto conversazionale, ragionando attraverso interazioni in più fasi, prendendo decisioni basate sugli obiettivi e automatizzando workflow complessi. Questo rappresenta un passaggio significativo, dalla risoluzione reattiva dei problemi alla gestione proattiva e intelligente del sistema. IBM watsonx Assistant for Z potenzia la chat AI e l'esperienza di runtime degli agenti alla base di prodotti come IBM Concert, generando risposte sensibili al contesto che supportano un'efficace correzione degli incidenti.
IBM watsonx Code Assistant for Z ti aiuta ad accelerare ogni fase del ciclo di vita di sviluppo e modernizzazione dell'applicazione mainframe, utilizzando l'AI e l'automazione. Ad esempio, la National Organization for Social Insurance (NOSI) egiziana ha deciso di modernizzare le sue applicazioni principali per soddisfare le crescenti esigenze aziendali e supportare la scalabilità futura. Con watsonx Code Assistant for Z, hanno osservato una riduzione fino al 94% del tempo necessario per analizzare il codice COBOL complesso e una riduzione fino al 79% del tempo necessario per comprendere le applicazioni complesse1. Grazie ai recenti miglioramenti apportati a watsonx Code Assistant for Z, gli sviluppatori possono ora:
IBM Z si sta evolvendo per supportare l'AI di livello aziendale con una serie di servizi fondamentali, progettati per rendere l'integrazione dell'AI sicura, scalabile e di impatto. Questi servizi costituiscono la spina dorsale dell'ecosistema AI di IBM Z e sono progettati per funzionare con l'infrastruttura esistente di un'organizzazione per:
Per decenni, IBM Z è stato la spina dorsale incrollabile dei workload mission-critical nei settori di tutto il mondo. Nell'aprile 2025, abbiamo lanciato IBM z17, che consente ai clienti di distribuire e scalare i casi d'uso dell'AI direttamente sulla piattaforma. Questo ha generato insight più vicini ai dati e alle transazioni, ha semplificato i workflow complessi e ha accelerato l'agilità aziendale in modi mai visti prima.
Partendo da questo successo, questa settimana abbiamo introdotto IBM Spyre Accelerator on IBM z17, progettato per funzionare perfettamente con l'avanzato processore Telum II di IBM. Insieme, formano una combinazione potente e sinergica che migliora notevolmente le prestazioni dell'AI su IBM Z. Questa combinazione crea un ambiente ideale per eseguire modelli AI sofisticati, inclusa l'AI generativa, proprio dove risiedono i tuoi dati.
IBM Z è compatibile con l'AI ed è anche basato sull'AI. Grazie ai servizi di base di AI che supportano l'integrazione della sicurezza, prestazioni scalabili e un impatto reale sul business, le organizzazioni possono inserire l'AI nei loro sistemi principali per sbloccare nuovi livelli di produttività e insight.
L'agentic AI su IBM Z rappresenta un cambiamento strategico nel modo in cui le aziende utilizzano la potenza del mainframe. Mettendo gli utenti al centro e abilitando agenti intelligenti sensibili al contesto, offriamo produttività, semplicità ed efficienza, migliorando al contempo le competenze dei team. Questo è il prossimo capitolo del nostro impegno per l'innovazione e siamo solo all'inizio.