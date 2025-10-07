Intelligenza artificiale Automazione IT

Potenziare gli utenti di IBM Z con l'agentic AI

Pubblicato 10/07/2025

Autore

Skyla Loomis

General Manager, IBM Z Software

IBM sta ridefinendo il modo in cui gli utenti interagiscono con IBM Z attraverso il lancio di nuove funzionalità di agentic AI che migliorano la produttività, semplificano le operazioni e aiutano gli utenti a lavorare in un modo più naturale e orientato agli obiettivi.

Indipendentemente dal fatto che gli utenti stiano fornendo insight, accelerando gli aggiornamenti del sistema, semplificando le attività quotidiane o automatizzando le risposte agli incidenti tramite soluzioni di gestione dei servizi IT, il framework basato su agenti di IBM Z è progettato per offrire un'intelligence semplificata su tutta la piattaforma.

Partendo dal successo del lancio dell'innovativa soluzione IBM z17 all'inizio di quest'anno, questa non è solo un'evoluzione, bensì una reinvenzione completa dell'esperienza IBM Z.

Utenti reali, impatto reale

La nostra strategia è elegantemente semplice ma fortemente deliberata: creare agenti AI basati su utenti e casi d'uso reali, a partire da due dei gruppi di maggior impatto, ovvero i team addetti alle operazioni e allo sviluppo di applicazioni per IBM Z.

IBM ha introdotto funzionalità di agentic AI nell'ultima versione di IBM watsonx Assistant for Z, create appositamente per semplificare le operazioni di IBM Z

Queste nuove caratteristiche aiutano gli operatori IT a risolvere i problemi in modo più efficiente comprendendo il contesto conversazionale, ragionando attraverso interazioni in più fasi, prendendo decisioni basate sugli obiettivi e automatizzando workflow complessi. Questo rappresenta un passaggio significativo, dalla risoluzione reattiva dei problemi alla gestione proattiva e intelligente del sistema. IBM watsonx Assistant for Z potenzia la chat AI e l'esperienza di runtime degli agenti alla base di prodotti come IBM Concert, generando risposte sensibili al contesto che supportano un'efficace correzione degli incidenti.

IBM continua a trasformare il modo in cui gli sviluppatori creano e modernizzano le applicazioni mainframe con IBM watsonx Code Assistant for Z, la sua soluzione per sviluppatori di AI

IBM watsonx Code Assistant for Z ti aiuta ad accelerare ogni fase del ciclo di vita di sviluppo e modernizzazione dell'applicazione mainframe, utilizzando l'AI e l'automazione. Ad esempio, la National Organization for Social Insurance (NOSI) egiziana ha deciso di modernizzare le sue applicazioni principali per soddisfare le crescenti esigenze aziendali e supportare la scalabilità futura. Con watsonx Code Assistant for Z, hanno osservato una riduzione fino al 94% del tempo necessario per analizzare il codice COBOL complesso e una riduzione fino al 79% del tempo necessario per comprendere le applicazioni complesse1. Grazie ai recenti miglioramenti apportati a watsonx Code Assistant for Z, gli sviluppatori possono ora:

  • Utilizzare l'AI generativa (gen AI) per scoprire e documentare le regole aziendali incorporate nelle applicazioni COBOL, utilizzando la chat basata su AI per cercare rapidamente termini e concetti aziendali in migliaia di programmi.
  • Accelerare la comprensione del codice Assembler mission-critical su IBM z/OS, generando spiegazioni chiare e in linguaggio naturale che rivelino la logica aziendale sottostante.

Offrire una base di agentic AI per IBM Z

IBM Z si sta evolvendo per supportare l'AI di livello aziendale con una serie di servizi fondamentali, progettati per rendere l'integrazione dell'AI sicura, scalabile e di impatto. Questi servizi costituiscono la spina dorsale dell'ecosistema AI di IBM Z e sono progettati per funzionare con l'infrastruttura esistente di un'organizzazione per:

  • Semplificare il modo in cui l'AI accede ai dati ed esegue i comandi su z/OS e middleware, inclusi Db2 for z/OS CICS, IMS e MQ. Il Model Context Protocol (MCP) funge da livello di integrazione universale tra agenti AI e i sistemi IBM Z, il che significa meno integrazioni personalizzate e un modo più uniforme per distribuire l'AI in tutta l'azienda.
  • Supporta una gamma di Large Language Model (LLM), inclusi i modelli Granite di IBM, le opzioni di terze parti di Meta e Mistral e i modelli open source. Granite è ottimizzato per le attività aziendali e funziona in modo efficiente sul nuovo IBM Spyre Accelerator su IBM z17, supportando l'AI ad alte prestazioni direttamente sul mainframe.
  • Fornire un framework di agentic AI e un agent builder integrati in watsonx Assistant for Z che consentano agli agenti intelligenti di ragionare, pianificare e agire. Questo aiuta a orchestrare i workflow, ridurre lo sforzo manuale e accelerare l'onboarding, il che è particolarmente utile per i team che gestiscono ambienti complessi o passano a operazioni basate su AI.
  • Semplificare l'adozione dell'AI con IBM AI Optimizer for Z, che aiuta le aziende a implementare, integrare e monitorare soluzioni di AI progettate per ridurre tempi, costi e complessità. È una soluzione pratica che aiuta le organizzazioni a scalare l'AI senza interrompere le operazioni esistenti.

Potenziare le prestazioni dell'AI con IBM z17

Per decenni, IBM Z è stato la spina dorsale incrollabile dei workload mission-critical nei settori di tutto il mondo. Nell'aprile 2025, abbiamo lanciato IBM z17, che consente ai clienti di distribuire e scalare i casi d'uso dell'AI direttamente sulla piattaforma. Questo ha generato insight più vicini ai dati e alle transazioni, ha semplificato i workflow complessi e ha accelerato l'agilità aziendale in modi mai visti prima.

Partendo da questo successo, questa settimana abbiamo introdotto IBM Spyre Accelerator on IBM z17, progettato per funzionare perfettamente con l'avanzato processore Telum II di IBM. Insieme, formano una combinazione potente e sinergica che migliora notevolmente le prestazioni dell'AI su IBM Z. Questa combinazione crea un ambiente ideale per eseguire modelli AI sofisticati, inclusa l'AI generativa, proprio dove risiedono i tuoi dati.

Il risultato: sbloccare nuovi livelli

IBM Z è compatibile con l'AI ed è anche basato sull'AI. Grazie ai servizi di base di AI che supportano l'integrazione della sicurezza, prestazioni scalabili e un impatto reale sul business, le organizzazioni possono inserire l'AI nei loro sistemi principali per sbloccare nuovi livelli di produttività e insight.

L'agentic AI su IBM Z rappresenta un cambiamento strategico nel modo in cui le aziende utilizzano la potenza del mainframe. Mettendo gli utenti al centro e abilitando agenti intelligenti sensibili al contesto, offriamo produttività, semplicità ed efficienza, migliorando al contempo le competenze dei team. Questo è il prossimo capitolo del nostro impegno per l'innovazione e siamo solo all'inizio.

