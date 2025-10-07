Potenziare gli utenti di IBM Z con l'agentic AI

Per decenni, IBM Z è stato la spina dorsale incrollabile dei workload mission-critical nei settori di tutto il mondo. Nell'aprile 2025, abbiamo lanciato IBM z17, che consente ai clienti di distribuire e scalare i casi d'uso dell'AI direttamente sulla piattaforma. Questo ha generato insight più vicini ai dati e alle transazioni, ha semplificato i workflow complessi e ha accelerato l'agilità aziendale in modi mai visti prima.

Partendo da questo successo, questa settimana abbiamo introdotto IBM Spyre Accelerator on IBM z17, progettato per funzionare perfettamente con l'avanzato processore Telum II di IBM. Insieme, formano una combinazione potente e sinergica che migliora notevolmente le prestazioni dell'AI su IBM Z. Questa combinazione crea un ambiente ideale per eseguire modelli AI sofisticati, inclusa l'AI generativa, proprio dove risiedono i tuoi dati.