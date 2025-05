Promuovere l'innovazione e il valore con IBM Technology Expert Labs on Microsoft Azure

Uno dei temi centrali del Davos 2025 sono stati "I settori nell'era intelligente", con tecnologie come l'AI, il quantum computing e la blockchain che stanno avanzando a un ritmo tale da trasformare le aziende a un ritmo più rapido. Inoltre, il World Economic Forum ha recentemente spiegato che le sfide legate alla scalabilità dei progetti pilota e dei proof of concept di AI per avere un "impatto trasformativo" sono difficili per molte organizzazioni di tutti i settori industriali che stanno sperimentando.

IBM vede la necessità di assistere le aziende nell'integrazione dei dati, nella modernizzazione delle applicazioni legacy, nella cybersecurity e nelle implementazioni hybrid cloud, adottando al contempo queste tecnologie di nuova generazione. IBM coglie l'opportunità di aiutare i propri clienti a risolvere gli ostacoli relativi alla scalabilità per la crescita, l'allineamento di azienda e I/T, il monitoraggio delle complessità di governance e il rispetto delle normative.

IBM Technology Expert Labs si concentra sui casi d'uso "best-fit" prescrittivi. Con oltre 47.000 coinvolgimenti di clienti in tutto il mondo, le nostre offerte aiutano i clienti a progettare, distribuire e portare in produzione i progetti pilota. I nostri consulenti forniscono valutazioni dello stato di salute e piani per le prestazioni, l'aggiornamento e la migrazione, linee guida sulle best practice e ottimizzazioni della sicurezza per la piattaforma Watson e altri prodotti di IBM Technology disponibili sul marketplace di Azure.