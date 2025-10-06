Promuovi l'efficienza operativa con GenAI Observability

Alla conferenza IBM TechXchange a Orlando, IBM ha annunciato la disponibilità generale di IBM Instana GenAI Observability, una svolta nell'osservabilità progettata per l'era dell'AI generativa.
Questo annuncio segue la disponibilità in anteprima di IBM Instana Intelligent Incident Investigation, che utilizza l'agentic AI per fornire un'identificazione più rapida e completa delle cause principali dei problemi. Via via che le organizzazioni scalano in produzione i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e workflow basati su agenti, le sfide operative possono moltiplicarsi: debug delle pipeline di AI poco chiare, controllo dei costi imprevedibili dei token e garanzia di esperienze del cliente affidabili. Instana GenAI Observability risolve direttamente questi problemi con una soluzione unificata e pronta per l'azienda.
L'IT aziendale sta già faticando sotto il peso della complessità; un recente rapporto mostra che due delle tre attività più importanti relative all'osservabilità che devono essere completate includono l'adattamento degli strumenti di osservabilità per gestire nuovi modelli architettonici e la garanzia di una copertura di osservabilità coerente in più ambienti.
Inoltre, l'AI ha completamente ridefinito cos'è un'applicazione. Le applicazioni non sono più ben definite e guidate dall'utente con risultati predefiniti, bensì sono autodirette, orientate agli obiettivi e includono un ragionamento contestuale. La posta in gioco è alta. Il costo medio dei tempi di inattività dell'IT non pianificati è di 14.056 dollari al minuto, pari a 218K-1,425 milioni di dollari l'ora, a seconda delle dimensioni dell'organizzazione. Senza visibilità sui sistemi basati su AI, le organizzazioni possono rischiare costi esorbitanti e danni alla reputazione.
Le aziende altamente automatizzate mostrano la via da seguire, quando utilizzano strumenti di osservabilità che possono potenzialmente ottenere una riduzione dei costi dell'IT e un elevato ROI dalla trasformazione digitale basata su AI.
IBM Instana GenAI Observability è progettato per ingegneri della piattaforma, team SRE e IT Ops e dirigenti che devono bilanciare affidabilità e costi delle funzionalità di AI. Centralizza la telemetria specifica dell'AI insieme al resto dello stack IT:
Il panorama dell'osservabilità si sta riscaldando e molti fornitori integrano la visibilità dell'AI nei loro strumenti. Riteniamo che Instana si distingua per quattro aspetti fondamentali:
I clienti vogliono un unico posto per visualizzare le prestazioni dell'AI in produzione, dai prompt ai token alla latenza, senza perdere il contesto end-to-end. Questo è esattamente ciò che offre Instana gen AI Observability.
Per i team che utilizzano una soluzione di osservabilità all'avanguardia, il vantaggio può essere significativo: riduzione del tempo medio di risoluzione (MTTR), meno costi a sorpresa. Per i dirigenti, una soluzione di questo tipo può supportare la governance e l'intelligence operativa per scalare l'AI. Inoltre, per i settori che devono affrontare una crescente complessità dell'IT, rappresenta un modo per affrontare i costi accelerando l'innovazione.
Guardando al futuro, l'osservabilità in tempo reale di Instana è una parte importante della più ampia strategia AI di IBM. Insieme a soluzioni come watsonx.governance e watsonx Orchestrate, che forniscono agenti personalizzabili e specifici per dominio, IBM sta sviluppando un approccio uniforme al monitoraggio, alla governance e all'automazione in tutto il ciclo di vita dell'AI.
IBM Instana GenAI Observability è ora disponibile. Se parteciperai alla conferenza IBM TechXchange a Orlando, Florida, scoprirai di più su queste funzionalità alla sessione n. 3122, "Drive operational efficiency with AI-powered observability".