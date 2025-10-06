Promuovi l'efficienza operativa con GenAI Observability

L'IT aziendale sta già faticando sotto il peso della complessità; un recente rapporto mostra che due delle tre attività più importanti relative all'osservabilità che devono essere completate includono l'adattamento degli strumenti di osservabilità per gestire nuovi modelli architettonici e la garanzia di una copertura di osservabilità coerente in più ambienti.

Inoltre, l'AI ha completamente ridefinito cos'è un'applicazione. Le applicazioni non sono più ben definite e guidate dall'utente con risultati predefiniti, bensì sono autodirette, orientate agli obiettivi e includono un ragionamento contestuale. La posta in gioco è alta. Il costo medio dei tempi di inattività dell'IT non pianificati è di 14.056 dollari al minuto, pari a 218K-1,425 milioni di dollari l'ora, a seconda delle dimensioni dell'organizzazione. Senza visibilità sui sistemi basati su AI, le organizzazioni possono rischiare costi esorbitanti e danni alla reputazione.

Le aziende altamente automatizzate mostrano la via da seguire, quando utilizzano strumenti di osservabilità che possono potenzialmente ottenere una riduzione dei costi dell'IT e un elevato ROI dalla trasformazione digitale basata su AI.