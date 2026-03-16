Guidare l'AI su larga scala con la potenza di un ambiente IT ibrido e il supporto

Man mano che le organizzazioni scalano l'AI in ambienti ibridi, i workload ad alta intensità di dati continuano a crescere più velocemente di quanto possano supportare i sistemi legacy. Il risultato: crescente pressione sulle infrastrutture, aumento della latenza e maggiore esposizione a rischi operativi e di sicurezza. Per tenere il passo, le aziende hanno bisogno di architetture scalabili, sicure e integrate che supportino workload basati sull'AI con pieno controllo e sovranità, riducendo al contempo la complessità operativa.

Per la maggior parte delle aziende, implementare con successo l'AI richiede la modernizzazione dell'IT. L'integrazione perfetta di nuovi sistemi ottimizzati per l'AI con gli ambienti esistenti è uno dei passi più critici e impegnativi. Anche piccole configurazioni errate possono causare tempi di inattività significativi. Gli studi dimostrano che sfruttando un monitoraggio intelligente e automatizzato dei sistemi, è possibile rilevare proattivamente i problemi prima che influenzino l'azienda, riducendo significativamente il rischio operativo.

La strada da seguire è chiara: combinare competenze con automazione basata su AI per tutto il ciclo di vita IT. Questo approccio colma le lacune operative, rafforza l'affidabilità e offre ai team IT più tempo per innovare e trasformarsi.