Guidare l'AI su larga scala con la potenza di un ambiente IT ibrido e il supporto

Da oltre 20 anni, IBM e Lenovo collaborano per offrire infrastrutture di livello aziendale. Oggi, questa collaborazione si sta evolvendo per aiutare i clienti ad accelerare l'adozione dell'AI in ambienti cloud ibridi e sovrani.
Insieme, le aziende ora forniscono supporto end-to-end per il ciclo di vita, rafforzato da importanti progressi di prodotto, tra cui GPU di inferenza AI, IBM Storage Scale e moderne tecnologie di rete.
Man mano che le organizzazioni scalano l'AI in ambienti ibridi, i workload ad alta intensità di dati continuano a crescere più velocemente di quanto possano supportare i sistemi legacy. Il risultato: crescente pressione sulle infrastrutture, aumento della latenza e maggiore esposizione a rischi operativi e di sicurezza. Per tenere il passo, le aziende hanno bisogno di architetture scalabili, sicure e integrate che supportino workload basati sull'AI con pieno controllo e sovranità, riducendo al contempo la complessità operativa.
Per la maggior parte delle aziende, implementare con successo l'AI richiede la modernizzazione dell'IT. L'integrazione perfetta di nuovi sistemi ottimizzati per l'AI con gli ambienti esistenti è uno dei passi più critici e impegnativi. Anche piccole configurazioni errate possono causare tempi di inattività significativi. Gli studi dimostrano che sfruttando un monitoraggio intelligente e automatizzato dei sistemi, è possibile rilevare proattivamente i problemi prima che influenzino l'azienda, riducendo significativamente il rischio operativo.
La strada da seguire è chiara: combinare competenze con automazione basata su AI per tutto il ciclo di vita IT. Questo approccio colma le lacune operative, rafforza l'affidabilità e offre ai team IT più tempo per innovare e trasformarsi.
Attraverso IBM Technology Lifecycle Services (TLS), le organizzazioni ricevono servizi per l'intero ciclo di vita e supporto multivendor sulle piattaforme Hybrid AI mission-critical di Lenovo, inclusi gli ambienti di inferenza AI on-premise.
Gli esperti tecnici IBM pianificano, distribuiscono, supportano, ottimizzano e rinnovano soluzioni di livello aziendale su infrastrutture ibride. Questa collaborazione combina infrastrutture di livello aziendale con le funzionalità di servizio globale di IBM per supportare la distribuzione, le operazioni e la gestione del ciclo di vita di ambienti ibridi di AI di livello produttivo.
IBM TLS semplifica il supporto IT multivendor per l'AI fungendo da unico punto di responsabilità per accelerare i risultati del business infrastrutturale riducendo al contempo il carico operativo per IBM e i sistemi multivendor.
IBM TLS trasforma il supporto reattivo tradizionale in operazioni intelligenti e proattive utilizzando agentic AI e automazione.
I clienti traggono beneficio da:
Per le organizzazioni che gestiscono ambienti ibridi complessi, queste efficienze si traducono direttamente in una maggiore resilienza, tempi di attività più elevati e un'esperienza del cliente costantemente migliorata.
La Managed Maintenance Solution (MMS) di IBM per Lenovo offre un modello di supporto flessibile e a più livelli, con opzioni che includono un Technical Account Manager (TAM) IBM dedicato. I clienti ottengono una guida personalizzata, una pianificazione proattiva, un servizio prioritario e tempi di risposta accelerati.
L'infrastruttura Lenovo, combinata con il supporto di IBM TLS, aiuta ambienti aziendali complessi a operare su larga scala, con una risoluzione media del 97%¹ nella prima chiamata per hardware, software e rete multivendor, e un punteggio OSAT del 92%.
L'innovazione continua di IBM è stata recentemente riconosciuta per l'eccellenza nei servizi sul campo guidati dall'AI, con IDC che ha nominato IBM Leader nell'IDC MarketScape: Worldwide Hardware Support Services 2025 Vendor Assessment². Questo riconoscimento sottolinea la capacità di IBM di aiutare le organizzazioni a gestire le esigenze IT in evoluzione con sicurezza ed efficienza.
Insieme, IBM e Lenovo aiutano le organizzazioni a gestire con sicurezza workload AI su larga scala su infrastrutture ibride complesse.
IBM e Lenovo presenteranno congiuntamente queste funzionalità al NVIDIA GTC, presso The Lenovo Hub, 402 South Market Street, San Jose, CA 95113 (dietro il McEnery Convention Center).
La dimostrazione dal vivo metterà in evidenza come l'automazione intelligente, l'analytics predittiva e il supporto proattivo possano trasformare l'erogazione dei servizi, accelerare la risoluzione dei problemi e migliorare l'efficienza operativa negli ambienti IT aziendali.
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