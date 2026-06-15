Docling per IBM watsonx: trasforma documenti complessi in dati AI-ready

Oggi IBM ha annunciato la disponibilità generale di Docling per IBM watsonx, trasformando l'ampiamente adottato toolkit open source Docling in un servizio gestito per trasformare documenti complessi e disordinati in dati strutturati e AI-ready.
Le iniziative di AI aziendale spesso hanno successo o falliscono in base alla qualità dei dati su cui si basano. Eppure, la maggior parte delle conoscenze aziendali è intrappolata in documenti complessi che non sono mai stati progettati per l'uso dell'AI, come PDF, immagini e diapositive. Man mano che le organizzazioni costruiscono sistemi RAG, esperienze di ricerca aziendali e agenti AI, trasformare questi documenti in dati strutturati e affidabili è un requisito per un'AI affidabile su larga scala.
Con oltre 40 milioni di download, il toolkit open-source Docling è emerso come una soluzione popolare a questo problema, aiutando i team a convertire i documenti in formati strutturati che preservano layout, tabelle, ordine di lettura e relazioni. Ora IBM offre Docling come servizio gestito di livello aziendale.
Con Docling for IBM watsonx, i team possono spostare dai documenti grezzi a dati riutilizzabili, governati e AI-ready più velocemente e in modo più economico, senza dover implementare e mantenerli autonomamente. Con un prezzo fisso di 4 USD per 1.000 pagine, Docling per IBM watsonx offre prezzi di listino inferiori del 20% per la conversione dei documenti rispetto ai principali fornitori selezionati*, aiutando al contempo i team a preparare input di qualità superiore per RAG, ricerca aziendale e workflow di agenti.
I progetti di AI solitamente iniziano con il semplice obiettivo di rendere le conoscenze più facili da trovare, comprendere e utilizzare. Tuttavia, gran parte di questa conoscenza risiede in formati non strutturati o semi-strutturati progettati per la lettura da parte delle persone, non per i sistemi di AI.
Un PDF può contenere paragrafi, tabelle, grafici, intestazioni di pagina, note a piè di pagina, formule e immagini. Un documento scansionato potrebbe richiedere il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Una presentazione può includere relazioni visive stratificate che sono ovvie per una persona ma difficili da interpretare per un modello AI. Quando tali documenti vengono convertiti in testo semplice, alcuni elementi contestuali importanti possono andare persi.
Ma quel contesto è critico per un'AI efficace. La struttura, la gerarchia, le tabelle, l’ordine di lettura e le relazioni tra gli elementi del documento contribuiscono a determinarne il significato. Se una tabella viene convertita in un blocco di testo non ordinato o un'immagine viene separata dalla didascalia, i sistemi di AI a valle possono recuperare le informazioni sbagliate o generare risposte inaffidabili. Una scarsa conversione dei documenti può indebolire i workflow di ricerca, RAG e agenti, anche quando il foundation model sottostante è solido.
Alcuni team cercano di risolvere questo problema inviando i documenti non elaborati direttamente a modelli frontier di grandi dimensioni. Sebbene questa soluzione possa funzionare, diventa rapidamente costosa su larga scala e non produce output strutturati riutilizzabili. Altri team potrebbero unire strumenti OCR, parser di file, chunker e infrastrutture personalizzate. Questo approccio significa gestire più strumenti, ottimizzare pipeline per diversi tipi di file e mantenere l'infrastruttura, e anche in quel caso potrebbe comunque non preservare la struttura di cui le applicazioni di AI hanno bisogno.
Docling for IBM watsonx aiuta i team a convertire documenti complessi e multi-formato in output strutturati, più facili da recuperare, elaborare, analizzare e riutilizzare per le applicazioni AI tra i workflow.
Invece di trattare l'elaborazione dei documenti come un'estrazione di testo di base, Docling for IBM watsonx applica funzionalità, come modelli specializzati per l'analisi del layout e il riconoscimento di tabelle, per preservare maggiormente il significato nel contenuto originale.
L'OCR è spesso ottimizzato per riconoscere il testo, non per capire come sia organizzato su una pagina. Quando possibile, Docling evita l'OCR a favore di approcci che riconoscono e categorizzano direttamente gli elementi visivi, aiutando a mantenere un contesto importante come layout, tabelle, ordine di lettura e relazioni tra documenti. Quando è necessario l'OCR per PDF o immagini scansionate, Docling può comunque utilizzarlo come parte della pipeline di elaborazione.
Questo approccio basato sulla comprensione della struttura offre un percorso più efficace per trasformare i contenuti grezzi in dati AI-ready, aiutando i team a ridurre le attività di preparazione manuale, a migliorare la qualità del recupero a valle e a ridurre i costi operativi.
Basato sul toolkit open source Docling, sviluppato da IBM Research e donato alla Linux Foundation, Docling for IBM watsonx offre la potenza di Docling come servizio IBM completamente gestito. Il progetto open source ha visto un'adozione significativa dalla comunità, raggiungendo recentemente i 500 mila download giornalieri, poiché la preparazione dei documenti diventa un passo critico per rendere i contenuti utilizzabili da Enterprise Search, RAG e agenti AI.
Ora, IBM sta facilitando per i team l'inserimento di Docling in produzione senza dover distribuire, configurare e mantenere autonomamente l'infrastruttura sottostante.
"Abbiamo utilizzato Docling open source in produzione. Di recente abbiamo testato Docling for IBM watsonx e abbiamo scoperto che ha migliorato la precisione. Anche la velocità di analisi è raddoppiata," ha detto l'utente di una banca di Singapore. "Un servizio di Docling gestito facilita l'adozione astraendo le operazioni dell'infrastruttura, incluso il ridimensionamento della capacità, in modo che i team possano concentrarsi sull'integrazione piuttosto che sulla manutenzione della piattaforma".
Il servizio è progettato per offrire un percorso più rapido verso il valore con configurazione pronta all'uso, scalabilità automatica in base alla domanda di workload ed elaborazione ad alto throughput senza dover pianificare e gestire la capacità dedicata ai team.
I team possono utilizzare Docling for IBM watsonx tramite un'interfaccia utente semplice per sperimentazione, ispezione e rapida elaborazione dei documenti. Su larga scala, le capacità possono essere integrate direttamente in applicazioni di produzione, pipeline di automazione e workflow di AI aziendale tramite API facili da usare.
Trasformando file complessi in input più puliti, Docling for IBM Watsonx supporta un ampio set di workflow di AI e dati:
Docling for IBM Watsonx è ora disponibile per il pubblico generale come offerta SaaS ospitata su AWS. Puoi provarlo gratuitamente e iniziare a elaborare i documenti tramite un'interfaccia facile da usare, poi spostare all'integrazione basata su API quando sei pronto a integrare l'intelligenza documentale nei workflow di produzione.
Il servizio è disponibile tramite IBM Marketplace o AWS Marketplace con prezzi semplici e prevedibili a 4 USD ogni 1.000 pagine. Su larga scala, questo significa che puoi risparmiare 1.000 USD per milione di pagine convertite rispetto all'offerta comparabile più economica con Docling for IBM watsonx*. Sono disponibili anche abbonamenti annuali a partire da 1 milione di pagine all'anno e includono supporto e una capacità di elaborazione premium.
Docling for IBM watsonx offre un modo pratico ed economico per trasformare documenti complessi in dati riutilizzabili AI-ready e contribuisce a ridurre lo sforzo manuale, i costi e la complessità operativa che possono rallentare le iniziative di AI.
Prova gratuitamente Docling for IBM watsonx
*In base a un confronto tra i prezzi di listino pay-as-you-go pubblicati negli Stati Uniti al 9 giugno 2026 per 1.000 pagine per workload di elaborazione di documenti che vanno oltre l'OCR di base e restituiscono output strutturati come layout, tabelle o moduli, rispetto a quelli selezionati offerte di diversi importanti fornitori. Sono esclusi i livelli gratuiti, i servizi basati esclusivamente su OCR, gli sconti per impegno o volume, i prezzi negoziati e le differenze regionali o valutarie. Risparmi in dollari calcolati confrontando il prezzo di listino di Docling for IBM watsonx di 4 USD per 1.000 pagine con le offerte comparabili idonee al prezzo più basso. Il risparmio effettivo può variare.