Docling per IBM watsonx: trasforma documenti complessi in dati AI-ready

Le iniziative di AI aziendale spesso hanno successo o falliscono in base alla qualità dei dati su cui si basano. Eppure, la maggior parte delle conoscenze aziendali è intrappolata in documenti complessi che non sono mai stati progettati per l'uso dell'AI, come PDF, immagini e diapositive. Man mano che le organizzazioni costruiscono sistemi RAG, esperienze di ricerca aziendali e agenti AI, trasformare questi documenti in dati strutturati e affidabili è un requisito per un'AI affidabile su larga scala.

Con oltre 40 milioni di download, il toolkit open-source Docling è emerso come una soluzione popolare a questo problema, aiutando i team a convertire i documenti in formati strutturati che preservano layout, tabelle, ordine di lettura e relazioni. Ora IBM offre Docling come servizio gestito di livello aziendale.

Con Docling for IBM watsonx, i team possono spostare dai documenti grezzi a dati riutilizzabili, governati e AI-ready più velocemente e in modo più economico, senza dover implementare e mantenerli autonomamente. Con un prezzo fisso di 4 USD per 1.000 pagine, Docling per IBM watsonx offre prezzi di listino inferiori del 20% per la conversione dei documenti rispetto ai principali fornitori selezionati*, aiutando al contempo i team a preparare input di qualità superiore per RAG, ricerca aziendale e workflow di agenti.