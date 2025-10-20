Man mano che le organizzazioni accelerano l'adozione dell'AI, devono affrontare una sfida crescente: come innovare in modo responsabile gestendo al contempo i rischi. Dallo shadow AI ai modelli mal configurati e alle esposizioni di dati sensibili, il landscape dell'AI è pieno di punti ciechi che possono portare a costose violazioni e fallimenti di conformità.

Rapid AI Security Assessment accelera l'impegno per aiutare le organizzazioni a scoprire rischi nascosti, creare fiducia nelle loro implementazioni di AI e gettare le basi per una governance scalabile dell'AI.