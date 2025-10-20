IBM lancia Rapid AI Security Assessment, un'offerta congiunta di IBM Consulting Cybersecurity Services e IBM Guardium AI Security.
Man mano che le organizzazioni accelerano l'adozione dell'AI, devono affrontare una sfida crescente: come innovare in modo responsabile gestendo al contempo i rischi. Dallo shadow AI ai modelli mal configurati e alle esposizioni di dati sensibili, il landscape dell'AI è pieno di punti ciechi che possono portare a costose violazioni e fallimenti di conformità.
Rapid AI Security Assessment accelera l'impegno per aiutare le organizzazioni a scoprire rischi nascosti, creare fiducia nelle loro implementazioni di AI e gettare le basi per una governance scalabile dell'AI.
Rapid AI Security Assessment rappresenta un intervento guidato da esperti, progettato per aiutare i clienti a ottenere rapidamente visibilità nel loro landscape AI e identificare i rischi critici per la sicurezza, entro poche settimane. Questa offerta fornisce un approccio strutturato e ad alto impatto alla trasformazione della sicurezza AI aziendale.
Rapid AI Security Assessment fornisce un approccio completo per proteggere il landscape AI, guidandoti dal rilevamento iniziale al processo decisionale informato con risultati chiari e fruibili, tra cui:
Cosa riceverai se partecipi a una valutazione della sicurezza AI:
IBM offre un approccio alla sicurezza dell'AI guidato dalla ricerca, scalabile e pronto per il futuro, che combina una profonda esperienza in cybersecurity, strumenti avanzati di AI e un framework di governance comprovato.
Partecipa al nostro prossimo webinar per scoprire come Rapid AI Security Assessment può aiutare la tua organizzazione ad assicurarsi il percorso verso l'AI.