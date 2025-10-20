Intelligenza artificiale Protezione

Scopri i rischi nascosti dell'AI con Rapid AI Security Assessment di IBM

Pubblicato 10/20/2025
Autori

Albert Puah

WW Sales Leader, Data Security & Quantum-Safe

IBM

IBM lancia Rapid AI Security Assessment, un'offerta congiunta di IBM Consulting Cybersecurity Services e IBM Guardium AI Security.

Man mano che le organizzazioni accelerano l'adozione dell'AI, devono affrontare una sfida crescente: come innovare in modo responsabile gestendo al contempo i rischi. Dallo shadow AI ai modelli mal configurati e alle esposizioni di dati sensibili, il landscape dell'AI è pieno di punti ciechi che possono portare a costose violazioni e fallimenti di conformità.

Rapid AI Security Assessment accelera l'impegno per aiutare le organizzazioni a scoprire rischi nascosti, creare fiducia nelle loro implementazioni di AI e gettare le basi per una governance scalabile dell'AI.

Cos'è Rapid AI Security Assessment?

Rapid AI Security Assessment rappresenta un intervento guidato da esperti, progettato per aiutare i clienti a ottenere rapidamente visibilità nel loro landscape AI e identificare i rischi critici per la sicurezza, entro poche settimane. Questa offerta fornisce un approccio strutturato e ad alto impatto alla trasformazione della sicurezza AI aziendale.

Dal rilevamento alla decisione: 

I risultati della valutazione sulla sicurezza AI

Rapid AI Security Assessment fornisce un approccio completo per proteggere il landscape AI, guidandoti dal rilevamento iniziale al processo decisionale informato con risultati chiari e fruibili, tra cui:

  • Rilevamento di asset AI e shadow AI: scansiona i tuoi ambienti cloud e di sviluppo per identificare componenti AI noti e sconosciuti, inclusi modelli, set di dati, endpoint e plug-in.
  • Inventario e contestualizzazione: crea una distinta base strutturata per l'AI (AI-BOM) allineata ai casi d'uso aziendali e ai framework come l'EU AI Act e l'ISO/IEC 42001.
  • Valutazione e prioritarizzazione dei rischi: valuta le vulnerabilità, le configurazioni errate e le lacune di conformità. Ricevi un rapporto classificato in base al rischio con consigli attuabili.

3 risultati chiave:

Cosa riceverai se partecipi a una valutazione della sicurezza AI:

  1. Report sull'inventario degli asset AI: rilevazione automatica dei componenti AI e shadow AI in ambienti cloud, che si traduce in una distinta base strutturata per l'AI (AI-BOM).
  2. Rapporto sulle raccomandazioni prioritarie: valutazione dei rischi di sicurezza, tra cui configurazioni errate, vulnerabilità e lacune di conformità, con linee guida per la correzione fruibile.
  3. Report esecutivo: un riepilogo di alto livello dei risultati e delle raccomandazioni strategiche su misura per il processo decisionale della leadership.

Perché i clienti scelgono IBM per la loro sicurezza

IBM offre un approccio alla sicurezza dell'AI guidato dalla ricerca, scalabile e pronto per il futuro, che combina una profonda esperienza in cybersecurity, strumenti avanzati di AI e un framework di governance comprovato.

  • Guardrail guidati dalla ricerca: continuamente aggiornati da IBM Research per stare al passo con le minacce emergenti.
  • Governance integrata: allinea la sicurezza dell'AI con la governance dell'AI a livello aziendale per una gestione del rischio informata e unificata.
  • Framework per il futuro: progettato per proteggere i sistemi gen AI e gli agenti autonomi in evoluzione.
  • Modello operativo scalabile: automatizza e semplifica la mitigazione del rischio in ambienti complessi.
  • Risposta agile al rischio: consente il rilevamento precoce dei rischi e le modifiche rapide per garantire alternative sicure.
  • Sicurezza AI ibrida: garantisce una sicurezza coerente tra hyperscaler, SaaS, piattaforme on-premise e aziendali.

Assumi il controllo della sicurezza AI della tua azienda

Partecipa al nostro prossimo webinar per scoprire come Rapid AI Security Assessment può aiutare la tua organizzazione ad assicurarsi il percorso verso l'AI.

