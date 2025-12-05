Intelligenza artificiale Automazione IT

Db2 Intelligence Center 1.1.3: Più visibilità, più flessibilità, più velocità

L'ultimo aggiornamento dell'Intelligence Center amplia la compatibilità, rafforza la profondità del monitoraggio e semplifica l'implementazione per aiutare i team a gestire Db2 con maggiore velocità, sicurezza e fiducia.

Pubblicato il 5 dicembre 2025
I team di database moderni affrontano una realtà difficile: più ambienti, più complessità e meno tempo per gestire tutto. Quasi due terzi degli amministratori di database (DBA) affermano che la risoluzione dei problemi è il compito più dispendioso in termini di tempo, e il 68% gestisce più strumenti ogni giorno, rallentando la diagnosi e aumentando il rischio operativo.*

Db2 Intelligence Center porta questi workflow in un unico posto. Come console di gestione del database unificata e basata sull'AI per Db2 su on-premise, cloud, PureScale e containerizzata, Intelligence Center offre ai team una visibilità rapida e coerente e riduce lo sforzo manuale necessario per mantenere sani i workload.

Questa versione offre miglioramenti nelle prestazioni di monitoraggio, nella flessibilità della piattaforma e nella semplicità dell'installazione.

Punti salienti includono:

  • Refresh più rapido su pagine di monitoraggio ad alto volume
  • Riduzione del tempo di installazione con la distribuzione containerizzata
  • Approfondimento migliorato dei cluster per i clienti PureScale che eseguono workload mission-critical

4 nuovi miglioramenti all'Intelligence Center

Sulla base dello slancio delle versioni precedenti, questo aggiornamento offre miglioramenti mirati che migliorano la profondità del monitoraggio, ampliano la compatibilità della piattaforma e semplificano la distribuzione, garantendo che Intelligence Center sia più veloce e facile da gestire in complessi ambienti Db2.

1. Monitoraggio PureScale migliorato

I clienti PureScale possono diagnosticare i problemi più rapidamente e mantenere una disponibilità continua sui workload mission-critical di più alto volume. 

Questa release introduce una visibilità più profonda ed efficiente sugli ambienti PureScale, incluse viste per membro e stato CF più ricche, metriche a livello di nodo più rapide e insight migliorati su locking, comportamento del bufferpool e utilizzo delle risorse.

2. Supporto macOS

I team possono lavorare dove preferiscono, accelerando testing, iterazioni e collaborazioni trasversali. 

Db2 Intelligence Center è ora completamente supportato su macOS, permettendo a sviluppatori, analisti e architetti di eseguire IC direttamente sui loro dispositivi principali, accelerando lo sviluppo locale e i workflows POC.

3. Installazione containerizzata

Implementazioni più rapide e ripetibili riducono le difficoltà per i team I&O e rendono più facile l'adozione di Intelligence Center in tutta l'organizzazione. 

Una nuova opzione di installazione containerizzata semplifica significativamente la configurazione e garantisce distribuzioni più coerenti tra gli ambienti. Con l'installazione basata su container, i team possono attivare Intelligence Center in pochi minuti, con configurazioni prevedibili e versioni adatte allo sviluppo, ai test, alle configurazioni on-premise e air-gapped.

4. Miglioramenti delle prestazioni e della sicurezza

Questa versione include molteplici aggiornamenti della piattaforma principale progettati per migliorare le prestazioni, rafforzare il livello di sicurezza e potenziare la resilienza del sistema.

Sbloccare l'efficienza per i team di dati moderni

Insieme, questi miglioramenti creano un Intelligence Center più accessibile e resiliente per supportare i moderni team Db2:

  • I DBA ottengono un'intelligence più approfondita dei cluster e un accesso più rapido alle metriche più importanti per mantenere la disponibilità continua.
  • Sviluppatori e architetti ottengono maggiore flessibilità grazie al supporto nativo di macOS e a una configurazione più fluida dell'ambiente locale.
  • I team di infrastruttura e operazioni traggono vantaggio da una distribuzione standardizzata e containerizzata, rendendo le installazioni più facili da gestire in ambienti ibridi o regolamentati.
  • I responsabili IT ottengono una governance più solida e una piattaforma più pronta, con prestazioni e sicurezza potenziate integrate in ogni aggiornamento.

Mentre gli ambienti Db2 si evolvono attraverso paesaggi on-prem, cloud e containerizzati, questi aggiornamenti aiutano i team a rimanere al passo con la complessità con una piattaforma costruita per il rigore operativo e l'efficienza basata sull'AI.

