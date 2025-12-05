I team di database moderni affrontano una realtà difficile: più ambienti, più complessità e meno tempo per gestire tutto. Quasi due terzi degli amministratori di database (DBA) affermano che la risoluzione dei problemi è il compito più dispendioso in termini di tempo, e il 68% gestisce più strumenti ogni giorno, rallentando la diagnosi e aumentando il rischio operativo.*

Db2 Intelligence Center porta questi workflow in un unico posto. Come console di gestione del database unificata e basata sull'AI per Db2 su on-premise, cloud, PureScale e containerizzata, Intelligence Center offre ai team una visibilità rapida e coerente e riduce lo sforzo manuale necessario per mantenere sani i workload.

Questa versione offre miglioramenti nelle prestazioni di monitoraggio, nella flessibilità della piattaforma e nella semplicità dell'installazione.

Punti salienti includono: