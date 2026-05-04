Db2 Genius Hub: inferenza AI on-premise affidabile con Intel Gaudi 3

IBM Db2 Genius Hub è un'esperienza basata su AI progettata per portare intelligenza e autonomia direttamente nelle operazioni di database. Correla continuamente i segnali di prestazione e il contesto operativo nell’intero ambiente Db2, aiutando i team a comprendere rapidamente cosa è cambiato, perché è successo e quali azioni intraprendere successivamente, grazie a raccomandazioni ottimali supportate da competenze esperte.



Al centro di questa esperienza c'è l'inferenza AI. Qualsiasi raccomandazione, spiegazione e insight generati da Db2 Genius Hub si basa sulla capacità di eseguire in modo efficiente modelli AI su dati operativi in tempo reale, spesso in ambienti complessi e su scala produttiva.



L'erogazione di questa funzionalità on-premise impone requisiti esigenti in termini di prestazioni, reattività e scalabilità. L'AI deve operare in modo sufficientemente rapido da poter essere fruibile, sufficientemente coerente da essere affidabile e sufficientemente efficiente da potersi integrare perfettamente nell'infrastruttura aziendale esistente.

È qui che i server di inferenza Intel Gaudi svolgono un ruolo fondamentale. Utilizzando Gaudi per accelerare i workload di inferenza AI, Db2 Genius Hub rafforza il modo in cui l'AI opera negli ambienti Db2 on-premise isolati. L’architettura multicard di Gaudi e il motore Red Hat vLLM, combinati con il supporto all’esecuzione simultanea di più istanze di LLM, consentono una distribuzione efficiente dei workload di inferenza e la gestione fluida di un elevato numero di richieste concorrenti. Questo design contribuisce a mantenere una latenza ottimale per ogni richiesta, offrendo un’esperienza utente più reattiva, coerente e avanzata per Db2 Genius Hub nelle implementazioni on-premise.



Questi miglioramenti supportano direttamente la missione di Db2 Genius Hub di ridurre il lavoro manuale e di far passare i team da una gestione reattiva delle emergenze a una gestione proattiva del database, mantenendo al contempo trasparenza, interpretabilità e controllo negli ambienti di produzione.