Datavault AI lancia la monetizzazione dei dati aziendali tramite gli agenti AI costruiti con IBM watsonx.ai

Oggi, Datavault AI, partner Platinum di IBM® Partner Plus, ha annunciato la sua commercializzazione estesa, che incorpora IBM® watsonx.ai per i suoi agenti AI di punta (DataScore e DataValue) all'avanguardia nell'esperienza, valutazione e monetizzazione dei dati AI. Questa espansione è progettata per aiutare i clienti a semplificare la modellazione finanziaria aziendale, la valutazione del rischio e le strategie di prezzo in ambienti on-premise, cloud e ibridi.