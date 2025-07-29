Datavault AI lancia la monetizzazione dei dati aziendali tramite gli agenti AI costruiti con IBM watsonx.ai

29 luglio 2025
Oggi, Datavault AI, partner Platinum di IBM® Partner Plus, ha annunciato la sua commercializzazione estesa, che incorpora IBM® watsonx.ai per i suoi agenti AI di punta (DataScore e DataValue) all'avanguardia nell'esperienza, valutazione e monetizzazione dei dati AI. Questa espansione è progettata per aiutare i clienti a semplificare la modellazione finanziaria aziendale, la valutazione del rischio e le strategie di prezzo in ambienti on-premise, cloud e ibridi.
Secondo McKinsey & Company, si prevede che la gen AI aggiungerà tra 2,6 trilioni di dollari e 4,4 trilioni di dollari all'anno tra le principali applicazioni, rendendo l'automazione basata su AI una delle frontiere di investimento più significative nella tecnologia aziendale.
IBM collabora con le principali società di software, collaborando per aiutarle a incorporare la tecnologia IBM per creare nuovi casi d'uso nell'ambito delle competenze di un determinato partner per risolvere i problemi del cliente. IBM offre talenti ingegneristici AI e una profonda esperienza tecnica che possono aiutare a espandere e accelerare l'impatto delle sue offerte per i clienti.
"Riteniamo che questo sia un punto di svolta strategico per Datavault AI e rappresenti una pietra miliare significativa nella nostra roadmap di commercializzazione su scala aziendale", ha affermato Nathaniel Bradley, CEO di Datavault AI. "Integrando IBM watsonx a livello tecnico e collaborando con IBM, siamo in grado di scalare la nostra piattaforma di monetizzazione dei dati a livello globale".
L'ecosistema IBM collabora con i partner nei loro sforzi di go-to-market (GTM), supportando aziende come Datavault AI nell'implementazione, nel test e nello sviluppo di soluzioni che possono aiutare ad accelerare l'adozione dell'AI in settori chiave come finanza, sanità, sport, intrattenimento e governo.
Ad esempio, in qualità di Platinum IBM Partner, Datavault AI collaborerà con la forza vendita e la rete di partner di IBM per accelerare il coinvolgimento del cliente di Datavault.
IBM è ansiosa di vedere l'ecosistema completamente integrato basato sull'AI di Datavault AI progettato per aiutare le organizzazioni a monetizzare le proprie risorse di dati attraverso i suoi 3 agenti AI di punta:
Inoltre, la piattaforma brevettata Data Vault Web 3.0 di Datavault AI è migliorata dalle sue integrazioni complete, che consentono una monetizzazione dei dati sicura, conforme e scalabile in tutti i settori.
La piattaforma continua a evolversi con i progressi nelle funzionalità di indicizzazione, percezione e monetizzazione dei dati. Vedere in azione una tecnologia innovativa con watsonx integrato è il motivo per cui collaboriamo con aziende come Datavault AI.
