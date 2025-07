IBM ha esteso la caratteristica dei foundation model personalizzati per supportare i modelli Granite Time Series (TinyTimeMixer e TTM), consentendo ai professionisti di importare i loro modelli di previsione multivariati ottimizzati direttamente in watsonx.ai e utilizzare l'API/SDK di Timeseries Model Inferencing. I modelli Granite Time Series sono modelli leggeri e open source ottimizzati per il forecasting.

L'integrazione del tuo TTM, ottimizzato per la personalizzazione di domini multivariati, in watsonx.ai sblocca una governance di livello aziendale, un'integrazione di API fluida e workflow di distribuzione scalabile, sfruttando al contempo la potenza dei tuoi dati aziendali.