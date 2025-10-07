Assumere il controllo del rischio crittografico nell'era quantistica: presentiamo IBM Guardium Cryptography Manager

La sicurezza dei dati sta raggiungendo un punto di svolta critico. Le informazioni sensibili si stanno diffondendo negli ambienti ibridi, ampliando la superficie di attacco e complicando la crittografia e la governance. Allo stesso tempo, si prevede che il quantum computing introdurrà rischi significativi: gli algoritmi di crittografia (su cui si basano la maggior parte delle organizzazioni) verranno violati, esponendo gli attuali dati crittografati.
Un nuovo rapporto dell'IBM Institute for Business Value rivela una lacuna preoccupante: solo il 30% delle organizzazioni ha completato un inventario crittografico, lasciando la maggior parte disinformata sia sulle vulnerabilità attuali che sui rischi quantistidi emergenti.
In risposta a questa situazione, IBM presenta Guardium Cryptography Manager, una soluzione unificata basata su AI e creata per aiutare le aziende a proteggere i dati e ad assumere il controllo della propria postura crittografica. Offrendo visibilità, gestione centralizzata del ciclo di vita, crittografia e guida alla correzione della crittografia post-quantistica, questa nuova soluzione aiuta le organizzazioni a progredire verso la cripto-agilità.
La leadership di IBM nella sicurezza dei dati e nella crittografia post-quantistica è radicata in decenni di innovazione crittografica, profonda esperienza aziendale e ricerca pionieristica. Dal contributo agli standard di crittografia post-quantistica del NIST alla protezione delle infrastrutture mission-critical, IBM è da tempo in prima linea nel progresso crittografico.
Ciò che distingue IBM è la sua posizione di leader nei sistemi quantistici e nella crittografia post-quantistica, che le fornisce insight sui potenziali rischi posti dal quantum computing e sugli strumenti necessari per affrontarli. Questa duplice competenza consente a IBM di aiutare i clienti a navigare nella transizione verso la resilienza quantistica.
L'anno scorso, IBM ha introdotto Guardium Quantum Safe per aiutare le aziende a valutare le vulnerabilità crittografiche. Oggi stiamo ampliando questa base con Guardium Cryptography Manager, che abbina insight quantistici alla crittografia a livello aziendale e alla gestione degli oggetti crittografici.
"L'approccio di IBM alla cripto-agilità riflette una comprensione più ampia del panorama crittografico in continua evoluzione. Allineando la sua strategia di sicurezza dei dati ai rischi quantistici emergenti e utilizzando la sua esperienza nel quantum computing, IBM è ben posizionata per aiutare le organizzazioni a prepararsi per la prossima era della crittografia", ha dichiarato Heather West, PhD, Research Manager di IDC. “Questo atteggiamento lungimirante è essenziale per le aziende che iniziano ad affrontare la transizione a lungo termine verso la resilienza quantistica”.
Guardium Cryptography Manager utilizza l'AI generativa per fornire insight e accelerare la correzione, al fine di consentire decisioni rapide e intelligenti. Le funzionalità chiave della nuova soluzione includono:
Guardium Cryptography Manager offre una visibilità approfondita dei sistemi di un'organizzazione, mappa le dipendenze degli oggetti crittografici dagli asset e fornisce report pronti per l'audit. Le nuove funzionalità includono anche un punteggio di rischio e workflow di correzione automatizzati, per supportare una visione olistica del rischio in tutto l'ambiente e contribuire a consentire una migrazione ottimale verso la crittografia quantum-resilient.
Guardium Cryptography Manager offre una visibilità centralizzata e senza agenti sullo stato della crittografia dei principali database aziendali, facilitando l'identificazione di istanze non crittografate o parzialmente crittografate in tutti gli ambienti. Automatizza il rilevamento delle lacune di crittografia e avvia le richieste di correzione per proteggere i dati sensibili utilizzando le funzionalità di crittografia native di ciascun database.
Guardium Cryptography Manager è ora disponibile, con supporto per la gestione del ciclo di vita dei certificati e la crittografia trasparente del database in arrivo a novembre 2025. La nuova soluzione si basa sulle più ampie innovazioni all'interno del portfolio IBM Guardium, che consente alle organizzazioni di proteggere i dati sensibili in ambienti ibridi, multi-cloud, SaaS e on-premise, per tutto il ciclo di vita. Tra queste innovazioni c'è il primo software del settore che unifica la governance e la sicurezza basate su agenti.
IBM introduce anche nuove funzionalità di conformità continua dei dati in Guardium Data Protection, che consentono alle organizzazioni di automatizzare la supervisione, mappare i requisiti normativi e monitorare la preparazione agli audit.
