Assumere il controllo del rischio crittografico nell'era quantistica: presentiamo IBM Guardium Cryptography Manager

La leadership di IBM nella sicurezza dei dati e nella crittografia post-quantistica è radicata in decenni di innovazione crittografica, profonda esperienza aziendale e ricerca pionieristica. Dal contributo agli standard di crittografia post-quantistica del NIST alla protezione delle infrastrutture mission-critical, IBM è da tempo in prima linea nel progresso crittografico.

Ciò che distingue IBM è la sua posizione di leader nei sistemi quantistici e nella crittografia post-quantistica, che le fornisce insight sui potenziali rischi posti dal quantum computing e sugli strumenti necessari per affrontarli. Questa duplice competenza consente a IBM di aiutare i clienti a navigare nella transizione verso la resilienza quantistica.

L'anno scorso, IBM ha introdotto Guardium Quantum Safe per aiutare le aziende a valutare le vulnerabilità crittografiche. Oggi stiamo ampliando questa base con Guardium Cryptography Manager, che abbina insight quantistici alla crittografia a livello aziendale e alla gestione degli oggetti crittografici.

"L'approccio di IBM alla cripto-agilità riflette una comprensione più ampia del panorama crittografico in continua evoluzione. Allineando la sua strategia di sicurezza dei dati ai rischi quantistici emergenti e utilizzando la sua esperienza nel quantum computing, IBM è ben posizionata per aiutare le organizzazioni a prepararsi per la prossima era della crittografia", ha dichiarato Heather West, PhD, Research Manager di IDC. “Questo atteggiamento lungimirante è essenziale per le aziende che iniziano ad affrontare la transizione a lungo termine verso la resilienza quantistica”.