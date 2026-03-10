Prossimamente su watsonx.data: trasforma i dati non strutturati in contesto per l'AI con OpenRAG

Man mano che l'AI si sposta dalla sperimentazione all'implementazione, è sempre più chiaro che il valore dell'AI dipende dal contesto. Per contribuire a prendere decisioni affidabili, l'AI deve comprendere non solo i dati su cui si basa, ma anche cosa rappresentano e come dovrebbero essere utilizzati.

Fortunatamente, ogni organizzazione dispone di enormi repository di conoscenze in attesa di essere resi operativi dall'AI. L'unico problema è che sono intrappolati in formati come e-mail, ticket di assistenza, trascrizioni di chiamate e PDF. Rappresentando circa il 90% dei dati aziendali, i dati non strutturati rappresentano una risorsa significativa e in gran parte inesplorata per l'AI. La sfida è trasformare quella risorsa in qualcosa che l'AI possa consultare e utilizzare in modo affidabile su milioni di file e sistemi.

Molti team si rivolgono alla retrieval-augmented generation (RAG) per fondare l'AI nei dati aziendali. Ma il metodo RAG convenzionale spesso non raggiunge i risultati sperati in termini di produzione. Si basa sul reperimento in un solo colpo, sulla logica della pipeline fissa, ha difficoltà con le domande complesse e, in definitiva, è difficile da rendere operativo, soprattutto con l'aumento dei workload e la crescita dell'utilizzo.