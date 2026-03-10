Prossimamente su watsonx.data: trasforma i dati non strutturati in contesto per l'AI con OpenRAG

Trasforma la conoscenza intrappolata nei dati non strutturati in un contesto per l'AI. OpenRAG offre un recupero agentico sicuro per un'AI più precisa e affidabile.
IBM presenta OpenRAG, un framework aperto e agente, progettato per trasformare la conoscenza aziendale in un contesto affidabile per l'AI, in modo sicuro e su larga scala. OpenRAG sarà presto disponibile su watsonx.data, la piattaforma ibrida e open data di IBM per accedere, preparare e fornire dati AI-ready.
Molte soluzioni RAG raggruppano recupero, orchestrazione e modelli in sistemi chiusi. Con OpenRAG, i team mantengono il controllo su come i loro dati vengono acquisiti, recuperati e ragionati, senza essere bloccati in uno stack controllato da un fornitore.
OpenRAG unisce tre tecnologie open source di altissimo livello in una base componibile. Collettivamente, questi strumenti hanno accumulato oltre 200 mila stelle su GitHub e milioni di download:
OpenSearch arriverà presto anche su watsonx.data come motore di ricerca e recupero integrato, migliorando la qualità del recupero affinché l'AI ottenga il contesto giusto al momento giusto. Sia OpenSearch che OpenRAG su watsonx.data preservano l'esperienza open-source offrendo al contempo un'offerta SaaS completamente gestita con sicurezza e monitoraggio integrati.
Man mano che l'AI si sposta dalla sperimentazione all'implementazione, è sempre più chiaro che il valore dell'AI dipende dal contesto. Per contribuire a prendere decisioni affidabili, l'AI deve comprendere non solo i dati su cui si basa, ma anche cosa rappresentano e come dovrebbero essere utilizzati.
Fortunatamente, ogni organizzazione dispone di enormi repository di conoscenze in attesa di essere resi operativi dall'AI. L'unico problema è che sono intrappolati in formati come e-mail, ticket di assistenza, trascrizioni di chiamate e PDF. Rappresentando circa il 90% dei dati aziendali, i dati non strutturati rappresentano una risorsa significativa e in gran parte inesplorata per l'AI. La sfida è trasformare quella risorsa in qualcosa che l'AI possa consultare e utilizzare in modo affidabile su milioni di file e sistemi.
Molti team si rivolgono alla retrieval-augmented generation (RAG) per fondare l'AI nei dati aziendali. Ma il metodo RAG convenzionale spesso non raggiunge i risultati sperati in termini di produzione. Si basa sul reperimento in un solo colpo, sulla logica della pipeline fissa, ha difficoltà con le domande complesse e, in definitiva, è difficile da rendere operativo, soprattutto con l'aumento dei workload e la crescita dell'utilizzo.
OpenRAG su watsonx.data adotta un approccio agentico al RAG. Comprende l'intento dell'utente e utilizza il ragionamento in più fasi e la chiamata degli strumenti per ottenere output sempre precisi, affidabili e attendibili.
OpenRAG semplifica il collegamento dei workflow AI alle knowledge base, sia in watsonx.data che in sistemi di cloud storage come Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint e AWS S3. E poiché la scelta del modello è importante, puoi utilizzare i modelli di frontiera di OpenAI e Anthropic o collegarti a watsonx.ai per scegliere tra migliaia di modelli, inclusi i tuoi modelli personalizzati.
Una volta effettuato il collegamento a dati, modelli e strumenti, il recupero diventa parte del processo di ragionamento. L'agente può decidere quando cercare, chiamare gli strumenti giusti, recuperare ulteriore contesto e perfezionare iterativamente la sua risposta finché non ha abbastanza informazioni per fornire una risposta concreta.
Questo approccio consente un'ampia gamma di workflow. Un assistente del servizio clienti può recuperare i ticket e la documentazione pertinenti e richiamare le API interne per verificare lo stato degli ordini. Un assistente alle vendite può estrarre insight da un CRM connesso e trascrizioni delle chiamate per assemblare un brief personalizzato. E un assistente alla conformità può cercare e ragionare tra le politiche, estrarre clausole rilevanti e convalidare le raccomandazioni rispetto alle linee guida normative.
Poiché OpenRAG viene eseguito su watsonx.data, queste applicazioni non sono confinate a un singolo repository. Possono accedere in modo sicuro a dati strutturati e dati non strutturati, ovunque essi risiedano. OpenRAG supporta più di 20 tipi di file, tra cui PDF, immagini, PowerPoint ed Excel, offrendo ai workflow AI accesso alle conoscenze su cui i dipendenti fanno affidamento ogni giorno, non solo ai dati più facili da consultare.
Dietro le quinte, OpenSearch fornisce le funzionalità di ricerca principali di OpenRAG (indicizzazione, ricerca ibrida per parole chiave e vettoriale, pipeline di query e recupero) e da solo è uno strumento di ricerca aziendale potente e open-source.
OpenSearch su watsonx.data è progettato per workload di produzione di lunga durata e ad alta produttività. I team possono attivare ricerche e recuperi di livello aziendale senza dover mettere insieme più strumenti.
Alla base di OpenSearch vi è la combinazione di una ricerca full-text avanzata con un moderno recupero semantico. La ricerca per parole chiave tradizionale garantisce un abbinamento preciso e una regolazione della rilevanza fine, mentre la ricerca vettoriale nativa consente il recupero basato sulla somiglianza tra embedding per catturare significato e contesto. La ricerca ibrida riunisce questi approcci in un modello di punteggio unificato, migliorando la qualità del reperimento, bilanciando le corrispondenze esatte con la comprensione semantica.
Il risultato è più accurato, rilevante e spiegabile per pipeline RAG, agenti AI e applicazioni di ricerca semantica che operano su dati aziendali attuali.
Con OpenRAG e OpenSearch su watsonx.data, IBM consente alle organizzazioni di implementare i workload con sicurezza grazie a controlli integrati di sicurezza, identità e accesso. La governance tra il recupero dati, gli input degli utenti e gli output dell'AI garantisce visibilità, gestione del rischio, conformità e verificabilità su larga scala.
Con OpenSearch come motore di reperimento principale, OpenRAG consente workflow AI che possono recuperare, ragionare e agire sull'intera gamma di dati organizzativi. Queste funzionalità saranno presto disponibili su watsonx.data, permettendo a conoscenze attualmente sepolte nei documenti di diventare operative, ricercabili e pronte ad alimentare agenti AI pronti per la produzione.
Maggiori informazioni su OpenRAG su watsonx.data