I clienti classificano IBM tra i principali fornitori di software aziendale nei G2 Best Software Awards del 2026

Esperienze utente reali, riconoscimenti del settore e ricerche degli analisti offrono agli acquirenti di tecnologia le prove affidabili di cui hanno bisogno per eliminare il rumore dei fornitori e scegliere soluzioni davvero performanti.
Mentre le organizzazioni accelerano gli investimenti in AI, infrastrutture ibride e cybersecurity, gli acquirenti si affidano sempre più a recensioni affidabili su siti come G2 per orientare decisioni complesse in ambito software.
Agli G2 Best Software Awards del 2026, IBM ha ottenuto il riconoscimento Top 50 Best Enterprise Products, accelerando il suo impatto su AI, hybrid cloud, automazione, cybersecurity, e data e analytics. IBM Guardium Data Protection è stato classificato al primo posto nella categoria "Migliori prodotti per la Privacy dei dati" e altre 13 offerte IBM sono state riconosciute in dieci categorie.
I Best Software Awards di G2 mettono in evidenza le migliori aziende e i migliori prodotti software al mondo, basandosi esclusivamente sulle valutazioni e sulle recensioni dei clienti dell'anno solare precedente.
La metodologia utilizza un algoritmo di punteggio proprietario che combina la soddisfazione dei clienti con la presenza sul mercato per produrre le classifiche di ogni anno. Per poter essere inclusa nelle liste delle migliori aziende di software o dei migliori prodotti software del 2026, un'azienda deve aver ricevuto almeno 50 recensioni approvate su tutti i suoi prodotti elencati su G2 durante l'anno solare 2025.
Questo garantisce che ogni riconoscimento sia supportato da un feedback significativo e trasparente dei clienti.
Di seguito è riportato un elenco dei prodotti vincenti:
Questi riconoscimenti rafforzano l'impegno di IBM a offrire innovazione di livello enterprise basata su architetture scalabile, solidi framework di sicurezza ed efficienze operative che generino valore misurabile in ambienti produttivi globali.
