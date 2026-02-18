I clienti classificano IBM tra i principali fornitori di software aziendale nei G2 Best Software Awards del 2026

Mentre le organizzazioni accelerano gli investimenti in AI, infrastrutture ibride e cybersecurity, gli acquirenti si affidano sempre più a recensioni affidabili su siti come G2 per orientare decisioni complesse in ambito software.

Agli G2 Best Software Awards del 2026, IBM ha ottenuto il riconoscimento Top 50 Best Enterprise Products, accelerando il suo impatto su AI, hybrid cloud, automazione, cybersecurity, e data e analytics. IBM Guardium Data Protection è stato classificato al primo posto nella categoria "Migliori prodotti per la Privacy dei dati" e altre 13 offerte IBM sono state riconosciute in dieci categorie.