Creare supply chain resilienti con IBM Sterling

Nell'ambiente odierno, caratterizzato da continui sconvolgimenti, i leader della supply chain sono sottoposti a una pressione crescente per spostare più velocemente, collaborare più profondamente e operare con una maggiore visibilità al di là delle loro quattro mura. Come osserva IDC, le reti commerciali multi-aziendali della supply chain stanno rapidamente diventando un "must-have" per le organizzazioni che cercano resilienza, visibilità e orchestrazione in ecosistemi complessi.

Con IBM Sterling, non stai solo investendo in un prodotto, ma stai assicurando un vantaggio strategico attraverso l'innovazione continua e il successo comprovato. Il report evidenzia i punti di forza di IBM Sterling, nella sua capacità di gestire reti di di evasione ordini complesse e su larga scala con velocità, intelligenza e flessibilità grazie a una potente combinazione di tecnologia avanzata, funzionalità di integrazione profonda e un'intelligenza operativa senza pari. Queste caratteristiche si traducono in benefici concreti per il business, come costi operativi ridotti, maggiore visibilità e una migliore collaborazione con i fornitori.