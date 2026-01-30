Intelligenza artificiale Automazione IT

Creare supply chain resilienti con IBM Sterling

Con la sua suite completa di soluzioni per la supply chain, IBM Sterling è progettato per aiutarti ad adattarti, crescere e prosperare in un landscape aziendale in continua evoluzione.

Pubblicato il 30 gennaio 2026
Donna che tiene in mano un telefono con un foglio di calcolo finanziario sul tavolo
By Baan Slavens

In un recente report di IDC MarketScape, IBM è stata riconosciuta come leader nel settore delle reti commerciali della supply chain multi-aziendale. Questo riconoscimento sottolinea l'impegno di IBM a offrire soluzioni robuste e a prova di futuro che permettano alle imprese globali di navigare nelle complessità delle moderne supply chain, che non solo devono essere connesse, ma anche intelligenti e adattive.

In questa valutazione, IDC osserva che IBM Sterling Supply Chain Suite è progettata per consentire una collaborazione fluida, intelligente e resiliente tra le supply chain globali.

Assicurarsi un vantaggio strategico con IBM Sterling

Nell'ambiente odierno, caratterizzato da continui sconvolgimenti, i leader della supply chain sono sottoposti a una pressione crescente per spostare più velocemente, collaborare più profondamente e operare con una maggiore visibilità al di là delle loro quattro mura. Come osserva IDC, le reti commerciali multi-aziendali della supply chain stanno rapidamente diventando un "must-have" per le organizzazioni che cercano resilienza, visibilità e orchestrazione in ecosistemi complessi.

Con IBM Sterling, non stai solo investendo in un prodotto, ma stai assicurando un vantaggio strategico attraverso l'innovazione continua e il successo comprovato. Il report evidenzia i punti di forza di IBM Sterling, nella sua capacità di gestire reti di di evasione ordini complesse e su larga scala con velocità, intelligenza e flessibilità grazie a una potente combinazione di tecnologia avanzata, funzionalità di integrazione profonda e un'intelligenza operativa senza pari. Queste caratteristiche si traducono in benefici concreti per il business, come costi operativi ridotti, maggiore visibilità e una migliore collaborazione con i fornitori.

Soddisfare le diverse esigenze del settore

Le opzioni di implementazione flessibili di IBM Sterling soddisfano le esigenze di diversi settori, indipendentemente dal fatto che si operi nel cloud, on-premise o in ambienti ibridi. IDC riconosce anche la scalabilità aziendale comprovata di IBM, che supporta oltre 3 miliardi di transazioni di ordini all'anno tra i marchi globali, con un tempo di attività del 99,99% e prestazioni ottimizzate per eventi di punta come il Black Friday e le vendite flash.

Altrettanto importante, IDC sottolinea la profonda Integrazione dell'AI da parte di IBM in tutta la piattaforma che favorisce l'analytics predittiva, l'onboarding automatizzato dei partner e gli avvisi cognitivi per aiutare le organizzazioni ad agire più rapidamente e strategicamente. Queste funzionalità aiutano le organizzazioni a migliorare l'agilità e a rafforzare la collaborazione tra supply chain sempre più esternalizzate e distribuite.

Un partner nel tuo percorso verso la resilienza

Quando consideri la tua strategia per la supply chain, ricorda che IBM Sterling è più di un semplice strumento: è un partner nel tuo percorso verso la resilienza della supply chain. Con la sua suite completa di soluzioni, dallo scambio di dati B2B alla gestione degli ordini, IBM Sterling è progettato per aiutarti ad adattarti, crescere e prosperare in un panorama aziendale in continua evoluzione.

Esplora come IBM Sterling può aiutarti a sbloccare nuovi livelli di efficienza, collaborazione e resilienza. Leggi il report completo per comprendere i criteri di valutazione, l'analisi dettagliata dei fornitori e il motivo per cui IBM si è posizionata come leader in questo mercato critico.

Leggi il report completo di IDC MarketScape

Esplora IBM Sterling

Baan Slavens

Director of Product Management, Sterling and Lifecycle Management

IBM