Sviluppo dell'agilità di integrazione con IBM Cloud Pak for Integration 16.1.2

Le integrazioni sono il cuore pulsante delle aziende. Ogni messaggio, chiamata API e trasformazione è essenziale per ottenere valore aziendale, la soddisfazione del cliente e un uso efficace dei dati. Ed è improbabile che la tua attività sia limitata a un'unica sede, fisica o virtuale.

IBM Cloud Pak for Integration include l'interfaccia utente Platform come strumento potente ma semplice per creare, connettere, distribuire e gestire le integrazioni. Offre visibilità e controllo attraverso un'unica finestra. Fino ad ora, tale visualizzazione e controllo erano limitati a un singolo cluster OpenShift per ogni finestra.

Con l'ultima versione, invece, gli utenti possono ora definire un campo di "Posizione delle istanze" nell'interfaccia Platform, che si combina con un nuovo Location Agent distribuito in ogni cluster OpenShift. Questo insieme consente a una singola istanza dell'interfaccia utente Platform di mostrare le integrazioni non solo nel cluster locale ma in qualsiasi cluster OpenShift in cui vengono implementate le integrazioni.

Oltre a fornire visibilità sulle integrazioni implementate, mostra anche il loro tempo di esecuzione e rende il controllo operativo più rapido e semplice per il singolo utente. Un altro importante beneficio è la possibilità di accedere al cluster locale per gestire l'integrazione da un'unica finestra, il che offre il controllo a portata di mano di tutte le tue integrazioni in qualsiasi cluster OpenShift.