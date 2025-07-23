Crea sistemi resilienti e pronti per la verifica con IBM Concert

Intelligenza artificiale Compute e server Automazione IT

23 luglio 2025

Autore

Trent Shupe

Senior Product Marketing Manager

IBM Concert

Siamo lieti di annunciare importanti miglioramenti apportati a IBM® Concert, tra cui due nuovi agenti AI (il CISO Agent e il Resilience Agent), insieme a nuove potenti funzionalità di conformità progettate per gli ambienti ibridi e regolamentati di oggi.

Con IBM Concert, le organizzazioni ottengono un hub di resilienza e conformità incentrato sulle applicazioni che identifica in modo proattivo i rischi, automatizza la correzione e genera prove pronte per l'audit, prima che gli incidenti o le autorità di regolamentazione entrino in gioco.

Perché è importante: la resilienza è conformità

La resilienza debole dell'applicazione non solo minaccia il tempo di attività, ma mina la capacità di soddisfare gli standard di conformità.

I regolatori stanno alzando la posta in gioco: in framework come il GDPR, le organizzazioni possono incorrere in multe fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato annuo. Eppure, l'84% delle aziende opera ancora in modo reattivo, affrontando la conformità solo durante i cicli di audit, rendendosi vulnerabile per il resto del tempo.

La conformità sta diventando sempre più complessa di giorno in giorno. La gestione di framework come DORA, SOC 2, FedRAMP e PCI su sistemi cloud native e legacy è manuale, frammentata e soggetta a errori. Le stesse debolezze sistemiche che causano i tempi di inattività, come sistemi configurati male, controlli mancanti o certificati scaduti, portano anche a errori di audit.

IBM Concert risolve entrambi i problemi contemporaneamente, rendendo la conformità un risultato naturale della creazione di sistemi più resilienti.

IBM Concert: una soluzione unificata per resilienza e conformità

IBM Concert offre alle organizzazioni una soluzione condivisa basata sull'AI per rilevare tempestivamente i rischi, applicare la conformità in modo continuo e automatizzare la correzione in tutti gli ambienti applicativi. Che tu ti stia preparando per un audit, ripristinando un'interruzione o rafforzando un servizio critico, Concert ti aiuta a passare da una gestione reattiva degli incendi a una governance proattiva.

5 risultati aziendali:

  1. Preparazione continua agli audit grazie all'applicazione sempre attiva della conformità
  2. Risposta più rapida agli incidenti con correzione e contesto integrati
  3. Costi di conformità inferiori automatizzando la raccolta e i report delle prove
  4. Miglioramento della collaborazione tra i team di rischio, conformità, SRE e sviluppo
  5. Maggiore resilienza delle applicazioni, allineata alle aspettative normative

CISO Agent (in anteprima tecnica)

Ora in anteprima tecnica, il CISO Agent è un sistema AI intelligente e autogestito che automatizza l'intero ciclo di vita della conformità. Trasforma le policy in controlli applicabili automaticamente e i controlli in valutazioni e piani d'azione in tempo reale.

Funzionalità chiave:

  • Legge e interpreta gli standard di conformità (NIST, ISO, CIS, politiche interne)
  • Genera conformità come codice utilizzando Ansible, OPA, Kyverno e Python
  • Pianifica ed esegue valutazioni con punteggio posturale e suggerimenti di correzione
  • Crea artefatti pronti per l'audit inseriti direttamente nelle dashboard di Concert e memorizza le prove

Dì addio agli audit dell'ultimo minuto. CISO Agent offre una conformità proattiva e continua che si adatta al tuo ambiente e libera il tuo team.

Resilience Agent (in anteprima tecnica)

Definire e monitorare la resilienza è da tempo un'attività manuale che richiede molte risorse. Il Resilience Agent utilizza l'agentic AI per analizzare gli artefatti dell'applicazione (diagrammi di architettura, manifesti, runbook) e generare automaticamente profili di resilienza e strategie di monitoraggio.

Come funziona:

  • Analizza la documentazione per estrarre le dipendenze chiave e i requisiti non funzionali
  • Riassume gli obiettivi di resilienza come tempo di attività, failover readiness e scalabilità
  • Consiglia metriche e soglie pertinenti
  • Genera profili riutilizzabili per dashboard, avvisi e governance

Riduzione dei tempi di analisi da giorni a minuti. Assicurati che ogni applicazione sia monitorata per i giusti rischi, in base alla sua architettura e alla criticità aziendale.

Conformità 2.0: nuove funzionalità per i requisiti moderni

Oltre a questi due agenti AI, IBM Concert include ora una suite di strumenti di conformità avanzati per semplificare il reporting e accelerare la correzione:

Nuove funzionalità:

  • Piani di correzione della conformità: generazione automatica di script e azioni per risolvere i controlli non riusciti
  • Integrazione Trivy: inserisci i risultati delle scansioni Kubernetes per la sicurezza dei container e la conformità CIS
  • Aggregazione dei risultati: combina i punteggi di tutti gli ambienti in un'unica vista
  • Integrazione IBM zSCC: importa i dati di conformità da IBM Z Security Compliance Center (PCI, NIST)

Elimina le tracce frammentate delle prove e riduci il tempo dedicato alla ricerca dei dati sulla conformità. Offri ai team una fonte di verità condivisa che supporti allo stesso modo i processi di rischio e di audit.

Costruito per il mondo reale: ibrido, multi-cloud e regolamentato

IBM Concert è stato creato appositamente per gli ambienti aziendali complessi di oggi, tra cui:

  • Architetture cloud-native, ibride e mainframe
  • Supporto multi-framework (FedRAMP, DORA, GDPR, SOC 2, PCI-DSS e altro)
  • Integrazione con i tuoi strumenti di osservabilità, CI/CD, sicurezza e ITSM esistenti

Che tu stia eseguendo app mission-critical su AWS, container in EKS o sistemi core su z/OS, Concert si adatta al tuo ambiente e alla tua realtà normativa.

La prossima generazione di conformità

La resilienza non è più facoltativa. La conformità non può essere reattiva.

Con IBM Concert non devi scegliere tra agilità e governance. Facendo convergere l'ingegneria della resilienza e l'automazione della conformità, ottieni la visibilità, il controllo e la velocità necessari per soddisfare le esigenze aziendali, normative e operative, senza compromessi.

Con il lancio di CISO Agent, Resilience Agent e delle caratteristiche di conformità di nuova generazione, IBM Concert ti consente di:

  • Riduci i rischi
  • Migliorare i tempi di attività
  • Superare gli audit in tutta sicurezza
  • Consentire ai team di concentrarsi sull'innovazione, non sulla documentazione

Dal rischio alla preparazione. Dal caos al controllo. Questo è il futuro della conformità e della resilienza, con tecnologia IBM Concert.

Maggiori informazioni su IBM Concert

Richiedi una demo personalizzata

Maggiori informazioni Esplora IBM Concert Richiedi una demo personalizzata