Crea sistemi resilienti e pronti per la verifica con IBM Concert

23 luglio 2025
Siamo lieti di annunciare importanti miglioramenti apportati a IBM® Concert, tra cui due nuovi agenti AI (il CISO Agent e il Resilience Agent), insieme a nuove potenti funzionalità di conformità progettate per gli ambienti ibridi e regolamentati di oggi.
Con IBM Concert, le organizzazioni ottengono un hub di resilienza e conformità incentrato sulle applicazioni che identifica in modo proattivo i rischi, automatizza la correzione e genera prove pronte per l'audit, prima che gli incidenti o le autorità di regolamentazione entrino in gioco.
La resilienza debole dell'applicazione non solo minaccia il tempo di attività, ma mina la capacità di soddisfare gli standard di conformità.
I regolatori stanno alzando la posta in gioco: in framework come il GDPR, le organizzazioni possono incorrere in multe fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato annuo. Eppure, l'84% delle aziende opera ancora in modo reattivo, affrontando la conformità solo durante i cicli di audit, rendendosi vulnerabile per il resto del tempo.
La conformità sta diventando sempre più complessa di giorno in giorno. La gestione di framework come DORA, SOC 2, FedRAMP e PCI su sistemi cloud native e legacy è manuale, frammentata e soggetta a errori. Le stesse debolezze sistemiche che causano i tempi di inattività, come sistemi configurati male, controlli mancanti o certificati scaduti, portano anche a errori di audit.
IBM Concert risolve entrambi i problemi contemporaneamente, rendendo la conformità un risultato naturale della creazione di sistemi più resilienti.
IBM Concert offre alle organizzazioni una soluzione condivisa basata sull'AI per rilevare tempestivamente i rischi, applicare la conformità in modo continuo e automatizzare la correzione in tutti gli ambienti applicativi. Che tu ti stia preparando per un audit, ripristinando un'interruzione o rafforzando un servizio critico, Concert ti aiuta a passare da una gestione reattiva degli incendi a una governance proattiva.
5 risultati aziendali:
Ora in anteprima tecnica, il CISO Agent è un sistema AI intelligente e autogestito che automatizza l'intero ciclo di vita della conformità. Trasforma le policy in controlli applicabili automaticamente e i controlli in valutazioni e piani d'azione in tempo reale.
Funzionalità chiave:
Dì addio agli audit dell'ultimo minuto. CISO Agent offre una conformità proattiva e continua che si adatta al tuo ambiente e libera il tuo team.
Definire e monitorare la resilienza è da tempo un'attività manuale che richiede molte risorse. Il Resilience Agent utilizza l'agentic AI per analizzare gli artefatti dell'applicazione (diagrammi di architettura, manifesti, runbook) e generare automaticamente profili di resilienza e strategie di monitoraggio.
Come funziona:
Riduzione dei tempi di analisi da giorni a minuti. Assicurati che ogni applicazione sia monitorata per i giusti rischi, in base alla sua architettura e alla criticità aziendale.
Oltre a questi due agenti AI, IBM Concert include ora una suite di strumenti di conformità avanzati per semplificare il reporting e accelerare la correzione:
Nuove funzionalità:
Elimina le tracce frammentate delle prove e riduci il tempo dedicato alla ricerca dei dati sulla conformità. Offri ai team una fonte di verità condivisa che supporti allo stesso modo i processi di rischio e di audit.
IBM Concert è stato creato appositamente per gli ambienti aziendali complessi di oggi, tra cui:
Che tu stia eseguendo app mission-critical su AWS, container in EKS o sistemi core su z/OS, Concert si adatta al tuo ambiente e alla tua realtà normativa.
La resilienza non è più facoltativa. La conformità non può essere reattiva.
Con IBM Concert non devi scegliere tra agilità e governance. Facendo convergere l'ingegneria della resilienza e l'automazione della conformità, ottieni la visibilità, il controllo e la velocità necessari per soddisfare le esigenze aziendali, normative e operative, senza compromessi.
Con il lancio di CISO Agent, Resilience Agent e delle caratteristiche di conformità di nuova generazione, IBM Concert ti consente di:
Dal rischio alla preparazione. Dal caos al controllo. Questo è il futuro della conformità e della resilienza, con tecnologia IBM Concert.
Maggiori informazioni su IBM Concert