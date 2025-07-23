Crea sistemi resilienti e pronti per la verifica con IBM Concert

La resilienza debole dell'applicazione non solo minaccia il tempo di attività, ma mina la capacità di soddisfare gli standard di conformità.

I regolatori stanno alzando la posta in gioco: in framework come il GDPR, le organizzazioni possono incorrere in multe fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato annuo. Eppure, l'84% delle aziende opera ancora in modo reattivo, affrontando la conformità solo durante i cicli di audit, rendendosi vulnerabile per il resto del tempo.

La conformità sta diventando sempre più complessa di giorno in giorno. La gestione di framework come DORA, SOC 2, FedRAMP e PCI su sistemi cloud native e legacy è manuale, frammentata e soggetta a errori. Le stesse debolezze sistemiche che causano i tempi di inattività, come sistemi configurati male, controlli mancanti o certificati scaduti, portano anche a errori di audit.

IBM Concert risolve entrambi i problemi contemporaneamente, rendendo la conformità un risultato naturale della creazione di sistemi più resilienti.