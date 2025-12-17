Ogni organizzazione percepisce la tensione del panorama odierno: i team aziendali hanno bisogno di insight più rapidi, i team di dati sono messi a dura prova da sistemi fragili e frammentati e i responsabili della conformità si preoccupano che trapelino dati sensibili. Queste pressioni si intensificano con l'ascesa dell'agentic AI, dove il successo dipende non solo da modelli potenti, ma dalla solidità della base di dati sottostante.

Al centro di questa base c'è l'integrazione dei dati: le pipeline che connettono, trasformano e forniscono i dati in modo che possano essere affidabili e utilizzati. Quando l'integrazione vacilla, l'AI fallisce. Secondo The GenAI Divide del MIT, il 95% dei progetti pilota di AI generativa fallisce non perché i modelli siano inadeguati, ma perché la base dati non è pronta. Allo stesso tempo, ai team di dati viene chiesto di creare e gestire più pipeline su più tipi di dati e ambienti, anche se il 77% delle organizzazioni segnala una carenza delle competenze richieste.

Questo crescente divario tra domanda e capacità evidenzia che lo sviluppo della pipeline deve essere flessibile, andando incontro agli utenti. La scrittura tradizionale non è più sufficiente. Gli utenti business vogliono esprimere le loro intenzioni attraverso il linguaggio naturale. I tecnici vogliono il codice. E molti team si affidano a una tela visiva per una progettazione rapida.

IBM sta investendo profondamente in questo approccio multimodale affinché watsonx.data integration possa supportare ogni utente nel proprio workflow preferito.