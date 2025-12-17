Il nuovo SDK Python di IBM watsonx.data integration rappresenta un grande passo avanti in questa visione, poiché offre a sviluppatori e data engineer un modo efficace e basato sul codice per creare, automatizzare e mantenere pipeline in modo programmatico, riducendo lo sforzo manuale e accelerando il time to value.
I data engineer e gli sviluppatori ETL hanno da tempo apprezzato la scelta di come costruire pipeline dati, incluso l'uso di interfacce visive no-code o a uso limitato di codice o la programmazione diretta. Indipendentemente dallo stile di authoring, le pipeline possono essere definite una sola volta, create le versioni in Git e implementate in modo coerente tramite workflow CI/CD. Ciascun approccio risponde a diverse esigenze e a diversi set di competenze all'interno dei team di dati.
Ora, con l'SDK Python, i team possono creare e gestire pipeline di integrazione dei dati utilizzando uno dei linguaggi più adottati nell'ingegneria dei dati. Poiché i data engineer sono a proprio agio nel leggere, scrivere e rivedere codice Python, applicano queste stesse competenze a watsonx.data integration di IBM. Le pipeline come codice sbloccheranno nuove strade per il riutilizzo del codice. Rendendo disponibile questo SDK Python, i team di dati possono scegliere tra diverse opzioni di creazione in base alle loro competenze e preferenze.
Con l'SDK, i team possono: