Proteggi i dati in uso: portare il confidential computing a Red Hat OpenShift e Kubernetes su IBM Cloud

I container sandbox Red Hat OpenShift su IBM Cloud rappresentano solo l'inizio. Provando questa anteprima tecnologica, puoi contribuire a modellare il futuro del confidential computing per workload containerizzati, influenzando così le funzionalità, le integrazioni e le ottimizzazioni delle prestazioni che contano di più per le aziende come la tua.

Inizia oggi con 3 semplici passaggi:

Distribuisci un esempio di workload confidenziale nel tuo ambiente Red Hat OpenShift su IBM Cloud su un operatore container in sandbox presente in Red Hat OperatorHub. Esplora i workflow di distribuzione, attestazione e isolamento per verificare l'integrità del tempo di esecuzione supportata dalla documentazione IBM Confidential Containers. Condividi i tuoi feedback e idee con il team IBM Cloud per guidare la prossima fase dello sviluppo.

Questa anteprima rappresenta molto più di una nuova funzionalità; è un passo verso un futuro in cui la fiducia nel cloud è intrinseca, end-to-end e indipendente dai confini dell'infrastruttura.

Estendendo le protezioni di confidential computing nel runtime, apriamo la porta a nuove classi di applicazioni, modelli collaborativi e innovazione in ambienti un tempo considerati troppo sensibili per il cloud. Il percorso davanti a noi è quello in cui ogni workload, per quanto critico, possa operare in modo sicuro in qualsiasi luogo e questa anteprima tecnologica rappresenta un primo assaggio di quel futuro.

Insieme possiamo creare un cloud in cui ogni workload viene eseguito con la massima affidabilità, indipendentemente da dove viene implementato.

Inizia con i container sandbox di Red Hat OpenShift su IBM Cloud