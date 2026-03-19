Siamo entusiasti di annunciare IBM SQL Data Insights Pro, una nuova funzionalità basata su AI che scopre schemi nascosti nei dati mission-critical direttamente all'interno di Db2 per z/OS.
IBM Z è stato per decenni il sistema di riferimento affidabile per l'elaborazione transazionale di alto valore. All'interno di questi dati transazionali ci sono schemi comportamentali che possono rivelare il rischio di frode, l'intento del cliente, anomalie operative e altro ancora. Tuttavia, molte organizzazioni continuano a copiare i dati mainframe su piattaforme di analytics esterne, introducendo costi inutili, complessità operativa, latenza, rischi di governance e conformità.
SQL Data Insights Pro elimina queste sfide portando direttamente l'AI su Db2 for z/OS. Gli insight diventano disponibili istantaneamente e in modo sicuro, senza spostare i dati dalla piattaforma.
Ad esempio, un analista delle frodi può partire da una transazione sospetta nota e trovarne immediatamente altre che presentano schemi simili, compresi i segnali nascosti nelle descrizioni dei pagamenti, senza spostare i dati dalla piattaforma. E un team di analytics dei clienti può iniziare con clienti abbandonati di recente e identificare altri che mostrano comportamenti simili, consentendo un intervento precoce.
SQL Data Insights Pro offre tutto questo consentendo alle organizzazioni di analizzare dati strutturati (numeri, categorie e altro) e testo non strutturato insieme utilizzando un unico modello unificato. Con SQL familiare, i team possono individuare record simili per significato, comportamento o contesto, sbloccando insight che le tradizionali query basate sul valore da sole non sono in grado di rilevare.
SQL Data Insights Pro si distingue per le seguenti caratteristiche:
SQL Data Insight Pro apre nuove possibilità in tutti i settori. Ecco alcuni esempi che i team all'interno delle organizzazioni possono applicare oggi:
Questi insight vengono generati senza esportare dati, senza stack AI esterni e senza richiedere competenze di data science.
SQL Data Insights Pro consente un'analisi basata sul significato su tutti i tipi di dati senza spostare o esporre i dati, riducendo la complessità architettonica, minimizzando il rischio operativo, supportando i requisiti normativi e di conformità e accelerando i tempi di decisione.
IBM SQL Data Insights Pro sarà generalmente disponibile dal 20 marzo 2026.
Per aiutare i team a iniziare rapidamente, introdurremo kit di avvio specifici per il settore poco dopo l'GA. Questi kit includono set di dati curati, modelli AI precostituiti e query SQL AI pronte all'uso, che i team possono adattare ai propri dati e scenari aziendali.
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