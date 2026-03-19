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Integrare l'AI nei dati mainframe

Siamo entusiasti di annunciare IBM SQL Data Insights Pro, una nuova funzionalità basata su AI che scopre schemi nascosti nei dati mission-critical direttamente all'interno di Db2 per z/OS.

Pubblicato il 19 marzo 2026

IBM Z è stato per decenni il sistema di riferimento affidabile per l'elaborazione transazionale di alto valore. All'interno di questi dati transazionali ci sono schemi comportamentali che possono rivelare il rischio di frode, l'intento del cliente, anomalie operative e altro ancora. Tuttavia, molte organizzazioni continuano a copiare i dati mainframe su piattaforme di analytics esterne, introducendo costi inutili, complessità operativa, latenza, rischi di governance e conformità.

Presentazione di IBM SQL Data Insights Pro

SQL Data Insights Pro elimina queste sfide portando direttamente l'AI su Db2 for z/OS. Gli insight diventano disponibili istantaneamente e in modo sicuro, senza spostare i dati dalla piattaforma.

Ad esempio, un analista delle frodi può partire da una transazione sospetta nota e trovarne immediatamente altre che presentano schemi simili, compresi i segnali nascosti nelle descrizioni dei pagamenti, senza spostare i dati dalla piattaforma. E un team di analytics dei clienti può iniziare con clienti abbandonati di recente e identificare altri che mostrano comportamenti simili, consentendo un intervento precoce.

SQL Data Insights Pro offre tutto questo consentendo alle organizzazioni di analizzare dati strutturati (numeri, categorie e altro) e testo non strutturato insieme utilizzando un unico modello unificato. Con SQL familiare, i team possono individuare record simili per significato, comportamento o contesto, sbloccando insight che le tradizionali query basate sul valore da sole non sono in grado di rilevare.

Cosa rende SQL Data insight Pro diverso

SQL Data Insights Pro si distingue per le seguenti caratteristiche:

  • Rilevamento di pattern e anomalie: rileva segnali, cluster e attività insolite su set di dati di grandi dimensioni senza alcun rischio o costo di spostamento dei dati o di impatto sugli SLA delle applicazioni.
  • Analisi strutturata e non strutturata unificata: dati relazionali unificati con note, descrizioni o registri per scoprire insight più ricchi che altrimenti rimarrebbero nascosti.
  • Time to value rapido, senza la necessità di competenze di AI specializzate: i data scientist non sono tenuti a creare o gestire pipeline di AI. SQL Data Insights Pro integra le funzionalità di AI direttamente in Db2 for z/OS, consentendo ai professionisti e agli analisti di database di eseguire query basate su AI utilizzando le competenze che già possiedono.
  • Addestramento dei modelli AI senza rischi e riaddestramento incrementale dei modelli: l'addestramento dei modelli viene eseguito su IFL, proteggendo i workload critici di Db2. Il supporto per il retraining incrementale consente ai modelli di aggiornarsi in modo efficiente utilizzando solo i dati nuovi o modificati.

Impatto aziendale: cosa possono fare le organizzazioni

SQL Data Insight Pro apre nuove possibilità in tutti i settori. Ecco alcuni esempi che i team all'interno delle organizzazioni possono applicare oggi: 

Analytics e personalizzazione del cliente

  • Customer retention: identifica i clienti che assomigliano a quelli che hanno recentemente annullato un servizio, aiutando i team a intervenire prima.
  • Consigli sui prodotti: individua i clienti il cui comportamento d'acquisto somiglia a quello di chi ha acquistato un determinato prodotto, permettendo opportunità di cross-sell e upsell più mirate.

Rilevamento di frodi, rischi e anomalie

  • Rilevamento delle frodi: inizia con una transazione sospetta nota e trova immediatamente quelle simili, inclusi modelli comportamentali nascosti nelle descrizioni testuali.
  • Rilevamento delle anomalie operative: rileva sistemi insoliti o eventi operativi analizzando i log strutturati insieme ai messaggi di testo libero.

Gestione dei dati

  • Risoluzione delle entità: risolvi i profili dei clienti duplicati o incompleti per una visione unificata dei clienti.

Questi insight vengono generati senza esportare dati, senza stack AI esterni e senza richiedere competenze di data science.

Insight AI, proprio dove risiedono già i tuoi dati

SQL Data Insights Pro consente un'analisi basata sul significato su tutti i tipi di dati senza spostare o esporre i dati, riducendo la complessità architettonica, minimizzando il rischio operativo, supportando i requisiti normativi e di conformità e accelerando i tempi di decisione.

IBM SQL Data Insights Pro sarà generalmente disponibile dal 20 marzo 2026.

Per aiutare i team a iniziare rapidamente, introdurremo kit di avvio specifici per il settore poco dopo l'GA. Questi kit includono set di dati curati, modelli AI precostituiti e query SQL AI pronte all'uso, che i team possono adattare ai propri dati e scenari aziendali. 

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Minaz Merali

Vice President, IBM Z Data & AI

Abhishek Yadav

Director, Db2 for z/OS and Tools

IBM Z Software