SQL Data Insights Pro elimina queste sfide portando direttamente l'AI su Db2 for z/OS. Gli insight diventano disponibili istantaneamente e in modo sicuro, senza spostare i dati dalla piattaforma.

Ad esempio, un analista delle frodi può partire da una transazione sospetta nota e trovarne immediatamente altre che presentano schemi simili, compresi i segnali nascosti nelle descrizioni dei pagamenti, senza spostare i dati dalla piattaforma. E un team di analytics dei clienti può iniziare con clienti abbandonati di recente e identificare altri che mostrano comportamenti simili, consentendo un intervento precoce.

SQL Data Insights Pro offre tutto questo consentendo alle organizzazioni di analizzare dati strutturati (numeri, categorie e altro) e testo non strutturato insieme utilizzando un unico modello unificato. Con SQL familiare, i team possono individuare record simili per significato, comportamento o contesto, sbloccando insight che le tradizionali query basate sul valore da sole non sono in grado di rilevare.