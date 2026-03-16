Introdurre l'AI in modo mirato nell'azienda con Hackett AI XPLR™ e IBM Business Operations

Le aziende stanno accelerando i loro programmi di AI, ma molte faticano ancora a capire da dove iniziare e come scalare. In IBM, crediamo che l'adozione dell'AI debba iniziare con una chiara comprensione di come il lavoro viene svolto, processo per processo, workflow per workflow, e di come le opportunità si mappano ai sistemi già in esecuzione per il business.

Le tradizionali attività di scoperta AI spesso comportano settimane di workshop, interviste e analisi manuali. Applicando Hackett AI XPLR insieme ai metodi di trasformazione di IBM, le organizzazioni possono semplificare questo processo riducendo drasticamente il ciclo da settimane a giorni senza compromettere la diligenza, la governance o la profondità.

Per illustrare come funziona, l'approccio applica una valutazione strutturata all'inizio del processo. Si parte dagli asset disponibili, come le SOP digitali, le mappe dei processi, i metadati del sistema, gli output di process mining e gli inventari della tecnologia, riducendo l'interpretazione manuale e la rielaborazione. Successivamente valuta le opportunità all'interno del reale landscape del cliente per garantire che le raccomandazioni siano pratiche e applicabili, invece di duplicare funzionalità già esistenti.

Per stabilire le priorità in modo efficace, le opportunità vengono valutate in base a criteri coerenti, tra cui la fattibilità, il valore atteso, la disponibilità dei dati, le considerazioni sul controllo e l'impatto del cambiamento. Ciò consente di prendere decisioni più rapide e basate su prove e di ottenere risultati in una serie di opportunità ben definite e pronte per l'implementazione.

Il risultato è un elenco credibile e classificato di opportunità di AI e un caso di valore quantificato, fornito in tempi rapidi.