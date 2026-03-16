Introdurre l'AI in modo mirato nell'azienda con Hackett AI XPLR™ e IBM Business Operations

Le organizzazioni che cercano di scalare l'AI in modo responsabile possono ora identificare e dare priorità alle opportunità di alto valore in modo più rapido, grazie a un approccio strutturato e guidato dal contesto che offre un impatto aziendale misurabile.
IBM sta collaborando con The Hackett Group® per integrare Hackett AI XPLR™ nei programmi di trasformazione, aiutando i clienti a individuare opportunità di AI che si adattino al loro ambiente e offrano un impatto misurabile. Questo approccio unisce intelligenza di processo e contesto tecnologico affinché i team possano individuare dove l'AI può migliorare le prestazioni, come le soluzioni si collegano ai sistemi esistenti e quale valore possono ottenere in modo credibile.
Le aziende stanno accelerando i loro programmi di AI, ma molte faticano ancora a capire da dove iniziare e come scalare. In IBM, crediamo che l'adozione dell'AI debba iniziare con una chiara comprensione di come il lavoro viene svolto, processo per processo, workflow per workflow, e di come le opportunità si mappano ai sistemi già in esecuzione per il business.
Le tradizionali attività di scoperta AI spesso comportano settimane di workshop, interviste e analisi manuali. Applicando Hackett AI XPLR insieme ai metodi di trasformazione di IBM, le organizzazioni possono semplificare questo processo riducendo drasticamente il ciclo da settimane a giorni senza compromettere la diligenza, la governance o la profondità.
Per illustrare come funziona, l'approccio applica una valutazione strutturata all'inizio del processo. Si parte dagli asset disponibili, come le SOP digitali, le mappe dei processi, i metadati del sistema, gli output di process mining e gli inventari della tecnologia, riducendo l'interpretazione manuale e la rielaborazione. Successivamente valuta le opportunità all'interno del reale landscape del cliente per garantire che le raccomandazioni siano pratiche e applicabili, invece di duplicare funzionalità già esistenti.
Per stabilire le priorità in modo efficace, le opportunità vengono valutate in base a criteri coerenti, tra cui la fattibilità, il valore atteso, la disponibilità dei dati, le considerazioni sul controllo e l'impatto del cambiamento. Ciò consente di prendere decisioni più rapide e basate su prove e di ottenere risultati in una serie di opportunità ben definite e pronte per l'implementazione.
Il risultato è un elenco credibile e classificato di opportunità di AI e un caso di valore quantificato, fornito in tempi rapidi.
Quando vengono utilizzati insieme, i metodi di trasformazione di Hackett AI XPLR e IBM forniscono asset che aiutano le organizzazioni ad agire con decisione. Questi includono:
Questi output aiutano le organizzazioni a passare in modo efficiente dalla scoperta alla pianificazione, con la chiarezza necessaria per costruire una roadmap in linea con gli obiettivi aziendali.
Questo lavoro si basa su due principi chiave:
Come osserva Ted A. Fernandez, Presidente e CEO di The Hackett Group: "L'AI ha successo quando viene implementata utilizzando il contesto aziendale specifico di un cliente". Insieme, IBM e The Hackett Group stanno aiutando le organizzazioni a individuare opportunità di AI che siano pratiche, rilevanti e radicate nella realtà aziendale.
Mentre le organizzazioni cercano di scalare l'AI, è essenziale la chiarezza su dove concentrarsi e su come generare un valore misurabile. Questo approccio combinato aiuta i team a filtrare le informazioni superflue, dare priorità alle iniziative di AI adatte al loro contesto e accelerare l'implementazione in giorni, non in settimane.
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