Il server Box MCP è ora disponibile nel watsonx Orchestrate Agent Catalog

La disponibilità del server Box MCP nel watsonx Orchestrate Agent Catalog rispecchia un cambiamento più ampio nel modo in cui le aziende si avvicinano all'agentic AI, orientandosi verso modalità più standardizzate, flessibili e sicure per collegare gli agenti ai sistemi aziendali.

Fondamentalmente, questa integrazione evidenzia un approccio più aperto alla connettività degli agenti. Il server Box MCP offre un modo standardizzato e non proprietario per permettere agli agenti di connettersi in modo sicuro ai contenuti aziendali, eliminando la necessità di integrazioni personalizzate e consentendo un'architettura più estensibile e predisposta per il futuro.

Anche questo approccio è intrinsecamente ibrido. Sebbene Box sia un punto di partenza potente, lo stesso schema basato su MCP può estendersi anche ad altri sistemi aziendali, adottando piattaforme di contenuti, applicazioni SaaS e strumenti interni in ambienti distribuiti. watsonx Orchestrate funge da control plane e consente alle organizzazioni di progettare, gestire e scalare ecosistemi di agenti che operano senza problemi su tutti i sistemi, non solo all'interno di una singola integrazione.

Altrettanto importante, questa connettività è progettata per essere affidabile. Con il server Box MCP, gli agenti ereditano i modelli di permessi esistenti di Box, i controlli di accesso e l'auditabilità, garantendo che le interazioni con i contenuti aziendali rimangano sicure, conformi e allineate alle politiche organizzative.

Insieme, questi principi forniscono una base coerente e scalabile per passare da esperimenti di AI isolati a implementazioni di agenti pronte per la produzione a livello enterprise.