Gradiente di un dashboard inclinato che mostra il catalogo degli agenti di watsonx Orchestrate con il viola in alto
Intelligenza artificiale Automazione IT

Il server Box MCP è ora disponibile nel watsonx Orchestrate Agent Catalog

Oggi annunciamo la disponibilità del server Box MCP (Model Context Protocol) nel watsonx Orchestrate Agent Catalog, che consente alle organizzazioni di collegare direttamente gli agenti AI ai contenuti aziendali utilizzando standard aperti.

Pubblicato il 11 maggio 2026

Questo lancio avviene in un momento critico. Sebbene sia diventato relativamente facile creare agenti AI, la maggior parte delle iniziative fa fatica a superare i progetti pilota a causa dell'integrazione, dell'accesso ai dati e dei problemi di sicurezza.

Il risultato è una crescente tensione architettonica: gli agenti sono facili da creare, ma difficili da rendere operativi su larga scala quando non possono connettersi in modo sicuro ai dati aziendali. Di conseguenza, il primo compito da svolgere per le organizzazioni che adottano l'agentic AI è chiaro: collegare gli agenti a contenuti e dati aziendali reali in modo rapido, sicuro e senza sostituire i sistemi esistenti.

Il server Box MCP in watsonx Orchestrate è progettato per affrontare proprio questa sfida: consentire agli agenti di accedere, analizzare e agire in modo sicuro sui contenuti di Box, senza complesse integrazioni personalizzate. Inserendo le funzionalità di contenuto di Box nell'ecosistema watsonx Orchestrate tramite MCP, i clienti ottengono un nuovo vantaggio in termini di produttività: agenti radicati nella conoscenza aziendale e pronti a supportare il lavoro reale sin dal primo giorno.

Basarsi su basi agentiche aperte, ibride e sicure

La disponibilità del server Box MCP nel watsonx Orchestrate Agent Catalog rispecchia un cambiamento più ampio nel modo in cui le aziende si avvicinano all'agentic AI, orientandosi verso modalità più standardizzate, flessibili e sicure per collegare gli agenti ai sistemi aziendali.

Fondamentalmente, questa integrazione evidenzia un approccio più aperto alla connettività degli agenti. Il server Box MCP offre un modo standardizzato e non proprietario per permettere agli agenti di connettersi in modo sicuro ai contenuti aziendali, eliminando la necessità di integrazioni personalizzate e consentendo un'architettura più estensibile e predisposta per il futuro.

Anche questo approccio è intrinsecamente ibrido. Sebbene Box sia un punto di partenza potente, lo stesso schema basato su MCP può estendersi anche ad altri sistemi aziendali, adottando piattaforme di contenuti, applicazioni SaaS e strumenti interni in ambienti distribuiti. watsonx Orchestrate funge da control plane e consente alle organizzazioni di progettare, gestire e scalare ecosistemi di agenti che operano senza problemi su tutti i sistemi, non solo all'interno di una singola integrazione.

Altrettanto importante, questa connettività è progettata per essere affidabile. Con il server Box MCP, gli agenti ereditano i modelli di permessi esistenti di Box, i controlli di accesso e l'auditabilità, garantendo che le interazioni con i contenuti aziendali rimangano sicure, conformi e allineate alle politiche organizzative.

Insieme, questi principi forniscono una base coerente e scalabile per passare da esperimenti di AI isolati a implementazioni di agenti pronte per la produzione a livello enterprise.

Vantaggi fondamentali del Box MCP in watsonx Orchestrate

Con il server Box MCP ora disponibile nel watsonx Orchestrate Agent Catalog, le organizzazioni possono ottenere un valore immediato, stabilendo al contempo una base più scalabile e standardizzata per la connessione degli agenti ai dati aziendali:

  • Onboarding degli agenti più rapido: accedi al server Box MCP direttamente dall'Agent Catalog per ridurre i tempi necessari alla connessione degli agenti ai contenuti aziendali, passando da mesi di Integrazione a pochi giorni.
  • Output consapevoli del contesto, di qualità superiore: Consentono agli agenti di localizzare, recuperare e ragionare su contenuti Box nel contesto, migliorando accuratezza, rilevanza e utilità di risposte e azioni.
  • Fiducia e governance aziendali integrate: Assicurarsi che gli agenti operino all'interno dei modelli di permessi Box esistenti, mantenendo sicurezza, conformità e verificabilità senza configurazioni aggiuntive.
  • Riduzione della complessità e dei costi di integrazione: elimina la necessità di connettori una tantum e di manutenzione continua adottando un approccio standardizzato alla connettività agent-to-data.
  • Flessibilità attraverso standard aperti: utilizza MCP per estendere questo modello oltre Box, supportando un ecosistema ibrido più ampio di sistemi aziendali senza blocco da fornitore.

Insieme, questi benefici aiutano le organizzazioni a passare da esperimenti di IA isolati a implementazioni di agenti che supportano la produttività quotidiana.

Dove i clienti vedono un valore immediato

Questa capacità non è limitata a singoli casi d'uso; Consente pattern aziendali ripetibili che le organizzazioni possono applicare tra team, workflow e settori.

Dal recupero delle informazioni all'esecuzione intelligente

Tradizionalmente, i team dedicano molto tempo a cercare i documenti giusti, a validare le versioni e a mettere insieme il contesto. Con gli agenti connessi tramite MCP, la situazione cambia:

  • Agenti che individuano, riassumono e agiscono sui contenuti in tempo reale
  • Workflow che si spostano dalla ricerca manuale all'esecuzione automatizzata e sensibile al contesto
  • Decisioni supportate da una conoscenza aziendale completa e aggiornata

Il risultato sono risultati più rapidi con meno sforzo manuale.

Dai workflow frammentati alle esperienze orchestrate

Il lavoro Enterprise raramente avviene in un unico sistema, ma la maggior parte degli strumenti di AI funziona in questo modo. Collegando gli agenti ai contenuti di Box attraverso un'interfaccia standardizzata, le organizzazioni possono:

  • Incorpora i contenuti direttamente nei workflow end-to-end
  • Consenti agli agenti di spostarsi tra i sistemi mantenendo il contesto
  • Ridurre il passaggio tra strumenti e processi scollegati

Ciò crea un'Esperienza più fluida in cui gli agenti non si limitano ad assistere, ma utilizzano Orchestrate® per coordinare il lavoro tra i diversi sistemi.

Dalla conoscenza statica al contesto aziendale in tempo reale

I contenuti aziendali sono in continua evoluzione—ma l'automazione tradizionale spesso si basa su dati statici o obsoleti. Con accesso sicuro e in tempo reale ai contenuti di Box:

  • Gli agenti operano in base a informazioni aggiornate e autorevoli
  • Gli output sono più accurati, pertinenti e affidabili
  • I team possono contare sugli agenti per decisioni e azioni aziendali critiche

Ciò è particolarmente importante in ambienti ad alto rischio in cui informazioni obsolete introducono rischi.

Dagli incrementi di produttività isolati a un impatto aziendale scalabile

Mentre i primi sforzi di AI si concentrano spesso sulla produttività individuale, la connettività abilitata MCP sblocca valore a livello di organizzazione:

  • Lavoro ad alta intensità di conoscenza: i team possono accedere e agire immediatamente su documenti, contratti e ricerche pertinenti
  • Team a contatto con il cliente: vendite e supporto possono rispondere più rapidamente con i materiali e gli insight più aggiornati
  • Operazioni: HR, IT e finanza possono automatizzare i workflow con maggiore coerenza e velocità

Poiché questo pattern è standardizzato, può essere replicato tra le funzioni, trasformando i guadagni isolati in una trasformazione scalabile.

Il vantaggio costante

In tutti questi scenari, il valore si compone allo stesso modo: gli agenti diventano significativamente più utili quando possono accedere in modo sicuro e agire su dati aziendali affidabili nel contesto.

Esplorare cosa è possibile fare in futuro

La disponibilità del server Box MCP nel watsonx Orchestrate Agent Catalog rappresenta un passo importante verso esperienze agentiche più connesse, sicure e produttive. Combinando la base di contenuti di Box con le capacità di orchestrazione, monitoraggio, controllo e catalogo governato di watsonx Orchestrate, i clienti possono costruire agenti radicati nelle realtà del lavoro quotidiano.

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Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

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