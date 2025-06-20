Il team di Direct Link è lieto di annunciare la disponibilità generale della caratteristica di sicurezza Media Access Control (MACsec) per Direct Link dedicato. MacSec offre una crittografia basata su hardware, che garantisce una latenza minima e un throughput elevato, fondamentale per le applicazioni a larghezza di banda elevata. Sarà disponibile il 1° giugno 2025 e i mercati inizialmente supportati includono Toronto, Montreal, Dallas e Washington DC.