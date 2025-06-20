20 giugno 2025
Il team di Direct Link è lieto di annunciare la disponibilità generale della caratteristica di sicurezza Media Access Control (MACsec) per Direct Link dedicato. MacSec offre una crittografia basata su hardware, che garantisce una latenza minima e un throughput elevato, fondamentale per le applicazioni a larghezza di banda elevata. Sarà disponibile il 1° giugno 2025 e i mercati inizialmente supportati includono Toronto, Montreal, Dallas e Washington DC.
IBM Cloud Direct Link Dedicated for VPC offre una connessione diretta OSI Layer 3 ad alta velocità tra l'infrastruttura on-premise dei clienti e IBM Cloud VPC and Classic Infrastructure, offrendo bassa latenza e throughput fino a 10 Gbps. Progettata per le aziende con strutture nelle vicinanze o per i fornitori di servizi che gestiscono i circuiti dei clienti, questa soluzione Single tenant basata su fibra garantisce una connettività hybrid cloud sicura e senza interruzioni.
MACsec protegge tutto il traffico Ethernet, inclusi i protocolli del piano di controllo come ARP e DHCP. MACsec eccelle nel fornire una sicurezza granulare e ad alte prestazioni per i collegamenti Ethernet locali. I vantaggi aggiuntivi includono:
Questo standard di rete Layer 2 (IEEE 802.1AE) rafforza i dispositivi connessi a Ethernet attraverso diversi meccanismi chiave:
Questa caratteristica fornisce una policy MACsec configurabile, con un CAK primario e un CAK di riserva opzionale. Il CAK di riserva funge da backup, proteggendo la sessione MacSec in caso di discrepanza di nome o segreta con il CAK principale tra colleghi. I segreti CAK sono memorizzati in modo sicuro come risorse chiave Hyper Protect Crypto Services (HPCS) all'interno dell'istanza HPCS del cliente. Una volta che i peer saranno configurati con una policy MacSec e CAK, il direct link avvierà una sessione MACSec, salvaguardando i frame di dati scambiati tra il dispositivo compatibile con MACSec del cliente e lo switch di connessione incrociata IBM.
La copertura MacSec continuerà ad espandersi oltre le sedi attuali. Tutte le nuove installazioni di switch Direct Link saranno compatibili con MACsec. Il supporto futuro per più CAK primari con una durata utile consentirà ai clienti di preconfigurare le rotazioni CAK.
Usa il codice promozionale per un periodo limitato VPC1000, che ti offre 1.000 USD di crediti IBM Cloud gratuiti per iniziare il tuo percorso dedicato a IBM Cloud Direct Link Dedicated.