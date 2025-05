Grandi novità: Mistral Medium 3 è ora disponibile su watsonx

L'aggiunta di questo nuovo modello sottolinea la strategia aperta e multimodello di IBM e la nostra dedizione a fornire sia agli sviluppatori che agli utenti aziendali l'accesso alle tecnologie AI più avanzate disponibili.

La strategia è progettata per raggiungere i clienti là dove si trovano e offrire loro la possibilità di scelta e flessibilità per scalare le soluzioni AI aziendali in tutte le loro attività. Grazie a decenni di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'AI, alla collaborazione aperta con Meta e Hugging Face e alle partnership con i leader dei modelli, IBM espande costantemente il suo catalogo di modelli e introduce nuove funzionalità, linguaggi e modalità.

Disponibile come parte della libreria di foundation model di IBM watsonx.ai, questo ultimo modello è uno dei tanti modelli linguistici veloci, performanti e aperti di Mistral. Questi modelli sono progettati per la modularità e ottimizzati per la generazione di testo, il ragionamento e le applicazioni multilingue.

IBM watsonx.ai è uno studio AI completo che ti consente di sviluppare con facilità. Puoi sviluppare servizi AI e distribuirli nelle tue applicazioni preferite, con una raccolta di API, strumenti, modelli e tempi di esecuzione di cui hai bisogno per trasformare le tue idee e le tue esigenze in realtà.