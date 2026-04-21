Autonomous Security for Cloud (ASC) di IBM® rappresenta un passaggio verso quel modello in cui la policy di Azure non è più solo configurata, ma generata e ottimizzata continuamente.
Negli ambienti Microsoft Azure, la sicurezza dei workload, dell'infrastruttura e dei permessi viene infine garantita tramite Azure Policy, Microsoft Defender for Cloud o la configurazione Azure RBAC. E la configurazione, su larga scala, è spesso il punto in cui si verificano i problemi.
La maggior parte delle organizzazioni dispone già di policy di sicurezza ben definite. Molti hanno adottato controlli nativi di Azure come Azure Policy. Tuttavia, il divario tra l'intento delle policy e l'effettiva applicazione rimane significativo, dovuto al rapido approvvigionamento delle risorse, alla traduzione incoerente delle policy o alla deriva della configurazione tra abbonamenti e regioni.
Il risultato? Le configurazioni errate persistono, la conformità diventa una questione puntuale e i team di sicurezza si ritrovano a reagire invece di prevenire. È proprio questo il divario che IBM Autonomous Security for Cloud (ASC) per Azure si propone di colmare.
ASC cambia radicalmente il modo in cui le policy di sicurezza vengono operative in Azure. Invece di affidarsi a definizioni di policy statiche interpretate e redatte manualmente, ASC utilizza l'AI generativa e dati di riferimento per:
Ciò significa che la sicurezza non dipende più dalla manutenzione manuale di grandi librerie di policy. Invece, le iniziative di policy vengono continuamente generate, perfezionate e applicate in base al contesto effettivo del cloud.
ASC opera come un ciclo di controllo continuo su tre funzionalità principali:
Il risultato è un framework di Azure Policy auto-aggiornante, in cui le policy si evolvono in base ai cambiamenti dell'ambiente, anziché diventare obsolete.
Con l'ASC, le organizzazioni possono passare da una governance reattiva a un controllo proattivo sfruttando:
Soprattutto, garantisce che ogni risorsa distribuita in Azure sia governata da policy attuali, rilevanti e applicate.
ASC rappresenta un passaggio a un modello in cui Azure Policy non viene più semplicemente configurato, ma generato e ottimizzato in modo continuo. Perché nei moderni ambienti cloud, la sicurezza non consiste solo nel definire le giuste politiche; si tratta di garantire che siano sempre applicate.