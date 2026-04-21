Blocca la grafica sull'illuminazione futura
Intelligenza artificiale Automazione IT

Sicurezza autonoma per il cloud in Azure: colmare il divario tra l'intento delle policy e la realtà imposta

Autonomous Security for Cloud (ASC) di IBM® rappresenta un passaggio verso quel modello in cui la policy di Azure non è più solo configurata, ma generata e ottimizzata continuamente.

Pubblicato il 21 aprile 2026

Negli ambienti Microsoft Azure, la sicurezza dei workload, dell'infrastruttura e dei permessi viene infine garantita tramite Azure Policy, Microsoft Defender for Cloud o la configurazione Azure RBAC. E la configurazione, su larga scala, è spesso il punto in cui si verificano i problemi.

La maggior parte delle organizzazioni dispone già di policy di sicurezza ben definite. Molti hanno adottato controlli nativi di Azure come Azure Policy. Tuttavia, il divario tra l'intento delle policy e l'effettiva applicazione rimane significativo, dovuto al rapido approvvigionamento delle risorse, alla traduzione incoerente delle policy o alla deriva della configurazione tra abbonamenti e regioni.

Il risultato? Le configurazioni errate persistono, la conformità diventa una questione puntuale e i team di sicurezza si ritrovano a reagire invece di prevenire. È proprio questo il divario che IBM Autonomous Security for Cloud (ASC) per Azure si propone di colmare.

Trasformare le policy di sicurezza in controlli nativi di Azure

ASC cambia radicalmente il modo in cui le policy di sicurezza vengono operative in Azure. Invece di affidarsi a definizioni di policy statiche interpretate e redatte manualmente, ASC utilizza l'AI generativa e dati di riferimento per:

  • Interpretare le policy e gli standard di sicurezza aziendale in controlli tecnici di configurazione
  • Mapparli su costrutti nativi di Azure
  • Generare automaticamente iniziative Azure Policy selezionando le definizioni di policy Azure allineate all'ambiente

Ciò significa che la sicurezza non dipende più dalla manutenzione manuale di grandi librerie di policy. Invece, le iniziative di policy vengono continuamente generate, perfezionate e applicate in base al contesto effettivo del cloud.

Un modello a loop chiuso costruito per Azure

ASC opera come un ciclo di controllo continuo su tre funzionalità principali:

  • Motore di policy (comprensione): inserisce le policy di sicurezza aziendale e le traduce in una logica strutturata che può essere mappata direttamente ai costrutti di Azure Policy.
  • Motore di ricognizione (osserva): scansiona continuamente le iscrizioni e le risorse Azure per rilevare cambiamenti, nuove implementazioni e deriva di configurazione.
  • Motore di inferenza (act): genera dinamicamente iniziative di Azure Policy e aggiorna le assegnazioni di Azure Policy assicurando che i controlli siano sempre allineati sia con l'intento della policy sia con lo stato attuale dell'ambiente.

Il risultato è un framework di Azure Policy auto-aggiornante, in cui le policy si evolvono in base ai cambiamenti dell'ambiente, anziché diventare obsolete.

Cosa offre in pratica

Con l'ASC, le organizzazioni possono passare da una governance reattiva a un controllo proattivo sfruttando:

  • Pacchetti di Azure Policy generati automaticamente e personalizzati per ogni ambiente
  • Aggiornamenti continui e adattivi delle policy allineati all'evoluzione dei servizi e ai cambiamenti di configurazione sostituendo definizioni statiche e una tantum
  • Applicazione continua delle policy in base al contesto su abbonamenti e gruppi di risorse, allineata alle configurazioni delle risorse in tempo reale
  • Riduzione del sovraccarico operativo nella gestione su larga scala di Azure Policy
  • Valutazione continua della conformità su tutte le risorse Azure rispetto alle policy attive
  • Reportistica pronta per l'audit allineata a framework come CSA Cloud Controls Matrix

Soprattutto, garantisce che ogni risorsa distribuita in Azure sia governata da policy attuali, rilevanti e applicate.

Il passaggio alla sicurezza autonoma del cloud

ASC rappresenta un passaggio a un modello in cui Azure Policy non viene più semplicemente configurato, ma generato e ottimizzato in modo continuo. Perché nei moderni ambienti cloud, la sicurezza non consiste solo nel definire le giuste politiche; si tratta di garantire che siano sempre applicate.

Scopri di più su IBM Autonomous Security for Cloud

Abhijit Chakravorty

Partner & Cloud Security Competency Leader

IBM Security

Amit Agarwal

Global CTO - CyberDefend

Saurabh Bansal

Partner and Practice Leader, AI & Analytics

IBM Consulting

Souvik Khamaru

Executive Security Consultant

EMEA Cloud Security Center of Competency