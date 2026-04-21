Negli ambienti Microsoft Azure, la sicurezza dei workload, dell'infrastruttura e dei permessi viene infine garantita tramite Azure Policy, Microsoft Defender for Cloud o la configurazione Azure RBAC. E la configurazione, su larga scala, è spesso il punto in cui si verificano i problemi.

La maggior parte delle organizzazioni dispone già di policy di sicurezza ben definite. Molti hanno adottato controlli nativi di Azure come Azure Policy. Tuttavia, il divario tra l'intento delle policy e l'effettiva applicazione rimane significativo, dovuto al rapido approvvigionamento delle risorse, alla traduzione incoerente delle policy o alla deriva della configurazione tra abbonamenti e regioni.

Il risultato? Le configurazioni errate persistono, la conformità diventa una questione puntuale e i team di sicurezza si ritrovano a reagire invece di prevenire. È proprio questo il divario che IBM Autonomous Security for Cloud (ASC) per Azure si propone di colmare.