Preparati per il futuro di Agentic AI: API Agent in IBM API Connect ora disponibile a livello generale

Abbiamo progettato l'Agente API per soddisfare le esigenze in evoluzione dei team di api development e l'ascesa degli agenti AI. In qualità di assistente intelligente formato sulla piattaforma API Connect e sul patrimonio API della tua azienda, l'Agente API comprende sia il tuo ambiente che le tue intenzioni, trasformando i prompt del linguaggio naturale in API completamente gestite e pronte per la produzione. Indipendentemente dal fatto che i tuoi team seguano un Approach o code-first, API Agent si adatta ai tuoi workflow, accelerando la distribuzione e riducendo al contempo la proliferazione, rafforzando la governance e migliorando la qualità delle API.

Dalla sua introduzione in Think, la nuova caratteristica ha suscitato un forte interesse in tutta la nostra base di clienti. Durante l'anteprima pubblica, le organizzazioni di vari settori, dal settore bancario alla produzione alimentare, ne hanno riconosciuto rapidamente l'impatto.

I primi utenti hanno evidenziato la capacità dell'API Agent di semplificare e accelerare le fasi chiave del ciclo di vita dell'API. In particolare, la convalida basata su AI rispetto alle regole di governance ha aiutato i team ad applicare le politiche di governance con maggiore coerenza, riducendo il sovraccarico manuale e migliorando la conformità. L'impalcatura automatizzata ha ridotto significativamente i tempi di avvio dell'API, mentre la generazione di test integrata ha fatto una notevole differenza in termini di efficienza e tempi di distribuzione.

Su tutta la linea, il feedback dei clienti è stato coerente: l'Agent riduce la complessità, aumenta la produttività e consente una consegna più rapida di API di qualità superiore e ben gestite.