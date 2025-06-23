Preparati per il futuro di Agentic AI: API Agent in IBM API Connect ora disponibile a livello generale

23 giugno 2025
Siamo lieti di annunciare la disponibilità generale dell'Agente API in IBM API Connect, una funzionalità lanciata al THINK a maggio di quest'anno.
L'Agente API segna un momento chiave nel nostro percorso di supporto alle aziende nell'era Agentic. Questo lancio ci sposta verso il nostro obiettivo di fornire alle Organizzazioni gli strumenti per costruire, gestire e scalare le API con l'intelligenza e la flessibilità richieste dagli ambienti basati su AI.
Abbiamo progettato l'Agente API per soddisfare le esigenze in evoluzione dei team di api development e l'ascesa degli agenti AI. In qualità di assistente intelligente formato sulla piattaforma API Connect e sul patrimonio API della tua azienda, l'Agente API comprende sia il tuo ambiente che le tue intenzioni, trasformando i prompt del linguaggio naturale in API completamente gestite e pronte per la produzione. Indipendentemente dal fatto che i tuoi team seguano un Approach o code-first, API Agent si adatta ai tuoi workflow, accelerando la distribuzione e riducendo al contempo la proliferazione, rafforzando la governance e migliorando la qualità delle API.
Dalla sua introduzione in Think, la nuova caratteristica ha suscitato un forte interesse in tutta la nostra base di clienti. Durante l'anteprima pubblica, le organizzazioni di vari settori, dal settore bancario alla produzione alimentare, ne hanno riconosciuto rapidamente l'impatto.
I primi utenti hanno evidenziato la capacità dell'API Agent di semplificare e accelerare le fasi chiave del ciclo di vita dell'API. In particolare, la convalida basata su AI rispetto alle regole di governance ha aiutato i team ad applicare le politiche di governance con maggiore coerenza, riducendo il sovraccarico manuale e migliorando la conformità. L'impalcatura automatizzata ha ridotto significativamente i tempi di avvio dell'API, mentre la generazione di test integrata ha fatto una notevole differenza in termini di efficienza e tempi di distribuzione.
Su tutta la linea, il feedback dei clienti è stato coerente: l'Agent riduce la complessità, aumenta la produttività e consente una consegna più rapida di API di qualità superiore e ben gestite.
Oltre a pianificare ed eseguire autonomamente le azioni di API management, come la scoperta, la creazione, il test delle API e il supporto della governance delle API, la versione GA si basa su questo slancio con un altro miglioramento chiave: la implementazione del codice tramite API Agent.
Gli utenti possono ora richiedere all'Agente di implementare un microservizio e l'agente distribuirà automaticamente l'applicazione su un'istanza IBM Code Engine temporanea e gratuita, senza necessità di configurazione. Una volta distribuita, l'Agente può pubblicare l'API in API Connect e gestire il ciclo di vita.
Poiché gli Agenti AI agiranno sempre più per conto degli utenti che prenotano viaggi, gestiscono la logistica o integrano i servizi, le sue API devono essere rilevabili, riutilizzabili e governate dalla progettazione. API Agent affronta questa sfida con sicurezza. Invece di reinventare la ruota, controlla prima il tuo catalogo di API esistente, aiutandoti a evitare inutili duplicazioni e a gestire l'espansione incontrollata delle API. Inoltre, mantiene le sue API in linea con gli standard aziendali sin dall'inizio, individuando tempestivamente i potenziali problemi e assicurando che la best practice sia seguita per tutto il ciclo di vita.
L'Agente API rappresenta un cambiamento fondamentale nella creazione e gestione delle API: non è solo un passaggio incrementale nell'automazione, è un passaggio verso un ecosistema di API intelligente, adattabile e affidabile. Con l'Agente API, i tuoi team possono rimanere in flusso, concentrarsi sull'innovazione e fornire API pronte per il futuro basato su AI.
L'Agente API è ora generalmente disponibile per tutti i clienti di IBM API Connect: puoi iniziare a usarlo oggi nell'ambiente API Connect. Per le aziende che cercano un'esperienza unificata in tutti gli scenari di integrazione, l'Agente API è anche una caratteristica del nuovo IBM webMethods Hybrid Integration, una piattaforma per lo sviluppo, la distribuzione, la gestione e il monitoraggio completi di diversi modelli di integrazione in landscape on-premise e multi-cloud.
Per saperne di più e vedere come API Agent può aiutarti a creare in modo più intelligente, governare meglio e spostare più velocemente in un mondo sempre più agentico, registrati per una demo dal vivo o richiedi una prova gratuita di 30 giorni.