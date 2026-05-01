IBM sta lanciando un progetto pilota di e-commerce a tempo limitato che consente ai clienti di acquistare e selezionare agenti AI sviluppati dai partner direttamente su IBM.com, offerti in bundle con un abbonamento a watsonx Orchestrate.
Per la prima volta, i clienti possono scoprire, acquistare e iniziare a utilizzare un set di agenti reso accurato e pronto per l'uso aziendale attraverso un'unica esperienza di acquisto unificata sul sito web pubblico dei prodotti IBM.
Questo progetto pilota elimina l'attrito da una delle maggiori sfide che le organizzazioni devono affrontare quando adottano l'agentic AI: passare rapidamente dalla valutazione alla produzione. Invece di navigare tra più fornitori, contratti e percorsi di onboarding, i clienti possono accedere ad agenti AI comprovati, pronti a operare fin dal primo giorno nei workflow reali del business.
Man mano che le organizzazioni superano la sperimentazione con l'AI e si dirigono verso una reale distribuzione, il coordinamento diventa essenziale. Gli agenti AI offrono il maggior valore quando collaborano (tra sistemi, team e processi) invece di operare isolatamente.
watsonx Orchestrate è stato creato per consentire questo tipo di coordinamento. Fornisce il livello di orchestrazione che permette agli agenti AI di collaborare all'interno dei workflow, con governance, monitoraggio e controlli integrati, garantendo che le azioni guidate dagli agenti rimangano trasparenti, verificabili e allineate alle politiche organizzative.
Questo pilot di e-commerce si appoggia a questa base abbinando watsonx Orchestrate a un set selezionato di agenti AI che rispondono alle esigenze comuni delle aziende (dalla ricerca e dall'accesso ai dati all'intelligence di vendita e al coinvolgimento del cliente) permettendo ai clienti di mettere all'opera l'agentic AI più rapidamente e con maggiore sicurezza.
Come parte integrante di questo pilot, i clienti possono acquistare watsonx Orchestrate insieme a fino a sei agenti AI costruiti da watsonx Orchestrate Partner a tariffe promozionali a tempo limitato.
Gli agenti seguenti sono stati selezionati per mostrare ai clienti cosa diventa possibile quando l'intelligenza viene coordinata tra i workflow, dal momento in cui viene posta una domanda, passando per la ricerca e la generazione di insight, fino all'esecuzione delle vendite e al coinvolgimento del cliente. Ogni agente offre valore autonomo all'interno del proprio dominio, ma insieme (abilitati da watsonx Orchestrate) funzionano come un workflow integrato che genera un impatto maggiore sul business.
Le domande e le richieste sono solo il punto di partenza. Questi agenti accelerano il percorso dalla domanda a risposte credibili e attuabili, combinando dati web in tempo reale, conoscenze interne e workflow di ricerca coordinati.
L'insight senza esecuzione è solo rumore. Questi agenti colmano il divario, collegando ciò che sai sul mercato a ciò che i tuoi team faranno dopo.
Quando vengono orchestrati, questi agenti supportano un flusso completo senza interruzioni: identificano gli account giusti, creano il messaggio giusto e raggiungono i clienti attraverso il canale appropriato in modo automatico.
Symlistic.ContentIQ di Symlistic.ai trasforma siti web, documenti e knowledge base in agenti conversazionali che forniscono risposte accurate e sensibili al contesto attraverso una pipeline RAG completamente automatizzata.
Per le organizzazioni che dispongono di vaste librerie di contenuti, questo agente trasforma ciò che una volta era statico in qualcosa di dinamico, offrendo a dipendenti e clienti un modo più intelligente per trovare ciò di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.
Nessun singolo agente racconta l'intera storia, ma quando gli agenti di ricerca fanno emergere degli insight che informano le decisioni, gli agenti della conoscenza mantengono ogni conversazione basata su informazioni accurate e gli agenti di coinvolgimento raggiungono le persone giuste al momento giusto in tutte le funzioni, i team e i workflow. Questa è l'orchestrazione agentica in azione.
Che si tratti di vendite, operazioni, servizio clienti o gestione della conoscenza, il vero potere non risiede in un solo agente. È ciò che accade quando lavorano insieme, coordinati attraverso un'unica piattaforma, verso un risultato condiviso.
Questo programma pilota è pensato per rendere possibile tutto questo, aiutando i clienti a iniziare con l'agentic AI più rapidamente e con maggiore sicurezza. Unendo intelligenza, orchestrazione e fiducia in una singola esperienza, IBM sta compiendo un passo pratico verso la semplificazione del modo in cui le organizzazioni accedono, distribuiscono e scalano l'agentic AI in tutta l'azienda. Questo è watsonx Orchestrate.
Scopri e acquista agenti AI attraverso il programma pilota di e-commerce
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