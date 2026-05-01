Nessun singolo agente racconta l'intera storia, ma quando gli agenti di ricerca fanno emergere degli insight che informano le decisioni, gli agenti della conoscenza mantengono ogni conversazione basata su informazioni accurate e gli agenti di coinvolgimento raggiungono le persone giuste al momento giusto in tutte le funzioni, i team e i workflow. Questa è l'orchestrazione agentica in azione.

Che si tratti di vendite, operazioni, servizio clienti o gestione della conoscenza, il vero potere non risiede in un solo agente. È ciò che accade quando lavorano insieme, coordinati attraverso un'unica piattaforma, verso un risultato condiviso.

Questo programma pilota è pensato per rendere possibile tutto questo, aiutando i clienti a iniziare con l'agentic AI più rapidamente e con maggiore sicurezza. Unendo intelligenza, orchestrazione e fiducia in una singola esperienza, IBM sta compiendo un passo pratico verso la semplificazione del modo in cui le organizzazioni accedono, distribuiscono e scalano l'agentic AI in tutta l'azienda. Questo è watsonx Orchestrate.

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