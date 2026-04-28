Presentazione del pacchetto IBM® Bob Premium per Z

Gli sviluppatori moderni si aspettano un'esperienza di ambiente di sviluppo integrato (IDE) all'avanguardia e basato sugli agenti, e i team che lavorano sulle applicazioni IBM Z possono sperimentarlo con IBM Bob.

IBM Bob è uno strumento di sviluppo basato sull'AI per sviluppatori enterprise che può pianificare, eseguire, convalidare e governare compiti di modernizzazione a più fasi lungo tutto il ciclo di vita dello sviluppo software (SDLC). Unisce l'AI all'orchestrazione basata su agenti per guidare attivamente workflow complessi di sviluppo direttamente all'interno dell'IDE.

Premium Package for Z, basato su IBM Bob, porta una profonda esperienza nel linguaggio di dominio IBM Z e nel middleware direttamente nell'esperienza IBM Bob. Aggiunge un contesto specifico per Z, strumenti di analisi avanzati e intelligence aziendale in grado di fornire insight sulla piattaforma per lo sviluppo di applicazioni mainframe. Fornito tramite un IDE integrato, supporta l'editing, il linting e il debug per applicazioni z/OS, sfruttando segnali contestuali ricchi come metadati di applicazione, consapevolezza del linguaggio e middleware e strumenti specifici per la piattaforma. Insieme, queste funzionalità possono favorire visibilità a livello di applicazione, documentazione completa, comprensione del codice e un'assistenza allineata agli standard progettata per le dimensioni e la complessità degli ambienti IBM Z.