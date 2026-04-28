Presentazione del pacchetto IBM® Bob Premium per Z

IBM annuncia una tappa significativa nella nostra strategia per aiutare le aziende a modernizzare le applicazioni mainframe, portando nuovi livelli di efficienza, produttività e intelligenza nel ciclo di sviluppo delle applicazioni IBM Z.
Siamo entusiasti di presentare IBM Bob Premium Package for Z, che integra e migliora le capacità di IBM Watsonx Code Assistant for Z per offrire funzionalità avanzate per applicazioni mainframe su scala enterprise. IBM Bob Premium Package for Z è attualmente disponibile in anteprima tecnica.
Gli sviluppatori moderni si aspettano un'esperienza di ambiente di sviluppo integrato (IDE) all'avanguardia e basato sugli agenti, e i team che lavorano sulle applicazioni IBM Z possono sperimentarlo con IBM Bob.
IBM Bob è uno strumento di sviluppo basato sull'AI per sviluppatori enterprise che può pianificare, eseguire, convalidare e governare compiti di modernizzazione a più fasi lungo tutto il ciclo di vita dello sviluppo software (SDLC). Unisce l'AI all'orchestrazione basata su agenti per guidare attivamente workflow complessi di sviluppo direttamente all'interno dell'IDE.
Premium Package for Z, basato su IBM Bob, porta una profonda esperienza nel linguaggio di dominio IBM Z e nel middleware direttamente nell'esperienza IBM Bob. Aggiunge un contesto specifico per Z, strumenti di analisi avanzati e intelligence aziendale in grado di fornire insight sulla piattaforma per lo sviluppo di applicazioni mainframe. Fornito tramite un IDE integrato, supporta l'editing, il linting e il debug per applicazioni z/OS, sfruttando segnali contestuali ricchi come metadati di applicazione, consapevolezza del linguaggio e middleware e strumenti specifici per la piattaforma. Insieme, queste funzionalità possono favorire visibilità a livello di applicazione, documentazione completa, comprensione del codice e un'assistenza allineata agli standard progettata per le dimensioni e la complessità degli ambienti IBM Z.
L'esperienza viene trasmessa tramite modalità mainframe appositamente create all'interno di Bob, che si allineano a come i team aziendali progettano, evolvono e modernizzano le applicazioni Z:
La modalità Architect consente il ragionamento a livello di sistema tra applicazioni mainframe, aiutando i team a comprendere la struttura delle applicazioni, le dipendenze, l'intento di business e l'impatto sui cambiamenti prima che vengano effettuati gli aggiornamenti. Combinando ricchi metadati di applicazione con intelligenza multi-modello, offre insight contestuali e a livello aziendale che possono aumentare la produttività degli sviluppatori, supportare una pianificazione sicura e guidare decisioni architettoniche allineate al valore aziendale.
La modalità Code esegue compiti di sviluppo complessi e che richiedono molto tempo, sfruttando partner intelligenti e workflow automatizzato per ottenere risultati rapidi ed efficienti. Genera, rifattorizza e trasforma il codice allineato agli standard utilizzando un contesto consapevole per Z, quindi aiuta a ottimizzare, eseguire il debug e migliorare la qualità attraverso insight prioritari e risoluzione automatizzata dei problemi, contribuendo a ridurre il debito tecnico, i rischi e i tempi di consegna.
È ora disponibile un'anteprima tecnica privata e gratuita del pacchetto IBM Bob Premium per Z. I clienti possono richiedere l'accesso completando i passaggi seguenti. Una volta accettati, i clienti riceveranno un'e-mail di conferma con accesso alle estensioni richieste.
Registrati a Think 2026 il 4-7 maggio 2026 a Boston, MA e partecipa al tech byte "Fornisci uno sviluppo basato sull'AI a Z con IBM Bob" il 5 maggio 2026 alle 10:30-10:45 EDT per vedere Bob Premium Package for Z in azione.
Per ulteriori informazioni su IBM Bob, leggi il post di annuncio ed esplora la versione di prova gratuita per scoprire come gli sviluppatori possono iniziare a creare codice di alta qualità più velocemente.
Le funzionalità disponibili durante l'anteprima tecnica possono differire dalla versione generale SaaS. La roadmap è soggetta a modifiche.