La sinergia di IBM Concert e Instana è più di un semplice miglioramento tecnico: è una trasformazione completa del modo in cui i team gestiscono applicazioni complesse e cloud-native. Insieme, offrono:

Insight unificati : i proprietari dell'app e gli SRE ottengono una visione condivisa delle prestazioni del sistema e delle sue vulnerabilità e dipendenze.

: i proprietari dell'app e gli SRE ottengono una visione condivisa delle prestazioni del sistema e delle sue vulnerabilità e dipendenze. Gestione proattiva : la correlazione automatica e le raccomandazioni basate su AI assicurano che i problemi vengano risolti prima che si aggravino.

: la correlazione automatica e le raccomandazioni basate su AI assicurano che i problemi vengano risolti prima che si aggravino. Produttività migliorata: entrambi i ruoli beneficiano dalla riduzione dell'impegno manuale, consentendo ai team di concentrarsi sull'innovazione e sugli obiettivi strategici.

Integrando queste due potenti soluzioni, le organizzazioni possono semplificare l'observability, garantire la sicurezza delle applicazioni e aumentare l'efficienza operativa, il tutto riducendo al minimo i rischi. Il risultato? Un ecosistema IT più sicuro, resiliente e produttivo.



