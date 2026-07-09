Annuncio del pacchetto IBM Bob Premium Package for Z: accelerare la modernizzazione delle applicazioni mainframe aziendali

L'AI sta cambiando il modo in cui le organizzazioni pensano alla modernizzazione di IBM® Z, ma la generazione o la traduzione del codice è solo una parte della sfida. Modernizzare le applicazioni mainframe aziendali significa comprendere interi landscape applicativi, valutare le dipendenze, convalidare il cambiamento e far evolvere i sistemi mission-critical senza compromettere la resilienza, la sicurezza o le prestazioni.
Oggi, IBM annuncia la disponibilità generale di IBM Bob Premium Package for Z, un'evoluzione di IBM watsonx Code Assistant for Z per offrire AI avanzata su scala enterprise per lo sviluppo di applicazioni mainframe. Creato appositamente per gli ambienti IBM Z, il pacchetto Premium offre nuovi livelli di efficienza, produttività e intelligenza in tutto il ciclo di vita dello sviluppo delle applicazioni, aiutando le organizzazioni a modernizzarsi con velocità, precisione e sicurezza.
IBM Bob è un partner di sviluppo AI-first per sviluppatori enterprise che aiuta a pianificare, eseguire, convalidare e governare attività di modernizzazione a più fasi lungo il ciclo di vita dello sviluppo software (SDLC). Unisce l'AI all'orchestrazione agentica per guidare attivamente workflow complessi di sviluppo direttamente all'interno dell'IDE. Insieme a un ragionamento profondo, IBM Bob guida attivamente i compiti di sviluppo direttamente all'interno dell'IDE, andando oltre l'assistenza all'esecuzione, consegnando lavori ingegneristici complessi il 20-40% più velocemente e tagliando l'impegno dal 50 all'80% per workflow strutturati con automazione orchestrata dall'inizio alla fine. 1
Basato su IBM Bob, il Premium Package for Z introduce una profonda esperienza in IBM Z direttamente nell'esperienza IBM Bob. Integra linguaggio specifico per la piattaforma, consapevolezza middleware e analytics avanzate per offrire un'intelligenza aziendale consapevole e adattata alle applicazioni mainframe. Il risultato è un contesto più ricco, insight più approfonditi e risultati più significativi per gli sviluppatori e gli architetti mainframe.
La soluzione viene fornita attraverso modalità, competenze e strumenti mainframe appositamente progettati che si allineano al modo in cui i team aziendali progettano, evolvono e modernizzano le applicazioni IBM Z.
Integrato direttamente nell'IDE, Bob Premium Package for Z supporta la modifica, il linting e il debug per applicazioni z/OS, arricchito da segnali contestuali come i metadati dell'applicazione, la consapevolezza del linguaggio e la consapevolezza del middleware, e gli strumenti specifici per piattaforma. Gli sviluppatori ottengono visibilità e insight end-to-end senza uscire dal loro workflow.
Insieme, queste funzionalità aiutano gli sviluppatori a completare più rapidamente compiti complessi di modernizzazione IBM Z, dalla comprensione dei landscape applicativi alla rifattorizzazione del codice monolitico fino all'avanzamento delle iniziative di modernizzazione con l'agentic AI. Utilizzando Z Understand e l'analisi statica per creare una vista interrogabile del landscape delle applicazioni mainframe, Bob Premium Package for Z aiuta i team a valutare l'impatto dei cambiamenti attraverso ampie dipendenze di programmi e codebase con maggiore sicurezza rispetto all'analisi manuale da sola.
Ad esempio, uno sviluppatore incaricato di migliorare un'applicazione assicurativa COBOL può avviare un workflow di modernizzazione con un unico prompt:
"Devo aggiungere una colonna alla tabella delle politiche relative ai veicoli a motore che indichi se il veicolo è elettrico. È possibile applicare i miei standard di codifica e aggiornare tutti i programmi interessati?"
Con questo prompt, lo strumento applicherà competenze approfondite e specifiche per i mainframe Z attraverso un workflow controllato dall'inizio alla fine. Governance, scala, esecuzione e ragionamento sono unificati in un'unica esperienza fluida, che offre risultati prevedibili e affidabili, riducendo drasticamente lo sforzo manuale.
IBM Bob Premium Package for IBM Z offre visibilità a livello di applicazione, documentazione completa, una comprensione più approfondita del codice e assistenza allineata agli standard, il tutto progettato per la scala, la complessità e il rigore degli ambienti IBM Z aziendali.
Estendere IBM Bob con i decenni di esperienza IBM Z attraverso workflow appositamente progettati, intelligenza di dominio e contesto aziendale, aiuta i team ad accelerare la comprensione dell'applicazione, automatizzare l'analisi dell'impatto e modernizzare con la fiducia, la qualità e il controllo richiesti dai sistemi mission-critical.
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