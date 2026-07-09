Annuncio del pacchetto IBM Bob Premium Package for Z: accelerare la modernizzazione delle applicazioni mainframe aziendali

IBM Bob è un partner di sviluppo AI-first per sviluppatori enterprise che aiuta a pianificare, eseguire, convalidare e governare attività di modernizzazione a più fasi lungo il ciclo di vita dello sviluppo software (SDLC). Unisce l'AI all'orchestrazione agentica per guidare attivamente workflow complessi di sviluppo direttamente all'interno dell'IDE. Insieme a un ragionamento profondo, IBM Bob guida attivamente i compiti di sviluppo direttamente all'interno dell'IDE, andando oltre l'assistenza all'esecuzione, consegnando lavori ingegneristici complessi il 20-40% più velocemente e tagliando l'impegno dal 50 all'80% per workflow strutturati con automazione orchestrata dall'inizio alla fine. 1

Basato su IBM Bob, il Premium Package for Z introduce una profonda esperienza in IBM Z direttamente nell'esperienza IBM Bob. Integra linguaggio specifico per la piattaforma, consapevolezza middleware e analytics avanzate per offrire un'intelligenza aziendale consapevole e adattata alle applicazioni mainframe. Il risultato è un contesto più ricco, insight più approfonditi e risultati più significativi per gli sviluppatori e gli architetti mainframe.