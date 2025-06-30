Annuncio della disponibilità generale di IBM Db2 Bring Your Own Cloud su Azure

30 giugno 2025

Autori

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Miran Badzak

Program Director

Databases

Debleena Mondal

Product Manager, Hybrid Data Management, Data and AI

IBM

Siamo orgogliosi di annunciare la disponibilità generale di Db2 Bring Your own Cloud (BYOC) su Azure. Questa soluzione di trasformazione, basata sui vantaggi esistenti di Db2 on Cloud, è un servizio gestito che supporta i workload mission critical del mondo su IBM® Cloud e AWS e siamo entusiasti di portare il servizio su Azure.

8 funzionalità chiave di IBM Db2

Il nostro servizio gestito è sviluppato da zero per incorporare tecnologie cloud-native, aiutando i clienti a utilizzare al meglio rapidamente i benefici del cloud durante la modernizzazione. IBM® Db2 SaaS su Azure, come AWS e IBM Cloud, offre scalabilità indipendente di elaborazione e storage, alta disponibilità con più nodi che supportano le applicazioni dei clienti e durabilità tramite backup automatici e ripristino point-in-time.

I clienti che passano ad Azure VPC con Db2 possono utilizzare queste caratteristiche principali:

  1. Scalabilità di un'istanza fino a 256 TiB di storage e fino a 128 vCPU di calcolo
  2. Scalabilità indipendente e perfetta di elaborazione e storage
  3. L'aumento automatico dello spazio di archiviazione garantisce che i nostri clienti non rimangano mai senza spazio di storage
  4. IOPS (operazioni di input/output al secondo) e scalabilità dello storage basata sul throughput, che semplificano l'aumento delle prestazioni dei volumi di archiviazione in uso
  5. Disponibilità elevata con 2 nodi disponibili distribuiti in 2 zone di disponibilità
  6. Passa da una configurazione a nodo singolo a una configurazione ad alta disponibilità con facilità
  7. Backup/ripristino con snapshot progressivi di 14 giorni e backup Db2 settimanale completo con l'opzione per backup illimitati nello storage di Azure Blob (Binary Large Object)
  8. Supporto per la connettività pubblica/privata di Azure all'interno di una VNET (rete virtuale) del cliente

Abbiamo anche in programma di rilasciare alcune funzionalità aggiuntive subito dopo la disponibilità generale. Queste includono:

  • Disaster recovery interregionale per garantire la continuità aziendale e operativa se un'intera regione è colpita da un'interruzione
  • Integrazione con Active Directory/LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) che semplifica la connessione agli elenchi aziendali
  • Più database Db2 per istanza che semplificano l'esecuzione di Db2 in modo conveniente
  • Migrazione semplice con backup del database on-premise e ripristino a Db2 su Azure

6 benefici di IBM Db2 Bring Your Own cloud su Azure

Il lancio di questi servizi su Azure come servizio gestito congiunto, o modello Bring Your Own Cloud (BYOC), con l'istanza del database distribuita direttamente all'interno del cloud privato (VPC) di Azure del cliente, offre un solido framework di integrazione che si allinea senza soluzione di continuità con l'ambiente cloud esistente del cliente.

I nostri clienti potranno ora usufruire dei seguenti benefici conservando il possesso dei propri dati all'interno del loro ambiente:

  1. Conformità e sicurezza: consente ai clienti di eseguire l'istanza del database all'interno del proprio account Azure Cloud o cloud privato virtuale, consentendo loro di sfruttare il proprio livello di sicurezza cloud esistente per soddisfare i requisiti più severi.
  2. Monitoraggio e audit: consente il monitoraggio e l'audit granulari, compresi i controlli a livello di rete, che creano visibilità e controllo senza precedenti.
  3. Co-locazione dei dati: aiuta i nostri clienti a collocare le proprie fonti di dati all'interno dei propri account VPC o Azure, garantendo una connettività perfetta a risorse e applicazioni. Elimina la necessità di una rete esterna.
  4. Efficienza dell'infrastruttura: utilizza gli sconti dei provider di cloud con l'infrastruttura nell'account Azure del cliente per ottimizzare l'uso e i costi dell'infrastruttura.
  5. Scalabilità ed elasticità: offre la capacità di adattare dinamicamente le risorse informatiche in base alle mutevoli esigenze.
  6. Servizi gestiti: gestiti da esperti di Db2 in modo che i nostri clienti possano concentrarsi su ciò che conta davvero per loro.

Costruito per i workload mission-critical di tutto il mondo su Azure

IBM Db2 su Azure è progettato per soddisfare tutti i requisiti aziendali critici, fungendo da soluzione rivoluzionaria per le aziende che mirano a passare a SaaS e stabilire Azure come loro principale provider di cloud.

Visita la pagina web di IBM Db2 per approfondire ulteriormente

