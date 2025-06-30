Annuncio della disponibilità generale di IBM Db2 Bring Your Own Cloud su Azure

30 giugno 2025
Siamo orgogliosi di annunciare la disponibilità generale di Db2 Bring Your own Cloud (BYOC) su Azure. Questa soluzione di trasformazione, basata sui vantaggi esistenti di Db2 on Cloud, è un servizio gestito che supporta i workload mission critical del mondo su IBM® Cloud e AWS e siamo entusiasti di portare il servizio su Azure.
Il nostro servizio gestito è sviluppato da zero per incorporare tecnologie cloud-native, aiutando i clienti a utilizzare al meglio rapidamente i benefici del cloud durante la modernizzazione. IBM® Db2 SaaS su Azure, come AWS e IBM Cloud, offre scalabilità indipendente di elaborazione e storage, alta disponibilità con più nodi che supportano le applicazioni dei clienti e durabilità tramite backup automatici e ripristino point-in-time.
I clienti che passano ad Azure VPC con Db2 possono utilizzare queste caratteristiche principali:
Abbiamo anche in programma di rilasciare alcune funzionalità aggiuntive subito dopo la disponibilità generale. Queste includono:
Il lancio di questi servizi su Azure come servizio gestito congiunto, o modello Bring Your Own Cloud (BYOC), con l'istanza del database distribuita direttamente all'interno del cloud privato (VPC) di Azure del cliente, offre un solido framework di integrazione che si allinea senza soluzione di continuità con l'ambiente cloud esistente del cliente.
I nostri clienti potranno ora usufruire dei seguenti benefici conservando il possesso dei propri dati all'interno del loro ambiente:
IBM Db2 su Azure è progettato per soddisfare tutti i requisiti aziendali critici, fungendo da soluzione rivoluzionaria per le aziende che mirano a passare a SaaS e stabilire Azure come loro principale provider di cloud.
Visita la pagina web di IBM Db2 per approfondire ulteriormente