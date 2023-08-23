Annuncio del programma di accelerazione della migrazione al cloud con IBM Power Virtual Server

Nel panorama digitale odierno, caratterizzato da un ritmo frenetico, le aziende sono costantemente alla ricerca di modi per migliorare la propria efficienza operativa, ampliare l'infrastruttura e potenziare la sicurezza dei dati. Il cloud è emerso come un elemento rivoluzionario, offrendo flessibilità, scalabilità ed economicità senza precedenti. Fatta questa premessa, migrare i carichi di lavoro, i dati e le applicazioni di un'azienda garantendo al contempo una equivalenza logica tra l'ambiente cloud e quello in locale può rivelarsi un compito arduo. Per gestire queste problematiche, siamo lieti di annunciare la nostra nuova iniziativa per aiutare i clienti ad ammodernare la propria infrastruttura e implementare una migrazione rapida verso IBM Cloud con IBM Power Virtual Server.
Il programma per l'accelerazione della migrazione al cloud è stato concepito per rispondere alla necessità di adottare un processo decisionale e valutativo semplificato e accelerato per la migrazione dei carichi di lavoro Power in locale verso Power Virtual Server. Il programma mira ad aiutare i clienti a prendere decisioni più consapevoli in merito alla loro trasformazione tecnologica:
Lo spostamento di carichi di lavoro e applicazioni al cloud può rivelarsi un'impresa trasformativa e costosa. Tuttavia, il programma di accelerazione della migrazione con IBM Power Virtual Server rappresenta un'opportunità preziosa per le aziende di migrare al cloud in una maniera pensata per essere economica ed efficiente. Fornendo risposta alle problematiche finanziarie e garantendo l'accesso a risorse e competenze essenziali, assistiamo i nostri clienti per facilitare una transizione agevole ed economica durante il processo di migrazione.
I clienti devono prendere in considerazione la migrazione dei propri carichi di lavoro al cloud per diversi motivi:
Il programma di accelerazione della migrazione al cloud con IBM Power Virtual Server consente alle aziende di migrare i propri carichi di lavoro sul cloud. Con l'esperienza, gli incentivi e le metodologie di IBM, le organizzazioni possono trasferire i loro ambienti Power in locale a IBM Power Virtual Server. Il programma fornisce una pianificazione completa e un'assistenza strategica, volti ad assicurare una migrazione senza problemi. Gli incentivi per l'accelerazione della migrazione possono mitigare le preoccupazioni di carattere finanziario, rendendo la transizione fluida ed economicamente efficiente.
IBM Power Virtual Server è progettato per offrire prestazioni, scalabilità e caratteristiche di sicurezza eccezionali. È stato concepito per semplificare il processo di migrazione grazie a strumenti e servizi appositamente creati. Sfrutta il potenziale del cloud con IBM Power Virtual Server e con il nostro programma di migrazione al cloud.
Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:
[1] I clienti con il piano di risparmio Enterprise IBM possono ridurre i costi di migrazione cloud richiedendo un incentivo di credito promozionale da utilizzare per i servizi cloud IBM. Il credito promozionale verrà emesso entro i primi sei mesi del processo di migrazione e calcolato secondo un modello a livelli basato sul costo annuale della migrazione. 50% del costo di migrazione per il Tier 1 (costi annuali superiori a 500.000 USD), 35% del costo di migrazione per il Tier 2 (costi annuali compresi tra 250.000 e 500.000 USD) o 25% del costo di migrazione per il Tier 3 (costi annuali tra 150.000 e 250.000 USD).