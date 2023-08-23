Annuncio del programma di accelerazione della migrazione al cloud con IBM Power Virtual Server

Nel panorama digitale odierno, caratterizzato da un ritmo frenetico, le aziende sono costantemente alla ricerca di modi per migliorare la propria efficienza operativa, ampliare l'infrastruttura e potenziare la sicurezza dei dati. Il cloud è emerso come un elemento rivoluzionario, offrendo flessibilità, scalabilità ed economicità senza precedenti. Fatta questa premessa, migrare i carichi di lavoro, i dati e le applicazioni di un'azienda garantendo al contempo una equivalenza logica tra l'ambiente cloud e quello in locale può rivelarsi un compito arduo. Per gestire queste problematiche, siamo lieti di annunciare la nostra nuova iniziativa per aiutare i clienti ad ammodernare la propria infrastruttura e implementare una migrazione rapida verso IBM Cloud con IBM Power Virtual Server.