Annuncio del programma di accelerazione della migrazione al cloud con IBM Power Virtual Server

CEO che parla e scambia idee con un Business Development Manager nell'ufficio di un'azienda di servizi finanziari

Nel panorama digitale odierno, caratterizzato da un ritmo frenetico, le aziende sono costantemente alla ricerca di modi per migliorare la propria efficienza operativa, ampliare l'infrastruttura e potenziare la sicurezza dei dati. Il cloud è emerso come un elemento rivoluzionario, offrendo flessibilità, scalabilità ed economicità senza precedenti. Fatta questa premessa, migrare i carichi di lavoro, i dati e le applicazioni di un'azienda garantendo al contempo una equivalenza logica tra l'ambiente cloud e quello in locale può rivelarsi un compito arduo. Per gestire queste problematiche, siamo lieti di annunciare la nostra nuova iniziativa per aiutare i clienti ad ammodernare la propria infrastruttura e implementare una migrazione rapida verso IBM Cloud con IBM Power Virtual Server.

Perché utilizzare un programma di accelerazione della migrazione?

Il programma per l'accelerazione della migrazione al cloud è stato concepito per rispondere alla necessità di adottare un processo decisionale e valutativo semplificato e accelerato per la migrazione dei carichi di lavoro Power in locale verso Power Virtual Server. Il programma mira ad aiutare i clienti a prendere decisioni più consapevoli in merito alla loro trasformazione tecnologica:

  • Processo semplificato: Il programma fornisce un processo che include indicazioni prescrittive, pianificazione aziendale e tecnica completa e supporto strategico da parte di specialisti IBM nei settori dell'onboarding e della migrazione. Il programma è stato già adottato da numerose aziende.
  • Consulenza professionale da parte di IBM Expert Labs: I clienti ricevono indicazioni da specialisti che hanno accesso a schemi di migrazione, codice, strumenti e architetture implementabili di provata efficacia, specificamente progettate per IBM Cloud. I clienti hanno accesso a formazione tecnica, certificazioni e valutazioni per migliorare le proprie funzionalità e competenze in materia di migrazione. Ciò fornisce loro le risorse e l'assistenza necessarie per gestire la migrazione a Power Virtual Server.
  • Tempestivo e strutturato: Il programma guida i clienti attraverso un processo strutturato per la migrazione dei carichi di lavoro al cloud. Esso comprende una valutazione, una pianificazione e un carico di lavoro pilota proof-of-value (PoV). Il programma segue un modello graduale di ingaggio del cliente e prevede una serie di corsi sulla pianificazione e la progettazione della soluzione.
  • Risparmio sui costi: Sono disponibili degli incentivi finanziari per compensare parzialmente i costi relativi alla migrazione. IBM offre incentivi finanziari sotto forma di crediti IBM Cloud, che possono coprire fino al 50% dei costi della migrazione. [1] Per essere ammessi al programma, i clienti devono essere iscritti al piano di risparmio IBM Enterprise.

Lo spostamento di carichi di lavoro e applicazioni al cloud può rivelarsi un'impresa trasformativa e costosa. Tuttavia, il programma di accelerazione della migrazione con IBM Power Virtual Server rappresenta un'opportunità preziosa per le aziende di migrare al cloud in una maniera pensata per essere economica ed efficiente. Fornendo risposta alle problematiche finanziarie e garantendo l'accesso a risorse e competenze essenziali, assistiamo i nostri clienti per facilitare una transizione agevole ed economica durante il processo di migrazione.

Perché migrare al cloud?

I clienti devono prendere in considerazione la migrazione dei propri carichi di lavoro al cloud per diversi motivi:

  • Modernizzazione dei carichi di lavoro Power senza adottare nuove piattaforme: Innanzitutto, la migrazione consente la modernizzazione dell'infrastruttura Power senza dover sacrificare competenze, strumenti o piattaforme esistenti. Il sistema è progettato per una transizione senza intoppi.
  • Risparmio infrastrutturale: La migrazione al cloud può aiutare a ridurre le spese in conto capitale associate alla manutenzione e all'aggiornamento dell'infrastruttura in locale. I data center tradizionali richiedono investimenti notevoli in termini di attrezzature, sistemi di raffreddamento, alimentazione elettrica e personale per la gestione. Al contrario, IBM Cloud opera su un modello pay-as-you-go, quindi le aziende pagano solo per le risorse che utilizzano. Questa efficienza dei costi consente alle aziende di riallocare il budget IT su iniziative incentrate sull'innovazione e sulla crescita.
  • Maggiore flessibilità: Un altro vantaggio della migrazione dei carichi di lavoro al cloud è la capacità del cloud di ridimensionarsi in base alle esigenze dinamiche del business. L'infrastruttura tradizionale in locale spesso affronta limitazioni nella gestione delle fluttuazioni della domanda o di improvvisi picchi di traffico utente. Grazie al cloud, invece, le aziende possono aumentare o diminuire le proprie risorse in base alle esigenze del momento.
  • Risultati aziendali migliori: La modernizzazione dell'infrastruttura porta a risultati aziendali concreti. Spostare le operazioni nel cloud aiuta a migliorare l'agilità operativa grazie alla sua elasticità intrinseca, permettendo ai team di creare rapidamente nuovi ambienti, sperimentare nuove idee e promuovere l'innovazione a un ritmo non raggiungibile operando esclusivamente con sistemi legacy.
  • Produttività e velocizzazione della forza lavoro: La migrazione favorisce la produttività e la velocizzazione della forza lavoro, consentendo di riallocare gli addetti alla gestione delle infrastrutture e accelerando i cicli di sviluppo.

Inizia a raccoglierne i benefici

Il programma di accelerazione della migrazione al cloud con IBM Power Virtual Server consente alle aziende di migrare i propri carichi di lavoro sul cloud. Con l'esperienza, gli incentivi e le metodologie di IBM, le organizzazioni possono trasferire i loro ambienti Power in locale a IBM Power Virtual Server. Il programma fornisce una pianificazione completa e un'assistenza strategica, volti ad assicurare una migrazione senza problemi. Gli incentivi per l'accelerazione della migrazione possono mitigare le preoccupazioni di carattere finanziario, rendendo la transizione fluida ed economicamente efficiente.

IBM Power Virtual Server è progettato per offrire prestazioni, scalabilità e caratteristiche di sicurezza eccezionali. È stato concepito per semplificare il processo di migrazione grazie a strumenti e servizi appositamente creati. Sfrutta il potenziale del cloud con IBM Power Virtual Server e con il nostro programma di migrazione al cloud.

Riferimenti

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

 

Autore

Bill Singleton

Vice President

Cloud Deployment & Onboarding

Ming Christensen

Director of Product Management (Power and SAP)

Terry Thomas

Director

Product Management - Power Systems Virtual Server

Note a piè di pagina

[1] I clienti con il piano di risparmio Enterprise IBM possono ridurre i costi di migrazione cloud richiedendo un incentivo di credito promozionale da utilizzare per i servizi cloud IBM. Il credito promozionale verrà emesso entro i primi sei mesi del processo di migrazione e calcolato secondo un modello a livelli basato sul costo annuale della migrazione. 50% del costo di migrazione per il Tier 1 (costi annuali superiori a 500.000 USD), 35% del costo di migrazione per il Tier 2 (costi annuali compresi tra 250.000 e 500.000 USD) o 25% del costo di migrazione per il Tier 3 (costi annuali tra 150.000 e 250.000 USD).