Ansible for IBM Z: il progresso dell'automazione aziendale con z/OS core collection 2.0

Con il rilascio della IBM z/OS core collection 2.0, l'automazione aziendale compie un passo significativo verso l'unificazione delle operazioni tra cloud, ambienti distribuiti e IBM Z.
L'automazione aziendale ha raggiunto un punto di svolta. Non è più definito da incrementi di efficienza isolati, ma dalla capacità di gestire ogni piattaforma (cloud, sistemi distribuiti e mission-critical) attraverso un unico fabric di automazione affidabile.
Con IBM z/OS core collection 2.0 for Red Hat Ansible Automation Platform, IBM Z avanza ulteriormente verso quel futuro. Le organizzazioni possono ora gestire i sistemi IBM z Systems utilizzando lo stesso framework di automazione governato su cui fanno affidamento nel resto dell'azienda, apportando policy, controllo e disciplina operativa coerenti ai workload più critici.
Questo rappresenta un cambiamento fondamentale: dall'automazione specifica della piattaforma all'orchestrazione a livello aziendale, consentendo ai leader di scalare l'automazione con fiducia.
Oggi per le aziende non conta più l'automazione in quanto tale, ma una versione migliore che sia prevedibile, governabile e resiliente su larga scala.
L'ultima versione 2.0 della IBM z/OS core collection continua a far progredire la missione di Red Hat Ansible Certified Content per IBM Z, promuovendo IBM Z come endpoint governato e standardizzato all'interno dell'automazione aziendale, allineato allo stesso modello operativo di automazione Ansible del resto del cloud distribuito, on-premises o ibrido.
Altrettanto importante è il fatto che la versione 2.0 della raccolta core z/OS rilasciata di recente consente a IBM Z di partecipare naturalmente a cicli di vita di automazione più ampi che adottano il provisioning, la configurazione e le operazioni.
È qui che si incontrano tecnologie come Terraform e Ansible. Terraform definisce e fornisce lo stato dell'infrastruttura, mentre Ansible orchestra la configurazione, l'applicazione delle policy e le operazioni in corso. Insieme, consentono l'automazione completa in tutta l'azienda, portando IBM Z nello stesso ciclo di vita basato sul codice dei sistemi cloud e distribuiti.
Con l'automazione assistita dall'AI che accelera la creazione dei workflow, questa base assicura che l'esecuzione rimanga deterministica, verificabile e governata.
I clienti applicano Ansible for IBM Z in un'ampia gamma di scenari operativi per realizzare i risultati di automazione descritti sopra. Uno degli esempi più significativi è stato il rinnovo e la gestione dei certificati SSL, in cui l'automazione aiuta a ridurre lo sforzo manuale e i rischi operativi negli ambienti di produzione.
Oltre alla gestione dei certificati, le organizzazioni stanno estendendo l'automazione lungo tutto il ciclo operativo di IBM Z per allinearsi agli standard aziendali e ai workflow:
Insieme, questi casi d'uso illustrano come Ansible for IBM Z e la recente release della core collection IBM z/OS contribuiscano ad aiutare le organizzazioni ad applicare una governance coerente, ridurre il rischio operativo e modernizzare le operazioni quotidiane, utilizzando le stesse pratiche di automazione per IBM Z e per il resto dell'azienda.
Con la convergenza dell'automazione con i framework infrastructure-as-code come Terraform e lo sviluppo assistito dall'AI, le aziende acquisiscono la capacità di orchestrare sia la configurazione che il provisioning in un unico workflow coeso. Questo permetterà di definire, distribuire e governare gli ambienti completamente tramite codice. Per IBM Z, questo sblocca un nuovo livello di agilità, preservando al contempo la disciplina, la sicurezza e l'affidabilità che le organizzazioni si aspettano.
Grazie ad Ansible for IBM Z e al recente rilascio di IBM z/OS Core Collection 2.0, IBM Z non è più semplicemente automatizzato. È integrato nel tessuto dell'automazione aziendale come una piattaforma prevedibile e governata da policy, pronta per ciò che verrà.
Questa è una ridefinizione di come il mainframe partecipa all'impresa moderna.