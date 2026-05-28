Illustrazione digitale di sfondo grigio sfumato e forme triangolari impilate in diagonale
Intelligenza artificiale Automazione IT

Ansible for IBM Z: il progresso dell'automazione aziendale con z/OS core collection 2.0

Con il rilascio della IBM z/OS core collection 2.0, l'automazione aziendale compie un passo significativo verso l'unificazione delle operazioni tra cloud, ambienti distribuiti e IBM Z.

Pubblicato il 28 maggio 2026

L'automazione aziendale ha raggiunto un punto di svolta. Non è più definito da incrementi di efficienza isolati, ma dalla capacità di gestire ogni piattaforma (cloud, sistemi distribuiti e mission-critical) attraverso un unico fabric di automazione affidabile.

Con IBM z/OS core collection 2.0 for Red Hat Ansible Automation Platform, IBM Z avanza ulteriormente verso quel futuro. Le organizzazioni possono ora gestire i sistemi IBM z Systems utilizzando lo stesso framework di automazione governato su cui fanno affidamento nel resto dell'azienda, apportando policy, controllo e disciplina operativa coerenti ai workload più critici.

Questo rappresenta un cambiamento fondamentale: dall'automazione specifica della piattaforma all'orchestrazione a livello aziendale, consentendo ai leader di scalare l'automazione con fiducia.

Risultati di automazione rilevanti a livello aziendale

Oggi per le aziende non conta più l'automazione in quanto tale, ma una versione migliore che sia prevedibile, governabile e resiliente su larga scala.

L'ultima versione 2.0 della IBM z/OS core collection continua a far progredire la missione di Red Hat Ansible Certified Content per IBM Z, promuovendo IBM Z come endpoint governato e standardizzato all'interno dell'automazione aziendale, allineato allo stesso modello operativo di automazione Ansible del resto del cloud distribuito, on-premises o ibrido.

  • Il controllo costante tra le piattaforme, inclusi IBM Z: Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z (Ansible for IBM Z) che operano nella Ansible Automation Platform, permette alle organizzazioni di applicare pratiche uniformi di automazione, governance, verificabilità e controllo dei cambiamenti. Questo elimina la necessità di processi di automazione paralleli o obsoleti specifici per il mainframe.
  • Standardizzazione dei workflow operativi fondamentali: definendo i contenuti di automazione supportati per le attività comuni di z/OS, le organizzazioni si allontanano dagli script mantenuti individualmente e dalla conoscenza istituzionale, creando un modello di esecuzione coerente per le operazioni critiche, riducendo la variabilità e rafforzando la disciplina operativa.
  • Allineamento con la strategia di automazione aziendale: IBM Z non viene più trattato come un ambiente autonomo con strumenti personalizzati. Al contrario, partecipa direttamente all'ecosistema della Ansible Automation Platform, permettendo alle aziende di estendere gli investimenti in automazione esistenti a IBM Z invece di duplicarli.
  • Modello di forza lavoro scalabile senza frammentazione: con IBM Z integrato nello stesso framework di automazione del resto dell'azienda, i team possono operare utilizzando strumenti e processi condivisi. In questo modo si riduce la necessità di modelli operativi profondamente separati, preservando al contempo il rigore richiesto per i sistemi mission-critical.
  • Adozione incrementale all'interno dei sistemi esistenti di registrazione: Ansible per IBM Z consente alle organizzazioni di introdurre l'automazione per i workload z/OS già esistenti senza richiedere interruzioni. Questa soluzione supporta un approccio di modernizzazione controllata, incorporando pratiche standard di automazione attorno alle operazioni esistenti invece di sostituirle.

Integrare IBM Z nel ciclo di vita dell'automazione completa con Terraform

Altrettanto importante è il fatto che la versione 2.0 della raccolta core z/OS rilasciata di recente consente a IBM Z di partecipare naturalmente a cicli di vita di automazione più ampi che adottano il provisioning, la configurazione e le operazioni.

È qui che si incontrano tecnologie come Terraform e Ansible. Terraform definisce e fornisce lo stato dell'infrastruttura, mentre Ansible orchestra la configurazione, l'applicazione delle policy e le operazioni in corso. Insieme, consentono l'automazione completa in tutta l'azienda, portando IBM Z nello stesso ciclo di vita basato sul codice dei sistemi cloud e distribuiti.

Con l'automazione assistita dall'AI che accelera la creazione dei workflow, questa base assicura che l'esecuzione rimanga deterministica, verificabile e governata.

Automazione enterprise nella pratica

I clienti applicano Ansible for IBM Z in un'ampia gamma di scenari operativi per realizzare i risultati di automazione descritti sopra. Uno degli esempi più significativi è stato il rinnovo e la gestione dei certificati SSL, in cui l'automazione aiuta a ridurre lo sforzo manuale e i rischi operativi negli ambienti di produzione.

Oltre alla gestione dei certificati, le organizzazioni stanno estendendo l'automazione lungo tutto il ciclo operativo di IBM Z per allinearsi agli standard aziendali e ai workflow:

  • Con l'integrazione del provisioning dell'infrastruttura e la distribuzione delle applicazioni IBM Z nelle pipeline CI/CD, per una consegna coerente e ripetibile tra le piattaforme.
  • Con la creazione il provisioning e la configurazione di sottosistemi middleware z/OS, inclusi IBM CICS e IBM IMS, utilizzando workflow di automazione.
  • Con la gestione della rete e della configurazione della sicurezza di z/OS tramite automazione controllata e verificabile.
  • Con la raccolta dei dati di audit e di configurazione della sicurezza, dello stato del sistema e dei controlli dello stato di salute per supportare la conformità e la visibilità operativa.
  • Con l'esecuzione del ripristino delle password e gestione dei nuovi accessi utente tramite automazione governata e basata sui ruoli.

Insieme, questi casi d'uso illustrano come Ansible for IBM Z e la recente release della core collection IBM z/OS contribuiscano ad aiutare le organizzazioni ad applicare una governance coerente, ridurre il rischio operativo e modernizzare le operazioni quotidiane, utilizzando le stesse pratiche di automazione per IBM Z e per il resto dell'azienda.

Sblocca un nuovo livello di agilità con IBM Z

Con la convergenza dell'automazione con i framework infrastructure-as-code come Terraform e lo sviluppo assistito dall'AI, le aziende acquisiscono la capacità di orchestrare sia la configurazione che il provisioning in un unico workflow coeso. Questo permetterà di definire, distribuire e governare gli ambienti completamente tramite codice. Per IBM Z, questo sblocca un nuovo livello di agilità, preservando al contempo la disciplina, la sicurezza e l'affidabilità che le organizzazioni si aspettano.

Grazie ad Ansible for IBM Z e al recente rilascio di IBM z/OS Core Collection 2.0, IBM Z non è più semplicemente automatizzato. È integrato nel tessuto dell'automazione aziendale come una piattaforma prevedibile e governata da policy, pronta per ciò che verrà.

Questa è una ridefinizione di come il mainframe partecipa all'impresa moderna.

Approfondimenti sulla release

Skyla Loomis

General Manager, IBM Z Software

Maggiori informazioni Approfondimenti sulla release
Newsletter What's New at IBM

Ricevi i principali annunci sui prodotti e le funzionalità da IBM.