Ansible for IBM Z: il progresso dell'automazione aziendale con z/OS core collection 2.0

Con la convergenza dell'automazione con i framework infrastructure-as-code come Terraform e lo sviluppo assistito dall'AI, le aziende acquisiscono la capacità di orchestrare sia la configurazione che il provisioning in un unico workflow coeso. Questo permetterà di definire, distribuire e governare gli ambienti completamente tramite codice. Per IBM Z, questo sblocca un nuovo livello di agilità, preservando al contempo la disciplina, la sicurezza e l'affidabilità che le organizzazioni si aspettano.

Grazie ad Ansible for IBM Z e al recente rilascio di IBM z/OS Core Collection 2.0, IBM Z non è più semplicemente automatizzato. È integrato nel tessuto dell'automazione aziendale come una piattaforma prevedibile e governata da policy, pronta per ciò che verrà.

Questa è una ridefinizione di come il mainframe partecipa all'impresa moderna.

Approfondimenti sulla release