Annuncio di IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government

IBM® webMethods Hybrid Integration SaaS for Government ha ottenuto l'autorizzazione FedRAMP per fornire un percorso sicuro e conforme all'integrazione ibrida, consentendo agli enti governativi di sbloccare rapidamente i dati in tempo reale dai sistemi di registrazione esistenti, mentre la governance federata mette ordine nella proliferazione delle API di diversi fornitori all'interno dell'azienda.
Le agenzie governative hanno sempre più bisogno di modernizzare i sistemi legacy, migliorare la fornitura di servizi digitali e condividere in modo sicuro i dati tra le varie organizzazioni. Ma per molte agenzie, l'integrazione rimane uno dei maggiori ostacoli al progresso.
Le applicazioni legacy spesso si trovano in silos. I nuovi cloud service devono lavorare insieme ai sistemi on-premise esistenti. I team devono esporre e governare le API in modo sicuro, gestire i flussi di dati in ambienti distribuiti e mantenere visibilità e controllo, rispettando rigorosi requisiti di sicurezza e conformità.
Questa combinazione di pressione di modernizzazione e complessità di conformità può rallentare in modo significativo gli sforzi di trasformazione. Per affrontare questa sfida, IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government ha ottenuto l'Autorizzazione FedRAMP Moderate, che fornisce alle agenzie federali una piattaforma di integrazione sicura e conforme implementata su AWS GovCloud, un ambiente federale affidabile.
Per le agenzie federali, statali e locali, così come per appaltatori e organizzazioni regolamentate, sicurezza e conformità non sono opzionali. Sono requisiti fondamentali. Le agenzie hanno bisogno di tecnologie che non solo soddisfino i requisiti normativi, ma che le aiutino anche a raggiungere gli obiettivi di missione con rapidità e sicurezza.
FedRAMP Moderate Authorization fornisce un importante livello di garanzia che la piattaforma sia stata valutata rispetto a rigorosi standard di sicurezza federali. Le agenzie ora hanno accesso a una piattaforma di integrazione pronta per l'implementazione che accelera l'innovazione mantenendo rigorosi standard di cybersecurity e conformità. In termini pratici, ciò significa che le agenzie possono concentrarsi maggiormente sui risultati delle missioni e meno sulla complessità operativa che spesso ritarda gli sforzi di modernizzazione.
Questa pietra miliare è anche in linea con la più ampia missione federale di IBM di aiutare le agenzie a modernizzarsi in modo sicuro, migliorare l'erogazione dei servizi e sbloccare più valore dai dati. All'interno di questa strategia, l'integrazione è fondamentale e IBM webMethods Hybrid Integration aiuta a fornire il tessuto connettivo sicuro tra sistemi, applicazioni e API.
Molte organizzazioni governative stanno cercando di risolvere un insieme simile di problemi:
Queste sfide possono creare colli di bottiglia per la modernizzazione, limitare la visibilità tra i sistemi e rendere più difficile fornire le esperienze digitali connesse che i cittadini e i team delle agenzie si aspettano sempre più.
IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government consente alle agenzie governative statunitensi di connettere in modo sicuro applicazioni, dati e API in ambienti ibridi e multi-cloud.
Le capacità includono:
Per le agenzie che perseguono la trasformazione digitale, l'integrazione non è solo un requisito tecnico, ma un fattore strategico. La capacità di connettere i sistemi, spostare i dati in modo sicuro, governare le API e mantenere la supervisione su ambienti ibridi è essenziale per fornire servizi moderni al governo.
Combinando funzionalità di integrazione ibrida con un'esperienza SaaS completamente gestita, progettata per i requisiti del governo, IBM aiuta le agenzie a muoversi più rapidamente, mantenendo gli standard di sicurezza e conformità su cui si basano.
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