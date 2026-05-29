Annuncio di IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government

Per le agenzie federali, statali e locali, così come per appaltatori e organizzazioni regolamentate, sicurezza e conformità non sono opzionali. Sono requisiti fondamentali. Le agenzie hanno bisogno di tecnologie che non solo soddisfino i requisiti normativi, ma che le aiutino anche a raggiungere gli obiettivi di missione con rapidità e sicurezza.

FedRAMP Moderate Authorization fornisce un importante livello di garanzia che la piattaforma sia stata valutata rispetto a rigorosi standard di sicurezza federali. Le agenzie ora hanno accesso a una piattaforma di integrazione pronta per l'implementazione che accelera l'innovazione mantenendo rigorosi standard di cybersecurity e conformità. In termini pratici, ciò significa che le agenzie possono concentrarsi maggiormente sui risultati delle missioni e meno sulla complessità operativa che spesso ritarda gli sforzi di modernizzazione.

Questa pietra miliare è anche in linea con la più ampia missione federale di IBM di aiutare le agenzie a modernizzarsi in modo sicuro, migliorare l'erogazione dei servizi e sbloccare più valore dai dati. All'interno di questa strategia, l'integrazione è fondamentale e IBM webMethods Hybrid Integration aiuta a fornire il tessuto connettivo sicuro tra sistemi, applicazioni e API.