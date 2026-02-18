Annuncio dei 40 anni di AIX: la base autonoma per l'era critica dell'AI

In settori come quello bancario, sanitario, governativo e dei trasporti, AIX ha costantemente fornito la stabilità, la sicurezza e la continuità operativa che le organizzazioni si aspettano dai loro ambienti mission-critical.
Oggi, mentre le aziende si evolvono verso operazioni aziendali sempre più basate su dati e intelligenza artificiale, AIX continua a progredire come una base intelligente e abilitata dall'automazione, progettata per supportare queste esigenze emergenti.
All'interno della community AIX, molti professionisti fanno risalire il loro primo sviluppo tecnico a questa piattaforma. Con AIX hanno imparato i fondamenti dell'amministrazione aziendale, da SMIT alla gestione dei volumi logici, e hanno acquisito esperienza nella gestione degli ambienti di produzione.
Questa familiarità consolidata continua a far parte del valore di AIX, permettendo alle organizzazioni di trarre beneficio da competenze mature e competenze operative.
Dietro le quinte, AIX è stato utilizzato in ambienti che richiedono elevati livelli di stabilità e sicurezza, tra cui:
Questi esempi riflettono come le organizzazioni abbiano fatto affidamento su AIX come parte della loro infrastruttura operativa.
AIX ha inoltre servito come piattaforma per importanti transizioni infrastrutturali.
Quando Airbus ha acquisito la piena proprietà del programma A220, ha trasferito oltre 100 sistemi interconnessi tra PLM, ERP, MES e ambienti fornitori. Lavorando con IBM, Airbus ha completato questa migrazione in circa 18 mesi, mantenendo la produzione continua. I risultati riportati includevano processi di chiusura finanziaria semplificati e una maggiore produttività ingegneristica
Man mano che le aziende si modernizzano, richiedono piattaforme che supportino operazioni coerenti offrendo al contempo un percorso da seguire. AIX offre:
Queste caratteristiche aiutano a supportare la continuità operativa negli ambienti moderni.
Man mano che le organizzazioni adottano applicazioni ad alta intensità di dati e potenziate dall'AI, l'infrastruttura deve contribuire a sostenere prestazioni e disponibilità costanti. AIX si allinea in questa direzione attraverso:
Questi progressi supportano il ruolo di AIX nei workload aziendali critici per l'AI.
AIX sta entrando in una nuova fase, in cui l'automazione e l'intelligenza sono fondamentali per l'esperienza della piattaforma. Questo include:
Questi sviluppi riflettono l'evoluzione continua di AIX come piattaforma progettata per supportare operazioni più autonome e guidate dagli scheda.
La roadmap pubblicata da IBM per AIX delinea gli investimenti in corso nella piattaforma e la sua integrazione con IBM Power. Questo include un continuo focus sulla sicurezza, la hybrid cloud readiness e il supporto per mission-critical workload.
AIX continua a rappresentare le qualità che le aziende moderne considerano prioritarie:
Esplora come AIX può supportare gli obiettivi di modernizzazione e preparazione all'AI dell'organizzazione.