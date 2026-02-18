Intelligenza artificiale Automazione IT

Annuncio dei 40 anni di AIX: la base autonoma per l'era critica dell'AI

Per 40 anni, AIX ha supportato molti dei sistemi enterprise più importanti al mondo.  

Pubblicato il 18 febbraio 2026
Primo piano della mano di una persona che inserisce un circuito stampato in una macchina

In settori come quello bancario, sanitario, governativo e dei trasporti, AIX ha costantemente fornito la stabilità, la sicurezza e la continuità operativa che le organizzazioni si aspettano dai loro ambienti mission-critical.

Oggi, mentre le aziende si evolvono verso operazioni aziendali sempre più basate su dati e intelligenza artificiale, AIX continua a progredire come una base intelligente e abilitata dall'automazione, progettata per supportare queste esigenze emergenti.

Una fondazione che plasma le persone e le prestazioni 

All'interno della community AIX, molti professionisti fanno risalire il loro primo sviluppo tecnico a questa piattaforma. Con AIX hanno imparato i fondamenti dell'amministrazione aziendale, da SMIT alla gestione dei volumi logici, e hanno acquisito esperienza nella gestione degli ambienti di produzione. 

Questa familiarità consolidata continua a far parte del valore di AIX, permettendo alle organizzazioni di trarre beneficio da competenze mature e competenze operative.  

Affidabilità che non vedi, ma che ti aspetti

Dietro le quinte, AIX è stato utilizzato in ambienti che richiedono elevati livelli di stabilità e sicurezza, tra cui:

  • Sistemi finanziari che elaborano grandi volumi di transazioni giornaliere
  • Sistemi clinici che richiedono disponibilità costante
  • Ambienti del settore pubblico con specifiche aspettative di sicurezza
  • Sistemi di linee aeree e di logistica che coordinano operazioni complesse

Questi esempi riflettono come le organizzazioni abbiano fatto affidamento su AIX come parte della loro infrastruttura operativa.

Quando la trasformazione richiede stabilità 

AIX ha inoltre servito come piattaforma per importanti transizioni infrastrutturali. 

Quando Airbus ha acquisito la piena proprietà del programma A220, ha trasferito oltre 100 sistemi interconnessi tra PLM, ERP, MES e ambienti fornitori. Lavorando con IBM, Airbus ha completato questa migrazione in circa 18 mesi, mantenendo la produzione continua. I risultati riportati includevano processi di chiusura finanziaria semplificati e una maggiore produttività ingegneristica

Progettato per le realtà aziendali moderne 

Man mano che le aziende si modernizzano, richiedono piattaforme che supportino operazioni coerenti offrendo al contempo un percorso da seguire. AIX offre:

  • Live Kernel Update (LKU) per applicare aggiornamenti selezionati senza riavviare il sistema.
  • Integrazione stretta con IBM Power, che aiuta a ottimizzare le prestazioni per i workload più impegnativi.
  • Funzionalità di sicurezza adatte alle organizzazioni con esigenze di conformità rigorose.

Queste caratteristiche aiutano a supportare la continuità operativa negli ambienti moderni.

Da mission-critical a AI-critical 

Man mano che le organizzazioni adottano applicazioni ad alta intensità di dati e potenziate dall'AI, l'infrastruttura deve contribuire a sostenere prestazioni e disponibilità costanti. AIX si allinea in questa direzione attraverso:

  • Le linee guida pubbliche di Oracle indicano l'allineamento pianificato di Oracle AI Database 26ai con AIX nel 2026 (soggetto ai processi di certificazione di Oracle; i clienti possono consultare il supporto di My Oracle per dettagli) 
  • Modelli di operazioni continue su IBM Power11, progettati per aiutare a mantenere la disponibilità del servizio durante i cambiamenti pianificati 

Questi progressi supportano il ruolo di AIX nei workload aziendali critici per l'AI.

L'era dell'autonomia: una fondazione che evolve insieme a te 

AIX sta entrando in una nuova fase, in cui l'automazione e l'intelligenza sono fondamentali per l'esperienza della piattaforma. Questo include:

  • Automazione estesa tramite i ruoli Ansible per l'applicazione delle patch, l'applicazione delle policy e le operazioni di sistema, potenziati da Ansible Lightspeed basato su watsonx.
  • Accesso a un ecosistema in crescita di librerie e framework legati all'AI, ottimizzati per IBM Power10 e Power11.
  • Estensibilità open-source più ampia, con oltre 500 pacchetti nell'AIX Toolbox e gestione dei pacchetti basata su DNF per un'amministrazione semplificata.

Questi sviluppi riflettono l'evoluzione continua di AIX come piattaforma progettata per supportare operazioni più autonome e guidate dagli scheda.

Progettato per il futuro 

La roadmap pubblicata da IBM per AIX delinea gli investimenti in corso nella piattaforma e la sua integrazione con IBM Power. Questo include un continuo focus sulla sicurezza, la hybrid cloud readiness e il supporto per mission-critical workload.

AIX continua a rappresentare le qualità che le aziende moderne considerano prioritarie:

  • Affidabilità
  • Continuità
  • Prestazioni comprovate
  • Design lungimirante

Esplora come AIX può supportare gli obiettivi di modernizzazione e preparazione all'AI dell'organizzazione. 

Richiedi una consulenza al tuo rappresentante IBM 

Azucena Castro

Product Marketer Manager, AIX & Oracle Workloads

IBM