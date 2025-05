Abbiamo passato anni a parlare con gli amministratori di database Db2 (DBA), a comprendere i loro punti deboli, le loro frustrazioni e la complessità dei loro workflow. Il feedback che abbiamo raccolto è forte e chiaro: i DBA sono stanchi di strumenti frammentati che non si integrano tra loro. Ne hanno abbastanza delle infinite librerie di script in cui ogni DBA mantiene le proprie variazioni e non vogliono più risolvere i problemi manualmente in modalità reattiva, ma preferiscono essere proattivi nel loro approccio alla gestione del database. I DBA meritano di meglio.

Oggi siamo lieti di annunciare la nostra risposta a queste sfide: Db2 Intelligence Center, una piattaforma di gestione dei database basata su AI progettata specificamente per gli amministratori di database Db2 e i professionisti IT che gestiscono i database.