Man mano che le imprese spingono l'AI in produzione e i governi e i settori regolamentati pongono maggiore enfasi sulla sovranità digitale, le decisioni tecnologiche si basano sempre più su piattaforme aperte e affidabili, costruite per controllo, trasparenza e prestazioni. Questo slancio continua ad accelerare mentre AMD e IBM approfondiscono la loro collaborazione, allineando CPU e GPU AMD leader con IBM Software, IBM Infrastructure, IBM Cloud e le piattaforme ibride aperte di Red Hat per offrire AI di livello aziendale e HPC su larga scala.

Questa collaborazione riflette una chiara realtà di mercato: AI e HPC richiedono ormai molto più che prestazioni pure. Richiedono piattaforme integrate e pronte per la sovranità, progettate per la distribuzione ibrida, l'allineamento normativo e la governance aziendale.