In un'era definita dall'AI ibrida, agentica e sovrana, IBM e AMD insieme stanno definendo il blueprint di ciò che deve diventare l'informatica aziendale.
Man mano che le imprese spingono l'AI in produzione e i governi e i settori regolamentati pongono maggiore enfasi sulla sovranità digitale, le decisioni tecnologiche si basano sempre più su piattaforme aperte e affidabili, costruite per controllo, trasparenza e prestazioni. Questo slancio continua ad accelerare mentre AMD e IBM approfondiscono la loro collaborazione, allineando CPU e GPU AMD leader con IBM Software, IBM Infrastructure, IBM Cloud e le piattaforme ibride aperte di Red Hat per offrire AI di livello aziendale e HPC su larga scala.
Questa collaborazione riflette una chiara realtà di mercato: AI e HPC richiedono ormai molto più che prestazioni pure. Richiedono piattaforme integrate e pronte per la sovranità, progettate per la distribuzione ibrida, l'allineamento normativo e la governance aziendale.
A Think 2026, IBM ha annunciato la disponibilità generale di IBM Sovereign Core, una piattaforma software di sovranità coesa e pronta a funzionare, che combina un control plane, prove di conformità continue e workflow agenti governati, progettati per aiutare aziende, governo e fornitori di servizi a implementare e gestire ambienti sovrani AI-ready con pieno controllo del cliente su dati, operazioni e governance.
AMD è partner di lancio di IBM Sovereign Core, e offre soluzioni di calcolo affidabili e ad alte prestazioni per le distribuzioni di AI a livello globale. IBM e AMD stanno collaborando per consentire implementazioni di AI sovrana tramite IBM Sovereign Core.
Con IBM Sovereign Core, le organizzazioni possono implementare controlli di sovranità continui su infrastrutture, dati, workload e operazioni, mantenendo al contempo le prestazioni richieste per l'AI moderna. Le CPU e le GPU AMD formano una base critica, consentendo ai clienti di implementare ambienti di AI sovrana senza sacrificare la densità di calcolo, le funzionalità di accelerazione o l'efficienza.
"Oggi segna un'espansione della nostra partnership strategica con IBM, unificando le nostre funzionalità per aiutare i clienti enterprise ad accelerare attraverso l'innovazione aperta", ha dichiarato Philip Guido, EVP & Chief Commercial Officer di AMD. "Combinando il portfolio di soluzioni di calcolo ad alte prestazioni di AMD con la leadership di IBM nell'AI aziendale e la piattaforma di cloud ibrido di Red Hat, offriamo soluzioni di AI complete che consentono ai clienti di muoversi più velocemente, scalare in modo più intelligente e ottenere risultati di business concreti."
IBM Sovereign Core su piattaforme AMD aiuta le organizzazioni a:
AMD continua a dettare il ritmo nel settore del calcolo aziendale con architetture CPU e GPU ottimizzate per AI, workload ad alta intensità di dati e calcolo ad alte prestazioni. L'innovazione AMD si integra ora in modo profondo, capillare e con un'accelerazione senza precedenti all'interno dell'intero portfolio IBM.
Da IBM Software e Red Hat a IBM Cloud e alle piattaforme infrastrutturali, la leadership di AMD nel settore dei semiconduttori si sta trasformando in soluzioni aziendali pronte per la produzione. Questa integrazione più stretta consente ai clienti che utilizzano le architetture AMD di implementare workload in modo coerente su data center, ambienti ibridi e piattaforme sovrane.
IBM Software svolge un ruolo sempre più strategico nell'amplificare il valore di AMD per le imprese. Attraverso l'automazione, la modernizzazione dell'applicazione, i dati e l'AI, IBM continua a ottimizzare il suo portfolio per ambienti basati su AMD, aiutando i clienti a tradurre le prestazioni in un impatto aziendale misurabile.
In combinazione con Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift e Red Hat AI Enterprise, questa base software consente alle organizzazioni di:
Questo approccio flessibile, aperto e nativo di Kubernetes garantisce portabilità fornendo alle organizzazioni la fiducia operativa necessaria per casi d'uso regolamentati e mission-critical dell'AI.
L'obiettivo di lunga data di IBM è quello di trasformare i sistemi aziendali mission-critical in piattaforme intelligenti e autonome, in grado di fornire risultati aziendali misurabili. Questa strategia è più tangibile che nell'evoluzione di IBM Db2, in quanto le piattaforme di dati principali passano da sistemi passivi di registrazione a partecipanti attivi e governati nelle operazioni di AI guidate dagli agenti.
Lanciato all'inizio di quest'anno, IBM Db2 Genius Hub ridefinisce Db2 come un database autonomo per l'era dell'agentic AI, introducendo operazioni guidate dall'AI e umane nel ciclo nella manutenzione, integrità e risposta agli incidenti, spostando la gestione dei database dalla risoluzione dei problemi reattiva all'autonomia proattiva e riducendo in modo significativo lo sforzo manuale, i costi e i tempi di risoluzione.
IBM ha convalidato Db2 Genius Hub su AMD Instinct™ MI300X per soddisfare i requisiti dei clienti pilota, con i test MI355X in corso, rafforzando il calcolo accelerato AMD come base per operazioni dati autonome scalabili e governate.
Le imprese e le organizzazioni del settore pubblico hanno bisogno di piattaforme AI di cui possano fidarsi su larga scala. IBM Cloud con CPU AMD EPIC e GPU Instinct fornisce una solida base per l'addestramento e l'inferenza dei modelli AI, supportando modelli di implementazione allineati ai requisiti normativi, di residenza e di sovranità dei dati.
In combinazione con Red Hat AI Enterprise, i clienti possono creare soluzioni AI aperte e portatili che riducono la dipendenza dagli stack proprietari mantenendo prestazioni e governance elevate.
Per workload sensibili alle prestazioni, come l'automazione della progettazione elettronica (EDA), la simulazione avanzata e il calcolo scientifico, i processori AMD EPYC™ di quinta generazione su IBM Cloud dovrebbero fornire la densità di core, la larghezza di banda della memoria e l'efficienza necessarie per prestazioni HPC sostenute.
L'infrastruttura e i servizi IBM estendono le funzionalità delle CPU AMD con la pianificazione aziendale, l'affidabilità e la gestione del ciclo di vita, supportando workload mission-critical HPC in ambienti ibridi e regolamentati.
A Think, IBM e AMD hanno evidenziato come l'era agentica dell'AI stia rimodellando i requisiti infrastrutturali, man mano che agenti AI, grandi modelli linguistici e workload si espandono in ambienti sempre più distribuiti. La sessione "Costruire una strategia di AI Compute-Anywhere con IBM Cloud e AMD" ha dimostrato come la partnership di lunga data IBM–AMD stia offrendo una base computazionale accessibile ovunque per l'AI ibrida, combinando prestazioni enormi con una portabilità senza soluzione di continuità sia tra ambienti cloud che on-premise.
La sessione ha dimostrato come le GPU AMD Instinct™, abbinate al networking AI Pollara 400G, permettano l'addestramento e l'inferenza AI a throughput elevato utilizzando capacità e larghezza di banda HBM leader di settore, mentre i processori AMD EPYC™ forniscono una backbone efficiente e sicuro per workload ibridi di uso generale e HPC.
Con IBM watsonx e Red Hat OpenShift, le organizzazioni possono orchestrare un unico ciclo di vita dell'AI tra cloud pubblici e cloud privato, semplificando le operazioni e mantenendo prestazioni, apertura e controllo su larga scala.
Gli ambienti AI moderni richiedono una base di dati chiavi in mano fin dalla progettazione. IBM Fusion offre una piattaforma dati AI pre-integrata e definita dal software, pronta per la produzione. Con configurazioni validate, distribuzione automatizzata e gestione unificata del ciclo di vita, IBM Fusion elimina l'attrito di costruire e gestire ambienti dati AI, permettendo alle organizzazioni di costruire una piattaforma dati completa in modo rapido e costante senza ingegneria personalizzata.
Una volta implementati, IBM Fusion e IBM Storage Scale forniscono una piattaforma dati progettata per scalare le prestazioni per i workload di AI e HPC più esigenti. I servizi di dati ad alta velocità e bassa latenza assicurano che le CPU e le GPU AMD siano utilizzate al massimo per la formazione, l'inferenza e le simulazioni ad alta intensità di calcolo. Per accelerare ulteriormente l'adozione, IBM sta sviluppando un'architettura di riferimento per i clienti AMD che combina IBM Storage Scale con GPU AMD Instinct MI355X, offrendo un percorso prescrittivo e pronto per la produzione per scalare le prestazioni dell'AI, riducendo il rischio di distribuzione e il time to value.
Garantendo un flusso continuo di dati di alta qualità per supportare AI e analytics, IBM Fusion fornisce i servizi di dati aziendali necessari per eseguire l'AI su larga scala negli ambienti di produzione. La piattaforma include funzionalità integrate di protezione dei dati, come backup e ripristino, disaster recovery e resilienza basata su policy, sia in ambienti ibridi che nelle implementazioni sovrane. I servizi di storage consentono un posizionamento efficiente dei dati, la gestione del ciclo di vita e il controllo degli accessi, mentre i servizi dati vector-ready supportano i workflow AI che si basano su embedding e ricerca semantica, rendendo IBM Fusion una piattaforma di dati AI chiavi in mano costruita non solo per la scalabilità, ma anche per operazioni a lungo termine.
IBM e AMD hanno ampliato la loro collaborazione e annunciato a metà 2025 dei piani per sviluppare architetture di calcolo di nuova generazione che si basano sulla visione di IBM di integrare i punti di forza dei computer quantistici e del calcolo ad alte prestazioni, noto come supercomputing incentrato sul quantistico.
La collaborazione tra IBM e AMD unisce la leadership di IBM nel calcolo quantistico con i punti di forza di AMD in CPU, GPU, acceleratori e architetture HPC per affrontare problemi situati al di là della portata di qualsiasi paradigma informatico operante singolarmente.
Piuttosto che trattare i sistemi quantistici come piattaforme autonome, IBM e AMD si concentrano su workflow quantistici-classici ibridi, in cui diverse parti di un problema vengono eseguite secondo il paradigma di calcolo più adatto a risolverli. In questo modello, i computer quantistici possono affrontare problemi intrinsecamente quantistici (come la simulazione molecolare o l'ottimizzazione) mentre i sistemi classici basati su AMD gestiscono il trattamento dei dati su larga scala, l'AI e il calcolo numerico, consentendo risultati molto più rapidi e accurati.
La collaborazione ampliata tra AMD, Red Hat e IBM - attraverso il silicio, il software, l'infrastruttura, il cloud e ora IBM Sovereign Core - offre una potente piattaforma per l'AI aziendale e sovrana.
Insieme, permettono alle organizzazioni di:
Questa collaborazione segna la prossima fase di slancio: l'innovazione supportata da AMD, fornita attraverso IBM come piattaforme aperte, affidabili e pronte per l'impresa, progettate per l'AI ibrida e sovrana su larga scala.
Leggi il comunicato stampa di IBM Sovereign Core su Think
IBM, “Introducing IBM Sovereign Core: A new software foundation for sovereignty,” 15 gennaio 2026.
Techaisle, “The unseen engine: IBM’s three‑way partnership strategy is its secret weapon in the enterprise AI race.”
IBM, “IBM and AMD Collaborate with Zyphra on Next‑Generation AI Infrastructure,” 1 ottobre 2025.
AMD, “IBM and AMD Join Forces to Build the Future of Computing,” 26 agosto 2025.
Red Hat, “Red Hat and AMD Strengthen Strategic Collaboration, Expand Customer Choice for AI and Virtualization Across the Hybrid Cloud,” 20 maggio 2025.