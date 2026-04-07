Nella sua essenza, il framework converte le tracce di esecuzione grezze in know-how pratico. Dopo che un agente ha completato un compito, le tracce di interazione (pensieri, chiamate allo strumento, risultati) vengono estratte per trovare regole generalizzabili piuttosto che ricette uniche. Le regole candidate vengono valutate in base a frequenza, impatto e affidabilità; solo quelle utili vengono mantenute a lungo termine.

Quando inizia una nuova attività, il runtime recupera esattamente le indicazioni rilevanti per gli strumenti e il contesto in uso e le integra nel momento dell’azione. Il risultato è una memoria snella che affina il giudizio senza sovraccaricare il prompt.

Il sistema si adatta alle esigenze dei team. Puoi iniziare con una configurazione leggera per sperimentare rapidamente il workflow, aggiungere il tracciamento low-code agli agenti in stile ReAct esistenti quando hai bisogno di maggiore visibilità, oppure integrarlo profondamente in runtime personalizzati per ottenere piena osservabilità e controllo. Qualunque sia il percorso che scegli, l'enfasi rimane la stessa: apprendere continuamente dal lavoro reale, quindi applicare queste lezioni esattamente quando sono importanti.