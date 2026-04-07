Il tuo agente non dovrebbe svegliarsi ogni mattina come uno stagista. Con ALTK‑Evolve, apprende sul lavoro, un compito alla volta.
ALTK-Evolve è un framework pratico che trasforma l'esperienza degli agenti in una guida riutilizzabile e just-in-time. L'approccio migliora l'affidabilità su compiti realistici in più fasi, soprattutto quelli difficili, senza gonfiare il contesto, e si integra senza problemi con gli stack di agenti più diffusi.
La maggior parte degli agenti è in grado di rileggere le trascrizioni di ieri, ma fatica ad apprendere i principi fondamentali di un dominio. Questo divario si manifesta con errori ripetuti, comportamenti instabili al variare degli input e una scarsa capacità di applicare quanto appreso a nuove situazioni.
L'introduzione di ALTK-Evolve colma il divario raccogliendo insight dall'esperienza nelle linee guida portatili che gli agenti possono applicare in diversi compiti. Invece di riprodurre i log, il sistema apprende da essi, promuovendo i pattern rilevanti ed eliminando il rumore, così ogni nuova esecuzione parte leggermente più intelligente della precedente.
Nella sua essenza, il framework converte le tracce di esecuzione grezze in know-how pratico. Dopo che un agente ha completato un compito, le tracce di interazione (pensieri, chiamate allo strumento, risultati) vengono estratte per trovare regole generalizzabili piuttosto che ricette uniche. Le regole candidate vengono valutate in base a frequenza, impatto e affidabilità; solo quelle utili vengono mantenute a lungo termine.
Quando inizia una nuova attività, il runtime recupera esattamente le indicazioni rilevanti per gli strumenti e il contesto in uso e le integra nel momento dell’azione. Il risultato è una memoria snella che affina il giudizio senza sovraccaricare il prompt.
Il sistema si adatta alle esigenze dei team. Puoi iniziare con una configurazione leggera per sperimentare rapidamente il workflow, aggiungere il tracciamento low-code agli agenti in stile ReAct esistenti quando hai bisogno di maggiore visibilità, oppure integrarlo profondamente in runtime personalizzati per ottenere piena osservabilità e controllo. Qualunque sia il percorso che scegli, l'enfasi rimane la stessa: apprendere continuamente dal lavoro reale, quindi applicare queste lezioni esattamente quando sono importanti.
Su App World, dove gli agenti completano attività API realistiche e multi-step, l’aggiunta di indicazioni just-in-time dal sistema di memoria ha aumentato il completamento degli obiettivi dello scenario di +8,9 punti complessivi, con i miglioramenti maggiori nelle attività più difficili (+14,2). Questi miglioramenti riflettono la vera generalizzazione piuttosto che la memorizzazione: gli agenti sono diventati più coerenti tra le varianti dello scenario e meno "instabili" quando il flusso di controllo è diventato complesso.
ALTK-Evolve offre 4 benefici fondamentali:
Prova una configurazione leggera per sperimentare in pochi minuti il ciclo di miglioramento con i tuoi agenti esistenti, come Claude Code o IBM Bob.
Abilita il tracciamento low-code in un agente in stile ReAct per visualizzare pensieri, azioni e risultati, quindi sincronizza le tracce per generare linee guida pratiche di miglioramento.
Integra in modo approfondito i tempi di esecuzione personalizzati quando necessiti di piena observability su piani, chiamate agli strumenti e stati intermedi.
Altri autori: Jayaram Radhakrishnan (Senior Research Scientist), Punleuk Oun (SoftwareEngineer), Gaodan Fang (Software Engineer) e Gegi Thomas (STSM)