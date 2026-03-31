AI su IBM Z: pionieri del futuro dell'innovazione aziendale

Oggi condividiamo uno sguardo al futuro con una nuova prospettiva di AI per IBM® Z. La seguente roadmap offre una visione "full stack" del valore che abilitiamo, dall'infrastruttura al livello operativo, fino alle applicazioni e ai dati.
Negli ultimi anni, l'AI si è evoluta rapidamente, e IBM Z si è evoluto con essa. La piattaforma è agentic AI-ready, dall'orchestrazione sicura agli acceleratori appositamente costruiti sulla piattaforma, oltre a un'esperienza di sviluppo assistita dall'AI.
Questa è un'innovazione che può fornire valore oggi per migliorare la produttività, aumentare l'efficienza e ridurre i rischi. I clienti hanno accelerato la trasformazione digitale, migliorato le previsioni assicurative, catturato più frodi in tempo reale, potenziato le competenze IT e molto altro.
Guardando al futuro, stiamo trasformando il full stack per offrire un'esperienza più semplificata e AI-first, oltre ad ampliare le nostre opzioni di AI per sbloccare più valore alle applicazioni e ai dati.
IBM Z offre l'infrastruttura ad alto rendimento e bassa latenza essenziale per i workload mission-critical. Man mano che AI si è evoluta verso requisiti moderni, IBM Z si trova in una posizione unica per supportare questi flussi di dati e workload grazie a un approccio completamente integrato che include hardware, integrazione operativa e software consentendo agli utenti di utilizzare al meglio i propri dati.
IBM Z presenta un design hardware e funzionalità avanzati, in particolare i processori Telum e Telum II con acceleratori AI on-chip. Più recentemente, è stato introdotto l'IBM Spyre Accelerator per potenziare e offrire ulteriore scalabilità per opzioni multi-modello e di AI. Queste funzionalità consentono l'inferenza in tempo reale e l'esecuzione del modello direttamente sulla piattaforma, combinando un ambiente dati sicuro e ad alta integrità e scalabilità e le prestazioni di cui i clienti hanno bisogno.
Sebbene IBM Z sia forse più noto per l'elaborazione delle transazioni veloce e su scala, l'AI consente alle nuove funzionalità di interagire in tempo reale con queste stesse transazioni, come il rilevamento delle frodi e la gestione dei sinistri assicurativi con gen AI. IBM Z utilizza ora le soluzioni di gen AI per semplificare e ottimizzare il modo in cui sviluppatori, operatori e programmatori interagiscono e gestiscono la piattaforma.
Le opportunità per i clienti di sviluppare programmi integrati con l'AI sono disponibili già oggi, a supporto di iniziative strategiche, non solo di prototipi o progetti specifici.
Dal lancio del processore Telum nel 2022 (e le funzionalità di machine learning disponibili anche prima), IBM ha svolto un ruolo di avanguardia nell'abilitare il valore dell'AI aziendale su larga scala.
L'adozione dell'AI sta crescendo e il volume di dati sta aumentando a un ritmo rapido, ma il vero valore differenziante deve ancora arrivare. Le aziende devono trasformare i propri processi e modelli operativi per massimizzare il valore e il ROI. La trasformazione aziendale non avviene da un giorno all'altro: richiede una visione, un piano e un approccio iterativo, e naturalmente la piattaforma giusta.
Comprendere il futuro della tua infrastruttura, del tuo software e dei tuoi strumenti sarà critico per il successo.
I programmi aziendali con AI integrata sono vere e proprie iniziative strategiche all'interno di un'organizzazione che integrano l'intelligenza artificiale in tutte le funzioni, i processi e i sistemi aziendali per guidare decisioni più intelligenti, automazione e innovazione. Piuttosto che trattare l'AI come uno strumento, un programma con AI integrata inserisce le funzionalità di AI nel cuore delle operazioni.
Oggi su IBM Z esiste un'ampia gamma di casi d'uso di AI, ognuno progettato per utilizzare al meglio la forza unica di portare l'AI ai dati sulla piattaforma. Scegliendo di innovare su IBM Z, puoi massimizzare il valore e gli investimenti in AI oggi e negli anni a venire.
Continueremo a pubblicare aggiornamenti man mano che avanzeremo in questa roadmap. Per ora, esplora le novità dell' AI per Z.
Maggiori informazioni su come il mainframe modernizzato è AI-ready.