AI su IBM Z: pionieri del futuro dell'innovazione aziendale

IBM Z presenta un design hardware e funzionalità avanzati, in particolare i processori Telum e Telum II con acceleratori AI on-chip. Più recentemente, è stato introdotto l'IBM Spyre Accelerator per potenziare e offrire ulteriore scalabilità per opzioni multi-modello e di AI. Queste funzionalità consentono l'inferenza in tempo reale e l'esecuzione del modello direttamente sulla piattaforma, combinando un ambiente dati sicuro e ad alta integrità e scalabilità e le prestazioni di cui i clienti hanno bisogno.

IBM Z è progettato per il funzionamento continuo, con un tempo di attività e tolleranza ai guasti leader di settore che lo rendono un'opzione eccellente per applicazioni AI integrate in sistemi transazionali in tempo reale come il rilevamento delle frodi o l'automazione del servizio clienti.

che lo rendono un'opzione eccellente per applicazioni AI integrate in sistemi transazionali in tempo reale come il rilevamento delle frodi o l'automazione del servizio clienti. Con crittografia end-to-end, avvio sicuro, controlli di accesso avanzati e strumenti di crittografia quantistica, Z offre un ambiente dati sicuro e conforme per i dati dei clienti e per i modelli AI che si basano su dati sensibili o regolamentati.

IBM Z supporta i più diffusi framework di AI e machine learning come TensorFlow, PyTorch e ONNX, che consentono ai data scientist di utilizzare strumenti familiari utilizzando le funzionalità uniche della piattaforma.

Sebbene IBM Z sia forse più noto per l'elaborazione delle transazioni veloce e su scala, l'AI consente alle nuove funzionalità di interagire in tempo reale con queste stesse transazioni, come il rilevamento delle frodi e la gestione dei sinistri assicurativi con gen AI. IBM Z utilizza ora le soluzioni di gen AI per semplificare e ottimizzare il modo in cui sviluppatori, operatori e programmatori interagiscono e gestiscono la piattaforma.

L'agentic AI favorisce una maggiore produttività ed efficienza operativa, fornendo un'automazione basata sui dati, in grado di comprendere il contesto e di navigare in interazioni complesse e in più fasi. Tra le opzioni sono disponibili agenti precostituiti che aiutano i team a ottenere un aumento immediato della produttività, e interfacce no-code che consentono ai team di sviluppare i propri agenti personalizzati.

L'identificazione dei dati e le connessioni semplificate all'interno dei sistemi sicuri del cliente aiutano a scoprire schemi nascosti nei dati mission-critical direttamente sulla piattaforma. I team possono utilizzare strumenti già conosciuti con funzionalità di AI su dati strutturati e non strutturati e fornire valore più rapidamente.

Le opportunità per i clienti di sviluppare programmi integrati con l'AI sono disponibili già oggi, a supporto di iniziative strategiche, non solo di prototipi o progetti specifici.