L'AI sta ridefinendo il futuro dello sport: ora le startup possono scendere in campo

Come altri settori, le leghe sportive, le squadre e i tornei producono una quantità incredibile di dati, che si tratti di analytics, dati di visualizzazione dei tifosi e molto altro. Eppure, fino a poco tempo fa, gran parte di questi dati è rimasta sottoutilizzata nel mondo dello sport, rispetto alla maggior parte degli altri settori maturi. L'AI sta ora cambiando completamente questo paradigma, cambiando del tutto le regole del gioco.

Tra squadre, leghe, emittenti e altro, l’AI sta diventando un protagonista principale che rimodella il processo decisionale. Il settore sportivo è pronto a trarre enormi benefici da un’ondata di startup appena lanciate, che trattano queste realtà sportive come le opportunità imprenditoriali a tempo pieno e tutto l’anno che realmente sono.

Le startup che guidano questo cambiamento non stanno costruendo miglioramenti incrementali, bensì stanno definendo l’architettura fondamentale di un settore pronto a una trasformazione su larga scala, rendendo misurabile ciò che prima era impossibile da quantificare.

Cosa significa tutto questo e dove si colloca l'opportunità per le realtà sportive?

Per i tifosi : l'AI offre insight in tempo reale durante le trasmissioni, contenuti personalizzati, coinvolgimento digitale immersivo ed esperienze di nuova generazione negli stadi che approfondiscono la connessione ed estendono il coinvolgimento oltre l'evento stesso.

: l'AI offre insight in tempo reale durante le trasmissioni, contenuti personalizzati, coinvolgimento digitale immersivo ed esperienze di nuova generazione negli stadi che approfondiscono la connessione ed estendono il coinvolgimento oltre l'evento stesso. Per squadre e leghe : l'AI acquisisce e analizza dati sulle prestazioni a velocità e scala senza precedenti, dal tracciamento dei giocatori e dalla biomeccanica, fino alla comprensione delle sfumature delle strategie specifiche del settore sportivo, trasformando la complessità in intelligence fruibile. L’AI è inoltre in grado di analizzare l’efficacia delle operazioni all’interno degli impianti e di stabilire come ampliare gli sforzi di coinvolgimento dei tifosi, ad esempio entrando in nuove aree geografiche o raggiungendo nuovi gruppi di pubblico.

: l'AI acquisisce e analizza dati sulle prestazioni a velocità e scala senza precedenti, dal tracciamento dei giocatori e dalla biomeccanica, fino alla comprensione delle sfumature delle strategie specifiche del settore sportivo, trasformando la complessità in intelligence fruibile. L’AI è inoltre in grado di analizzare l’efficacia delle operazioni all’interno degli impianti e di stabilire come ampliare gli sforzi di coinvolgimento dei tifosi, ad esempio entrando in nuove aree geografiche o raggiungendo nuovi gruppi di pubblico. Per i giocatori: con l’arrivo dei dispositivi indossabili e delle nuove tecnologie per la salute, giocatori e allenatori dispongono di nuovi dati per il monitoraggio dello stato di salute. L'AI fornisce anche insight, statistiche e sintesi mai visti prima, che possono aiutare a scoprire nuovi modelli e insight per migliorare le prestazioni.

In un contesto di innovazione costante in tutto l’ecosistema del business sportivo, il vantaggio competitivo dipenderà sempre più da quanto efficacemente i team delle organizzazioni integrano l’AI nella loro strategia.