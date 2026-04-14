L'AI sta ridefinendo il futuro dello sport: ora le startup possono scendere in campo

L'AI sta rimodellando l'economia sportiva globale da 2,3 trilioni di dollari non solo sul campo, ma anche nel modo in cui ci connettiamo, competiamo e viviamo il gioco da bordo campo o dal palmo della mano.
Come altri settori, le leghe sportive, le squadre e i tornei producono una quantità incredibile di dati, che si tratti di analytics, dati di visualizzazione dei tifosi e molto altro. Eppure, fino a poco tempo fa, gran parte di questi dati è rimasta sottoutilizzata nel mondo dello sport, rispetto alla maggior parte degli altri settori maturi. L'AI sta ora cambiando completamente questo paradigma, cambiando del tutto le regole del gioco.
Tra squadre, leghe, emittenti e altro, l’AI sta diventando un protagonista principale che rimodella il processo decisionale. Il settore sportivo è pronto a trarre enormi benefici da un’ondata di startup appena lanciate, che trattano queste realtà sportive come le opportunità imprenditoriali a tempo pieno e tutto l’anno che realmente sono.
Le startup che guidano questo cambiamento non stanno costruendo miglioramenti incrementali, bensì stanno definendo l’architettura fondamentale di un settore pronto a una trasformazione su larga scala, rendendo misurabile ciò che prima era impossibile da quantificare.
Cosa significa tutto questo e dove si colloca l'opportunità per le realtà sportive?
In un contesto di innovazione costante in tutto l’ecosistema del business sportivo, il vantaggio competitivo dipenderà sempre più da quanto efficacemente i team delle organizzazioni integrano l’AI nella loro strategia.
Da oltre 35 anni, IBM è un partner di fiducia per l'innovazione delle istituzioni sportive più iconiche al mondo, tra cui Masters, Wimbledon, US Open, Formula 1 e UFC.A Abbiamo plasmato il modo in cui il mondo guarda, analizza e interagisce con lo sport e vediamo il settore entrare in un punto di svolta generazionale.
Le startup che operano all'incrocio tra sport e tecnologia non stanno sviluppando caratteristiche isolate. Stanno costruendo l'infrastruttura digitale che definirà il funzionamento dell'ecosistema sportivo globale per decenni.
L'IBM Sports Tech Startup Challenge includerà showcase al Web Summit Rio, Web Summit Vancouver e Web Summit Lisbon, oltre che ai margini di importanti eventi tecnologici come la a16z Tech Week 2026 a New York e San Francisco. Queste vetrine offrono ai fondatori una piattaforma ai fondatori dove avviene l’innovazione, dando alle startup l’opportunità di presentare le loro soluzioni davanti a un pubblico interessato in tutto il mondo.
Gli showcase forniscono visibilità non solo ai media e al pubblico, ma anche ai principali responsabili delle decisioni dei team IBM Ventures e IBM Sports & Entertainment Partnerships, ai fondi di venture capital e ai leader tecnologici, che possono offrire orientamento e connessioni significative.
Alla fine del 2026, le startup possono essere invitate, a discrezione di IBM, alla IBM Sports Tech Startup Prize Competition al Web Summit di Lisbona per presentare la loro soluzione tecnologica sportiva e competere per il premio. I progetti saranno giudicati da dirigenti dei team IBM Ventures e IBM Sports & Entertainment Partnerships, da atleti famosi e leader del settore VC.
La startup vincitrice potrebbe ricevere un proof of concept retribuito per un valore fino a 100.000 USD con il team IBM Sports and Entertainment Partnerships, soggetto alle approvazioni applicabili.
L'IBM Sports Tech Startup Challenge non è solo una competizione di pitch. È un trampolino di lancio per la nuova generazione di AI nello sport.
IBM Ventures si concentra sulle startup in fase di crescita (da Seed a Series B, non da MVP a Seed) focalizzate sullo sports tech, dedicate a migliorare il business dello sport. Nelle sue valutazioni, IBM Ventures considera fattori come la rilevanza strategica, la composizione del team, la qualità del prodotto, la dimensione del mercato e i dati finanziari.
Stiamo incontrando i fondatori dove avviene l'innovazione. Dagli eventi ufficiali del Web Summit in tutto il mondo alle Tech Week di New York e San Francisco, fino agli eventi sportivi globali più importanti come il Gran Premio di Gran Bretagna e Wimbledon, IBM organizzerà degli showcase per far conoscere le più interessanti startup sportive basate su AI in tutto il mondo.
Ci piacerebbe vederti lì. Candidati qui sotto per avere la possibilità di partecipare a uno dei nostri eventi showcase, che si terranno a:
Con IBM Ventures, non stiamo solo investendo nel futuro dello sport: contribuiamo attivamente a costruirlo. Siamo alla ricerca di fondatori visionari che sviluppino soluzioni aziendali basate su AI, in grado di ottenere risultati significativi a livello competitivo, operativo e commerciale per le organizzazioni sportive di tutto il mondo. Se sei una startup globale che sta plasmando la prossima era della tecnologia sportiva, vogliamo parlare con te.
Costruiamo insieme il futuro dello sport.
Gli showcase del Discovery Program sono eventi indipendenti, finalizzati esclusivamente alla visibilità. La partecipazione a uno showcase, o la selezione come partecipante o vincitore di uno showcase, non conferisce idoneità, priorità, posizione in classifica o avanzamento nella Web Summit Lisbon Prize Challenge, a cui si accede solo su invito. Gli inviti vengono estesi esclusivamente a discrezione di IBM.
La partecipazione o la vittoria di uno showcase non garantisce un invito alla Web Summit Lisbon Prize Challenge, né alcun investimento, proof of concept, partnership commerciale o relazione commerciale presente o futura con IBM.
Qualsiasi potenziale iniziativa proof of concept è soggetta ai requisiti interni di IBM, alle approvazioni applicabili e all'esecuzione di accordi definitivi separati, inclusa una dichiarazione di lavoro concordata reciprocamente.
La partecipazione è soggetta alle leggi locali applicabili e ai termini e regole promozionali ufficiali, che saranno pubblicati prima di ogni evento.