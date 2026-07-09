Dall'AI nascosta all'AI governata: colmare il divario di visibilità con watsonx.governance

Proprio come la shadow IT, la shadow AI, nel suo senso più ampio, si riferisce all'uso di sistemi che operano al di fuori dei processi di governance formali, ad esempio quando i dipendenti utilizzano applicazioni di AI non autorizzate. Sempre più spesso, tuttavia, si tratta di team interni che costruiscono agenti di AI, integrano nuovi foundation model, connettono server MCP e implementano workflow autonomi senza sufficiente visibilità di governance.

Man mano che le organizzazioni espandono iniziative di AI generativa e AI agentica, i team di governance si trovano ad affrontare una sfida di visibilità crescente. I nuovi sistemi di AI vengono costruiti tra le unità di business, i team di sviluppo e i programmi di innovazione più velocemente di quanto i processi di governance tradizionali possano tenere il passo.

"La maggior parte delle organizzazioni ha cercato di rispondere a questa domanda con cataloghi di inventario legacy, e finisce ancora in quel 27% che non sa dove viene utilizzata la propria AI. Perché il problema non è solo sapere quali asset possiedi: si tratta di comprendere il contesto aziendale che li circonda", ha affermato Maryam Ashoori, VP of Product and Engineering e IBM Master Inventor in occasione di IBM Think 2026.