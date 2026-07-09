Dall'AI nascosta all'AI governata: colmare il divario di visibilità con watsonx.governance

La funzionalità AI Asset Discovery di watsonx.governance consente alle organizzazioni di identificare agenti AI non gestiti, strumenti, server MCP e foundation model nei rispettivi ambienti di sviluppo e distribuzione, portando la shadow AI nei workflow e aiutando i team addetti al rischio a mantenere la visibilità man mano che l'adozione dell'AI accelera.
AI Asset Discovery di IBM watsonx.governance aiuta le organizzazioni a identificare gli asset AI governati e non governati direttamente dalle piattaforme supportate per lo sviluppo e l'orchestrazione degli agenti. Rileva automaticamente gli agenti AI e acquisisce metadati come nomi, descrizioni, versioni, ambienti di distribuzione, strumenti connessi, server MCP, foundation model e agenti collaboratori.
Invece di richiedere ai team di governance di identificare e documentare manualmente questi asset, AI Asset Discovery li presenta continuamente all'interno di watsonx.governance. Questo crea una visione più accurata e completa del panorama AI dell'organizzazione, aiutando i team di governance a identificare i sistemi di AI che potrebbero non essere entrati nei processi di governance.
Proprio come la shadow IT, la shadow AI, nel suo senso più ampio, si riferisce all'uso di sistemi che operano al di fuori dei processi di governance formali, ad esempio quando i dipendenti utilizzano applicazioni di AI non autorizzate. Sempre più spesso, tuttavia, si tratta di team interni che costruiscono agenti di AI, integrano nuovi foundation model, connettono server MCP e implementano workflow autonomi senza sufficiente visibilità di governance.
Man mano che le organizzazioni espandono iniziative di AI generativa e AI agentica, i team di governance si trovano ad affrontare una sfida di visibilità crescente. I nuovi sistemi di AI vengono costruiti tra le unità di business, i team di sviluppo e i programmi di innovazione più velocemente di quanto i processi di governance tradizionali possano tenere il passo.
"La maggior parte delle organizzazioni ha cercato di rispondere a questa domanda con cataloghi di inventario legacy, e finisce ancora in quel 27% che non sa dove viene utilizzata la propria AI. Perché il problema non è solo sapere quali asset possiedi: si tratta di comprendere il contesto aziendale che li circonda", ha affermato Maryam Ashoori, VP of Product and Engineering e IBM Master Inventor in occasione di IBM Think 2026.
La maggior parte dei programmi di governance si basa su presentazioni di caso d'uso, inventario, questionari e autocertificazioni per capire quale AI esiste all'interno dell'organizzazione. Sebbene questi approcci possano essere efficaci per i sistemi di machine learning tradizionali, diventano sempre più difficili da mantenere man mano che gli ecosistemi di agentic AI crescono in complessità.
La vera visibilità non si basa su un catalogo legacy. Per gli agenti AI, significa comprendere il sistema più ampio definito attorno all'agente: foundation model, strumenti e server MCP, agenti collaboratori ad esso associati.
Questo contesto più ampio è importante perché il profilo di rischio di un agente è influenzato da qualcosa di più dell'agente stesso. Dipende dallo scopo previsto dell'agente, dalle dipendenze configurate, dai modelli associati e dai controlli necessari per il suo uso approvato.
AI Asset Discovery aiuta le organizzazioni a far emergere queste relazioni dalle piattaforme degli agenti, ovvero gli ambienti in cui i team costruiscono o distribuiscono agenti. In questo modo i team di governance acquisiscono una visione più completa del sistema di AI, piuttosto che una visione ristretta di un singolo agente e del suo scopo.
La visibilità diventa preziosa quando si collega al contesto di governance che conta: casi d'uso, rischi, controlli, politiche ed esiti aziendali.
Utilizzando la similarità semantica abilitata dall'AI, AI Asset Discovery di watsonx.governance aiuta i team a determinare se gli asset AI scoperti sono allineati ai record esistenti o dovrebbero essere integrati come nuovi. Una volta collegati o integrati, i workflow rilevanti vengono automaticamente attivati per aiutare i team a gestire i rischi, identificare i controlli, raccogliere prove e valutare il valore aziendale.
Questo crea un percorso attuabile dalla discovery alla governance, mantenendo una visione connessa tra asset, casi d'uso, rischi e controlli. Le organizzazioni possono valutare non solo se l'AI è governata in modo appropriato, ma anche se è allineata ai risultati aziendali desiderati.
I sistemi AI si evolvono rapidamente. I team possono aggiornare configurazioni degli agenti, modificare foundation model, aggiungere riferimenti agli strumenti in fase di progettazione, aggiornare configurazioni server MCP o modificare le relazioni collaboratore-agente man mano che iterano sulle funzionalità.
Una governance che dipende solo da report periodici e autocertificati può creare un falso senso di benessere. Senza una discovery continua, le organizzazioni potrebbero non essere a conoscenza di quando i sistemi AI si sono modificati in modi che introducono rischi nuovi o non mitigati.
AI Asset Discovery contribuisce a ridurre questa deriva nella governance eseguendo una scansione continua degli asset di AI e riflettendo automaticamente gli aggiornamenti rilevati in watsonx.governance. Con registri di attività che attestano cosa è cambiato e quando, i team di governance possono mantenere un registro verificabile mantenendo il sistema di governance allineato con l'attuale patrimonio di AI.
Questo aiuta le organizzazioni a identificare i cambiamenti in anticipo, a rivalutare i rischi e i controlli applicabili e a mantenere una visione più precisa dei sistemi AI man mano che si evolvono.
Non puoi governare, misurare o migliorare un'AI che non sai esista. Una governance efficace richiede anche la comprensione delle relazioni attorno all'AI: come sono progettati gli agenti, da cosa dipendono e come si collegano ai casi d'uso, rischi, controlli e risultati aziendali.
Grazie ad AI Asset Discovery di IBM watsonx.governance, i team possono concentrarsi sull'identificazione dei rischi, abilitare i controlli e valutare il valore aziendale, mentre le organizzazioni portano alla luce l'AI shadow e governano l'AI con maggiore fiducia, trasparenza e controllo.
Scopri come iniziare a scoprire asset di AI a partire da: