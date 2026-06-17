IBM watsonx.data intelligence offre un contesto affidabile agli agenti AI in ambienti autogestiti

Quando un utente interagisce con un agente AI utilizzato all'interno dell'organizzazione, Agentic Data Intelligence consente a quell'agente di utilizzare il contesto operativo di watsonx.data intelligence per interpretare e rispondere alla richiesta.

L'agente identifica gli asset di dati rilevanti e i termini di business, recupera segnali di discendenza e qualità dei dati per comprendere relazioni e affidabilità, e verifica le politiche di proprietà e governance prima di generare una risposta. Per le attività comuni e ricorrenti, Agent Skills guida il modo in cui l'agente esegue il workflow, applicando passaggi predefiniti e pratiche consolidate.

Poiché questo processo avviene in fase di esecuzione, gli agenti operano su dati correnti e gestiti, non su copie statiche o duplicate. Questo rende la governance dei dati, la linea di discendenza, la qualità e i prodotti di dati parte di come gli agenti AI interpretano le richieste e producono risultati.