IBM watsonx.data intelligence offre un contesto affidabile agli agenti AI in ambienti autogestiti

IBM® annuncia Agentic Data Intelligence in watsonx.data intelligence, che offre agli Agente AI l'accesso al contesto affidabile di cui hanno bisogno per scoprire, comprendere e lavorare con i dati aziendali.
Gli agenti AI si stanno rapidamente integrando nei processi operativi delle organizzazioni, automatizzando le attività, analizzando le informazioni e accelerando il processo decisionale. Ma la loro efficacia dipende da un fattore critico: l'accesso a dati affidabili e ben compresi.
Senza una chiara comprensione dei dati sottostanti e di come siano definiti, correlati e governati, gli agenti sono costretti a fare affidamento su segnali incompleti, aumentando il rischio di risultati inaccurati.
Per affrontare questo problema, IBM sta introducendo l'Agentic Data Intelligence in watsonx.data intelligence, ampliandone la disponibilità oltre l'offerta SaaS annunciata lo scorso aprile, verso distribuzioni autogestite. Questo consente alle organizzazioni di gestirlo sulla propria infrastruttura con pieno controllo su dati, governance dei dati e requisiti di sicurezza, portando al contempo un contesto affidabile di business e operativo direttamente nelle interazioni degli agenti AI.
Gli agenti AI sono più efficaci quando sono connessi al livello di conoscenza aziendale, con accesso alle definizioni aziendali, alla tracciabilità dei dati, alle politiche di governance e agli insight sulla qualità dei dati. Gran parte di queste informazioni esiste già, ma rimane scollegata rispetto a dove operano gli agenti, limitando l'interpretazione affidabile e riducendo la fiducia nei workflow guidati dall'AI.
Agentic Data Intelligence è progettato per soddisfare questa esigenza portando funzionalità di watsonx.data intelligence nelle interazioni con gli agenti AI. Utilizzando il Model Context Protocol (MCP), uno standard emergente per collegare sistemi AI con dati e strumenti aziendali, gli agenti possono accedere dinamicamente a metadati affidabili e al contesto di governance da watsonx.data intelligence al tempo di esecuzione.
Ciò consente agli agenti di andare oltre l'accesso ai dati e di operare con una comprensione condivisa del significato aziendale, delle relazioni, della proprietà e delle politiche. Queste integrazioni funzionano su strumenti e applicazioni esistenti, inclusi IBM Bob, watsonx Orchestrate, Claude, GitHub Copilot, copilot aziendali e applicazioni di AI personalizzate.
Con questo modello, gli agenti possono accedere a:
Di conseguenza, gli agenti possono scoprire i dati rilevanti più rapidamente e produrre risultati più accurati, spiegabili e allineati agli standard aziendali.
Sebbene un contesto affidabile sia essenziale, molte attività di data intelligence e governance richiedono processi strutturati e best practice per essere eseguite in modo efficace. L'Agentic Data Intelligence affronta questo problema tramite Agent Skills, che permette agli agenti di agire sui dati in modo coerente.
Agent Skills fornisce agli agenti AI workflow riutilizzabili per il completamento di attività di dati comuni. Invece di determinare ogni fase in modo indipendente, gli agenti seguono sequenze predefinite che riflettono il modo in cui questo lavoro viene svolto nella pratica e possono essere applicate in scenari simili.
Questi workflow coprono attività come:
Molti di questi compiti coinvolgono molteplici strumenti, dipendenze e passaggi ordinati. Senza una guida chiara, l'esecuzione può diventare incoerente, con passaggi persi o eseguiti fuori sequenza.
Le competenze degli agenti definiscono il modo in cui questo lavoro deve essere eseguito, comprese le azioni dettagliate e le best practice sottostanti. Poiché questi workflow sono riutilizzabili, possono essere applicati ripetutamente, migliorando la coerenza e riducendo la necessità di progettare o coordinare processi ogni volta.
I compiti che altrimenti richiederebbero il coordinamento di più strumenti vengono gestiti tramite un unico workflow guidato, riducendo lo sforzo manuale e consentendo risultati più prevedibili.
Quando un utente interagisce con un agente AI utilizzato all'interno dell'organizzazione, Agentic Data Intelligence consente a quell'agente di utilizzare il contesto operativo di watsonx.data intelligence per interpretare e rispondere alla richiesta.
L'agente identifica gli asset di dati rilevanti e i termini di business, recupera segnali di discendenza e qualità dei dati per comprendere relazioni e affidabilità, e verifica le politiche di proprietà e governance prima di generare una risposta. Per le attività comuni e ricorrenti, Agent Skills guida il modo in cui l'agente esegue il workflow, applicando passaggi predefiniti e pratiche consolidate.
Poiché questo processo avviene in fase di esecuzione, gli agenti operano su dati correnti e gestiti, non su copie statiche o duplicate. Questo rende la governance dei dati, la linea di discendenza, la qualità e i prodotti di dati parte di come gli agenti AI interpretano le richieste e producono risultati.
Con accesso alla comprensione semantica, gli agenti AI possono supportare i dati chiave e i workflow di governance in tutta l'organizzazione.
Per vedere come gli agenti AI interagiscono con i metadati governati tramite il server MCP, guarda la demo qui sotto.
Agentic Data Intelligence è disponibile in watsonx.data intelligence per la distribuzione autonoma, offrendo alle organizzazioni il pieno controllo sui propri dati, sulla governance dei dati e sulla sicurezza. Questo è particolarmente rilevante nei settori regolamentati o sensibili alla sicurezza.
Allo stesso tempo, rendendo disponibile il contesto operativo agli agenti AI già in uso, i team possono estendere i workflow esistenti senza ridisegnare le loro basi. Questo accelera l'adozione, riduce i costi generali di integrazione e aiuta le organizzazioni a realizzare valore più velocemente.
La prossima fase dell'AI aziendale dipenderà non solo da modelli migliori, ma dall'efficacia con cui tali modelli utilizzano conoscenze organizzative affidabili.
Agentic Data Intelligence rende governance, discendenza, qualità dei dati e competenze di workflow parte del modo in cui operano gli agenti AI, fornendo una base scalabile per workflow basati su AI fondati sulla realtà aziendale. Integrando direttamente il contesto affidabile nelle interazioni con gli agenti e dotando gli agenti di competenze riutilizzabili, le organizzazioni possono muoversi più velocemente mantenendo controllo, trasparenza e fiducia.
Esplora di più su IBM watsonx.data intelligence
Leggi la documentazione di Agentic Data Intelligence per le linee guida all'implementazione
Scopri come Docling per IBM watsonx trasforma documenti complessi in dati pronti per l'AI