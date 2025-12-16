Agentic AI per una modernizzazione più intelligente dei mainframe con IBM watsonx Code Assistant for Z

Poiché le applicazioni IBM Z spesso coprono decenni di sviluppo, ciò lascia i team con una documentazione frammentata, obsoleta o mancante che rallenta l'onboarding, complica la collaborazione tra team e aumenta la dipendenza da pochi esperti. La nuova funzionalità di generazione di documentazione affronta queste sfide sfruttando un workflow e metadati profondi di Z Understand, progettati per aiutare a produrre automaticamente insight di alta qualità e navigabili su larga scala, in tutta l'azienda. Una delle caratteristiche principali è la Business Rule Discovery, progettata per programmi Z ampi e complessi, che offre un'ampia copertura delle regole, spiegazioni precise allineate all'intento aziendale e una segmentazione basata sul codice progettata per ridurre le insidie comuni della suddivisione in blocchi LLM generici.

Le nuove funzionalità diventano significativamente più potenti quando arricchite con fonti di dati clienti, come data dictionary e glossari aziendali, poiché ogni impresa definisce le proprie variabili in modi unici e significativi. Queste fonti forniscono all'LLM un contesto autorevole, aiutando il sistema ad allineare gli output alla semantica reale dell'organizzazione, invece di presumere o indovinare significati di variabili o abbreviazioni.

Incorporando il significato specifico del cliente direttamente nel workflow dell'AI, il data dictionary trasforma l'analisi COBOL in un'esperienza business-aware, accurata e affidabile.