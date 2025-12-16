Intelligenza artificiale Automazione IT

Agentic AI per una modernizzazione più intelligente dei mainframe con IBM watsonx Code Assistant for Z

La versione 2.8 aiuta le aziende a sbloccare nuovi livelli di efficienza e intelligenza nel loro percorso di modernizzazione attraverso un'esperienza, con le funzionalità del prodotto che ora convergono in un workflow unificato e intuitivo.

Pubblicato il 16 dicembre 2025
Vista dall'alto di un uomo con gli occhiali che lavora alla scrivania e digita sulla tastiera

Per soddisfare la crescente domanda di efficienza basata su AI, IBM® sta migliorando il proprio set di strumenti che porta modernizzazione e automazione direttamente agli sviluppatori e architetti di mainframe. IBM watsonx Code Assistant for Z è un assistente per sviluppatori per la modernizzazione end-to-end delle applicazioni mainframe, alimentato da AI e automazione.

Secondo un recente studio dell'IBM Institute for Business Value, i workload basati sull'AI, molti dei quali sull'agentic AI, dovrebbero aumentare dal 3% nel 2024 al 25% entro il 2026. Si tratta di un aumento di otto volte, che segnala un cambiamento nel modo in cui le aziende semplificano i workflow per sbloccare nuovi livelli di agilità ed efficienza.

La versione 2.8 aiuta le aziende a sbloccare nuovi livelli di efficienza e intelligenza nel loro percorso di modernizzazione attraverso un'esperienza agentica, con le funzionalità del prodotto che ora convergono in un workflow unificato e intuitivo. 

Una nuova esperienza agentica

Il nuovo workflow aiuta gli sviluppatori a completare le attività in modo rapido, dalla comprensione del panorama di applicazioni alla riduzione della complessità attraverso la rifattorizzazione del codice monolitico. Ad esempio, per aggiornare una tabella Db2, uno sviluppatore potrebbe inserire il prompt seguente per attivare un'attività di modernizzazione in più fasi: "devo aggiungere una colonna alla tabella delle politiche automobilistiche che indichi se il veicolo è un'auto elettrica. Puoi aiutarmi ad aggiornare tutti i programmi con questo campo?"

Con questo prompt, il workflow agentico è progettato per identificare automaticamente le dipendenze, eseguire l'analisi dell'impatto, generare il codice assicurando l'applicazione delle regole di codifica e compila e sviluppa per la verifica. Questo approccio agentico può migliorare la qualità, incrementare la produttività e accelerare la distribuzione, il tutto progettato per aiutare gli sviluppatori a raggiungere gli obiettivi di modernizzazione più rapidamente e con rischi ridotti. 

Dashboard dell'esperienza di chat agentica

Set di strumenti basato su MCP

Per renderlo possibile, IBM utilizza il Model Context Protocol (MCP), progettato per consentire alla soluzione AI di connettersi senza problemi con strumenti, servizi e fonti di dati utilizzando un'interfaccia comune. Watsonx Code Assistant for Z è ora dotato di una serie di strumenti specifici per mainframe basati su MCP per supportare questi workflow, come ad esempio:

  • Z Understand Metadata Retrieval costruito per garantire l'acquisizione e l'incorporazione dell'intera applicazione aziendale.
  • Analisi d'impatto per identificare le dipendenze dell'applicazione, che utilizza l'analisi statica dai metadati Z Understand.
  • Generazione di codice e standard di codifica per produrre codice di alta qualità che si allinei agli standard di codifica mainframe aziendali.

Generazione della documentazione

Poiché le applicazioni IBM Z spesso coprono decenni di sviluppo, ciò lascia i team con una documentazione frammentata, obsoleta o mancante che rallenta l'onboarding, complica la collaborazione tra team e aumenta la dipendenza da pochi esperti. La nuova funzionalità di generazione di documentazione affronta queste sfide sfruttando un workflow e metadati profondi di Z Understand, progettati per aiutare a produrre automaticamente insight di alta qualità e navigabili su larga scala, in tutta l'azienda. Una delle caratteristiche principali è la Business Rule Discovery, progettata per programmi Z ampi e complessi, che offre un'ampia copertura delle regole, spiegazioni precise allineate all'intento aziendale e una segmentazione basata sul codice progettata per ridurre le insidie comuni della suddivisione in blocchi LLM generici. 

Le nuove funzionalità diventano significativamente più potenti quando arricchite con fonti di dati clienti, come data dictionary e glossari aziendali, poiché ogni impresa definisce le proprie variabili in modi unici e significativi. Queste fonti forniscono all'LLM un contesto autorevole, aiutando il sistema ad allineare gli output alla semantica reale dell'organizzazione, invece di presumere o indovinare significati di variabili o abbreviazioni.

Incorporando il significato specifico del cliente direttamente nel workflow dell'AI, il data dictionary trasforma l'analisi COBOL in un'esperienza business-aware, accurata e affidabile.

Inizia oggi stesso

Scopri di più su watsonx Code Assistant for Z di seguito.

Visita la nostra pagina web

Pianifica una dimostrazione dal vivo

Michael Kwok

Vice President, IBM watsonx Code Assistant, Canada Lab Director at IBM

Rich Larin

IBM watsonx Code Assistant for Z

IBM