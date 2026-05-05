In occasione di IBM Think 2026, IBM annuncia la prossima evoluzione delle funzionalità GenAI Observability di Instana: AI Agent and LLM Observability.
In occasione di IBM Think 2026, IBM annuncia la prossima evoluzione delle funzionalità GenAI Observability di Instana: AI Agent and LLM Observability. Questa soluzione si basa su GenAI Observability per offrire maggiore intelligence, automazione e contesto aziendale, aiutando i team a passare dalla risoluzione reattiva dei problemi a operazioni AI proattive e governate.
Via via che le organizzazioni passano dalla sperimentazione con l’AI generativa alla sua implementazione in applicazioni mission-critical, sta emergendo una nuova sfida: comprendere come questi sistemi si comportano realmente in produzione.
La gen AI non è più utilizzata isolatamente. È sempre più integrata nei workflow agentici, dove gli agenti interagiscono con API, pipeline di dati e servizi enterprise per generare risultati aziendali concreti. Quando si verificano problemi, l’analisi della causa principale diventa molto più complessa, estendendosi sia ai sistemi tradizionali che ai livelli decisionali basati su AI.
Questi sistemi sono dinamici e adattivi. Modelli, prompt e workflow si evolvono continuamente, introducendo nuovi livelli di complessità operativa, rischio e incertezza che gli approcci di monitoraggio tradizionali non erano stati progettati per affrontare. Ecco perché l'observability deve continuare a evolversi.
Nell'ottobre 2025, IBM Instana ha introdotto GenAI Observability, offrendo una visibilità di base sulle applicazioni di AI.
I team la utilizzano per monitorare le prestazioni dell’AI generativa, tracciare le richieste tra servizi AI e servizi tradizionali e tenere sotto controllo token e costi tra i vari modelli.
Tuttavia, man mano che le organizzazioni distribuiscono sistemi basati su agenti su larga scala, la natura delle sfide di Observability è cambiata. I team passano dal monitoraggio di singoli modelli alla gestione di workflow AI dinamici e multi-step, integrati nei processi aziendali reali. Questo cambiamento introduce nuovi requisiti, tra cui la necessità di:
La visibilità rimane essenziale. Tuttavia, man mano che i sistemi AI diventano più autonomi e interconnessi, le organizzazioni devono costruire su quella base per ottenere una comprensione e un controllo più profondi.
I sistemi AI sono dinamici. Nuovi agenti, modelli e dipendenze sono in continua evoluzione. Il monitoraggio manuale di questi dati richiede molto tempo ed è soggetto a errori.
AI Agent and LLM Observability introduce la scoperta automatica, identificando continuamente i componenti AI e mappando come interagiscono all’interno dell’applicazione. Questo crea una visione in tempo reale, end-to-end, di agenti e workflow, LLM sottostanti e dipendenze tra servizi e infrastrutture, affinché i team possano capire immediatamente come l'AI si inserisce nei sistemi di produzione, senza attività manuali.
Con l'AI, il successo non è solo il tempo di attività, ma anche la qualità dell'output. Le valutazioni integrate ora permettono ai team di valutare come modelli e agenti si comportano rispetto allo scopo previsto. Utilizzando tecniche come LLM-as-a-judge, i team possono misurare l'accuratezza, la pertinenza, la coerenza e altri criteri definiti dall'utente.
Le valutazioni possono essere eseguite regolarmente oppure in momenti chiave, come dopo gli aggiornamenti del modello o dei prompt, offrendo un modo strutturato per rilevare tempestivamente drift, allucinazioni o degrado delle prestazioni. Questo sistema sostituisce i controlli a campione manuali con una gestione della qualità scalabile.
Il comportamento dell'AI cambia nel tempo, rendendo difficile definire cosa significhi "normale". Con il baselining adattivo, Instana apprende pattern di prestazioni, comportamenti e costi, e rileva automaticamente deviazioni significative.
Che si tratti di un picco di latenza, un'anomalia di costo o comportamenti inaspettati, i team possono individuare i problemi in anticipo e agire prima che colpiscano gli utenti.
Con i sistemi di AI, non basta sapere cosa è successo: bisogna capire perché.
AI Agent and LLM Observability introduce la visibilità a livello di attività, mostrando come gli agenti ragionano e prendono decisioni. I team possono seguire workflow end-to-end, visualizzando le chiamate LLM, le interazioni con gli strumenti e la sequenza di azioni che ha portato a un risultato.
Questo rende possibile diagnosticare problemi complessi e garantire la responsabilità delle decisioni basate su AI.
Man mano che l’AI si integra nei processi aziendali, le organizzazioni hanno bisogno di più del semplice monitoraggio dell’AI: servono fiducia, controllo e responsabilità.
Con AI Agent and LLM Observability, IBM Instana aiuta i team a:
AI Agent and LLM Observability è ora disponibile in anteprima pubblica.
Maggiori informazioni su AI Agent and LLM Observability