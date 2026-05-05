Via via che le organizzazioni passano dalla sperimentazione con l’AI generativa alla sua implementazione in applicazioni mission-critical, sta emergendo una nuova sfida: comprendere come questi sistemi si comportano realmente in produzione.

La gen AI non è più utilizzata isolatamente. È sempre più integrata nei workflow agentici, dove gli agenti interagiscono con API, pipeline di dati e servizi enterprise per generare risultati aziendali concreti. Quando si verificano problemi, l’analisi della causa principale diventa molto più complessa, estendendosi sia ai sistemi tradizionali che ai livelli decisionali basati su AI.

Questi sistemi sono dinamici e adattivi. Modelli, prompt e workflow si evolvono continuamente, introducendo nuovi livelli di complessità operativa, rischio e incertezza che gli approcci di monitoraggio tradizionali non erano stati progettati per affrontare. Ecco perché l'observability deve continuare a evolversi.