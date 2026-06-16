Avanzamento dell'agentic AI per la produttività e l'automazione intelligente su IBM Z

Il supporto multi-tenant consente alle organizzazioni di implementare istanze di servizio dedicate con un elevato livello di isolamento, governance e flessibilità operativa. Questa funzione consente di configurare, gestire e scalare ogni istanza in modo indipendente per supportare requisiti unici, sia che si tratti di reparti interni sia di ambienti separati di sviluppo e produzione.

Ad esempio, un'azienda come IBM può distribuire più istanze di IBM Watsonx Assistant for Z, ciascuna con un set distinto di utenti, dati e configurazioni. Questi casi possono essere allineati a dipartimenti aziendali, regioni, unità di business o ambienti, come sviluppo, test e produzione. Questo approccio consente ai team di affrontare i propri casi d'uso specifici preservando la separazione e la governance tra i workload. Offrendo maggiore flessibilità nella distribuzione, il supporto multi-tenancy aiuta i team a innovare più rapidamente, riducendo i rischi e semplificando l'amministrazione.