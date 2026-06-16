Avanzamento dell'agentic AI per la produttività e l'automazione intelligente su IBM Z

IBM® continua a spingere i confini dell'innovazione nell'AI per IBM Z con l'introduzione di IBM Watsonx Assistant per Z v3.3.
Oggi i team si trovano ad affrontare crescenti pressioni per espandere i loro pool di talenti, soddisfacendo al contempo le crescenti aspettative di produttività. IBM Watsonx Assistant per Z è progettato appositamente per affrontare queste sfide, permettendo agli utenti di tutti i livelli di esperienza di interagire tramite agenti AI conversazionali, rendendo la piattaforma più accessibile, efficiente e pronta per il futuro.
L'ultima versione di IBM watsonx Assistant per Z v3.3 introduce nuove funzionalità progettate per semplificare le operazioni aziendali, migliorare la produttività e aiutare le organizzazioni a scalare l'AI in modo più efficace in ambienti mission-critical.
Questa versione include miglioramenti focalizzati sulla flessibilità della distribuzione, l'orchestrazione, il supporto ai modelli AI, l'infrastruttura di inferenza e la trasformazione della conoscenza.
Le nuove funzionalità e i miglioramenti includono:
I seguenti miglioramenti aiutano le organizzazioni a semplificare le operazioni, migliorare la produttività e accelerare l'adozione dell'AI negli ambienti IBM Z.
Il supporto multi-tenant consente alle organizzazioni di implementare istanze di servizio dedicate con un elevato livello di isolamento, governance e flessibilità operativa. Questa funzione consente di configurare, gestire e scalare ogni istanza in modo indipendente per supportare requisiti unici, sia che si tratti di reparti interni sia di ambienti separati di sviluppo e produzione.
Ad esempio, un'azienda come IBM può distribuire più istanze di IBM Watsonx Assistant for Z, ciascuna con un set distinto di utenti, dati e configurazioni. Questi casi possono essere allineati a dipartimenti aziendali, regioni, unità di business o ambienti, come sviluppo, test e produzione. Questo approccio consente ai team di affrontare i propri casi d'uso specifici preservando la separazione e la governance tra i workload. Offrendo maggiore flessibilità nella distribuzione, il supporto multi-tenancy aiuta i team a innovare più rapidamente, riducendo i rischi e semplificando l'amministrazione.
Un livello di orchestrazione unificato che comprende l'intento dell'utente, raccoglie contesti rilevanti e instrada dinamicamente le richieste verso gli agenti o gli strumenti appropriati aiuta le Organizzazioni a semplificare le interazioni con l'AI, migliorare la produttività e accelerare il processo decisionale.
Un utente può ora chiedere a Z Assistant: "Forniscimi lo stato attuale del sistema e qualsiasi potenziale problema". L'orchestratore centrale può instradare questa richiesta all'agente competente, ad esempio, l'Agente IBM Z OMEGAMON Insights, un Agente CICS o un Agente IMS, per fornire all'utente le informazioni richieste.
Questa versione introduce il supporto per Granite 4.1 con Spyre che consente inferenze più rapide ed efficienti, mantenendo al contempo la sicurezza e la località dei dati aziendali sensibili. I clienti che utilizzano il loro modello su x86 possono continuare a usare Llama 3.3-70b-Instruct. Insieme, questi miglioramenti forniscono alle organizzazioni l'accesso a modelli di AI avanzati che possono contribuire a migliorare la produttività e supportare esperienze più sofisticate guidate dall'AI.
Questa versione introduce nuovi server di inferenza AI forniti tramite Red Hat AI Inference Server (RHAIIS) e AI Optimizer for Z. Questa architettura aggiornata combina il routing intelligente e il controllo centralizzato su IBM Z con funzionalità di model serving ad alte prestazioni, creando una base più flessibile e scalabile per i workload AI aziendali. L'approccio è progettato per migliorare prestazioni ed efficienza, consentendo al contempo una governance coerente in ambienti di AI ibrida. Evolvendo l'architettura di inferenza, le organizzazioni possono supportare meglio le crescenti richieste di AI mantenendo al contempo la supervisione e il controllo operativo.
Con i miglioramenti apportati a IBM Z Workload Scheduler Insights Agent, l'agente ora supporta domande di conoscenza specifiche per IBM Z Workload Scheduler. Ciò migliora il filtraggio delle informazioni relative al lavoro utilizzando criteri operativi e migliora i tempi di risposta.
Le query sono ora supportate in base a criteri di filtro, come il valore dello stato, il nome della workstation e il nome del lavoro. Possono mostrare i lavori in errore, tutti i lavori che iniziano con OCON, i lavori in esecuzione sulla workstation CPU1 e i lavori nel flusso di lavoro XYZ. Le query che sfruttano la knowledge base di IBM Z Workload Scheduler, ora integrata nei dati, possono porre domande come: "Qual è il significato dello stato del job XYZ?". E "Qual è il significato del parametro CPBPLIM?"
Inoltre, l'agente supporta l'uso di terminologia specifica per mainframe. Ad esempio, è possibile richiedere "applicazioni" anziché "canali di offerta di lavoro". Questi miglioramenti aiutano i team delle operazioni ad accedere rapidamente alle informazioni rilevanti sulla programmazione e ad acquisire una maggiore visibilità sull'attività del workload.
IBM Z RAG Agent offre nuove caratteristiche per un ragionamento più intelligente, un contesto più approfondito e una portata più ampia, tra cui il ragionamento multi-hop, context accumulation e la ricerca sul web.
Con ragionamento multi-hop
Le domande complesse vengono automaticamente suddivise in passaggi più piccoli e risolvibili. L'agente risponde a ogni passaggio in modo indipendente e poi sintetizza una raccomandazione finale. Ad esempio, se chiedi: "Come posso ridurre i costi dell'applicazione COBOL migliorando l'agilità e preparando l'integrazione cloud?", l'agente si scompone in driver di costo, opzioni di modernizzazione e cloud integration, sintetizzando tutto in una risposta chiara.
Con context accumulation
L'agente può effettuare più ricerche interne utilizzando il ragionamento adattivo prima di dare la sua risposta, accumulando informazioni man mano che perfeziona le query e costruisce una comprensione più completa dell'argomento prima di dare la sua risposta. Ad esempio, una domanda sulle lingue supportate da un prodotto potrebbe comportare ricerche aggiuntive per ogni lingua menzionata nella ricerca iniziale per fornire maggiori dettagli sul livello di assistenza.
Con la ricerca sul web
Esiste un'opzione per configurare ZRAG Agent per espandere la ricerca in modo che, quando le informazioni non sono disponibili nel contenuto ingerito o sono sensibili al tempo, l'agente possa integrare la documentazione interna IBM Z con fonti esterne affidabili. Ad esempio, se chiedi "Quali sono gli ultimi annunci di IBM z16?" l'agente può integrare la conoscenza interna con insight esterni aggiornati.
In conclusione? L'agente non si limita a recuperare informazioni, ma accumula conoscenze attraverso le ricerche, ragiona attraverso domande complesse ed espande oltre il corpus RAG, quando necessario, per fornire risposte più complete.
Per aiutare le organizzazioni a esplorare più rapidamente le funzionalità dell'AI, IBM watsonx Assistant per Z v3.3 introduce una configurazione di implementazione leggera per ambienti proof-of-concept. Questa opzione di distribuzione consente ai clienti di valutare le funzionalità all'interno del proprio ambiente controllato, sfruttando al contempo la propria conoscenza aziendale e gli agenti precostituiti. Le organizzazioni possono assorbire informazioni proprietarie, interagire con i dati dei clienti e ricevere insight contestuali in tempo reale, aiutando ad accelerare la sperimentazione e la validazione dei casi d'uso dell'AI.
Gli agenti AI offrono il massimo valore quando possono accedere a conoscenze strutturate e di alta qualità. Tuttavia, la maggior parte delle conoscenze organizzative esiste in formati che i sistemi RAG faticano a elaborare. Le presentazioni, le trascrizioni delle riunioni, i PDF e le registrazioni video spesso contengono insight critici, ma la loro natura non strutturata può limitare l'accuratezza del recupero e rendere più difficile per i sistemi di AI far emergere le informazioni rilevanti.
Knowledge Transformer è un servizio basato su AI che converte contenuti non strutturati (vtt, mp4, ppt, pdf, docx, txt, md) in documenti con markdown strutturati e tassonomizzati, ottimizzati per i sistemi RAG. Aumentando la densità delle conoscenze e la precisione contestuale, consente agli agenti AI di fornire risposte significativamente più accurate. Ad esempio, una sessione tecnica di 90 minuti registrata in video con diapositive può contenere concetti chiave, esempi di codice e decisioni architetturali. Knowledge Transformer estrae questi documenti e li organizza in un documento con markdown strutturato con sezioni chiare e tassonomia ricercabile.
Se inserito in IBM ZRAG, il contenuto trasformato può fornire una precisione di recupero sostanzialmente migliore, consentendo risposte precise che sarebbero state impossibili da ottenere dal formato originale.
IBM Project Polaris introdurrà un'esperienza utente semplificata di nuova generazione di z/OS, progettata per le esigenze dei professionisti mainframe all'inizio della carriera, con una profonda integrazione con watsonx Assistant per Z e una fornitura di indicazioni e raccomandazioni contestuali di livello esperto per aiutare gli utenti a lavorare in modo più efficiente e sicuro.
IBM watsonx Assistant per Z v3.3 dovrebbe essere disponibile a partire dal 26 giugno 2026.
Questa ultima versione è ricca di nuove innovazioni che porteranno le tue funzionalità di agentic AI a un livello superiore. Con i nuovi progressi nell'orchestrazione, nella flessibilità nell'implementazione, nel supporto ai modelli di AI e nella trasformazione della conoscenza, potrai semplificare la complessità, aumentare la produttività e accelerare i risultati, il tutto mantenendo al contempo la sicurezza, la governance e l'affidabilità che ti aspetti dagli ambienti IBM Z.
Ottimizza i tuoi workflow, automatizza le attività e ottieni informazioni più approfondite sulle tue operazioni con IBM watsonx Assistant per Z. Per saperne di più su IBM Watsonx Assistant per Z, visita la pagina prodotto IBM o contatta il tuo rappresentante IBM.
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