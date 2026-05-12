Promuovi il futuro della virtualizzazione con IBM® Cloud e Red Hat

1. Le operazioni gestite semplificano le operazioni del secondo giorno

Un aspetto impegnativo delle piattaforme di virtualizzazione è rappresentato dalle operazioni del secondo giorno: patch, aggiornamenti, correzione e mantenimento della conformità. Il modello di servizio gestito di IBM elimina gran parte di questo sovraccarico gestendo quanto segue:

Ciclo di vita completo degli operatori di virtualizzazione OpenShift

Aggiornamenti del control plane e dei nodi worker

Patching di sicurezza continuo

Recupero dei guasti automatico

Correzione del nodo worker

Monitoraggio e supporto SRE 24/7

Questa funzionalità offre alle aziende un livello di virtualizzazione stabile e prevedibile e riduce il "rumore" operativo che spesso impegna i team dell'infrastruttura. La piattaforma cloud IBM è supportata da un SLA1 con garanzia finanziaria del 99,99%, che la rende adatta a workload sensibili e sempre attivi. Approfondimenti qui.

2. Un percorso di transizione da VM a VM a basso rischio

Per molte organizzazioni, il più grande ostacolo all'adozione di una nuova piattaforma è il timore della complessità migratoria. Il servizio offre un workflow da VM a VM strutturato, progettato per ridurre le interruzioni e supportare transizioni prevedibili. Utilizzando gli strumenti di migrazione di Red Hat, l'assistenza di IBM e degli esperti di Red Hat, le organizzazioni possono:

Scoprire e valutare i workload

Convertire le immagini VM dalle piattaforme legacy

Migrare le VM in più fasi o tutte in una volta

Convalidare le applicazioni prima del cutover

Mantenere i modelli di rete e di storage

Tutto questo permette ai team di uscire dagli hypervisor legacy senza riprogettare workload, ristrutturare i team o riscrivere i processi operativi. L'obiettivo è la continuità e la stabilità durante la transizione, non la trasformazione forzata.

3. Automazione e coerenza a livello di flotta

Con la crescita degli asset VM, la necessità di una gestione centralizzata e di un'automazione diventa critica. Il servizio supporta la scalabilità basata sull'automazione utilizzando due strumenti chiave.

Ansible Automation Platform semplifica la gestione del ciclo di vita automatizzando attività come il provisioning delle VM, l'applicazione delle policy, l'applicazione della configurazione e i workflow di manutenzione ripetibili. Consentendo ai team di riutilizzare i playbook esistenti, si preservano gli investimenti in automazione già effettuati e si accelera la coerenza operativa. A complemento di ciò, Red Hat Advanced Cluster Management per la virtualizzazione fornisce la governance a livello di flotta, la visibilità unificata, la conformità basata su policy e l'ottimizzazione delle risorse su più cluster. Insieme, queste funzionalità consentono alle aziende di gestire ambienti VM su larga scala con maggiore coerenza, efficienza e controllo.

4. Solida sicurezza per i workload aziendali e regolamentati

La sicurezza e la governance sono integrate direttamente nella piattaforma, a partire dal rafforzamento a livello di piattaforma che include standard di sicurezza pod limitati, VM che funzionano senza privilegi root, separazione forzata dei compiti e comunicazione criptata attraverso il cluster. L'ecosistema IBM Cloud rafforza ulteriormente questa base attraverso un'identità unificata con la gestione delle identità e degli accessi (IAM), una gestione principale con Key Protect, registrazione e observability per gli audit trail, e l'isolamento VPC per mantenere i confini. Inoltre, le regioni multizona di IBM Cloud offrono elevata disponibilità, separazione dei domini di guasto e livelli infrastrutturali ridondanti, garantendo la resilienza richiesta da settori con esigenze di conformità rigorose come servizi finanziari, sanità, governo e telecomunicazioni.

5. Evoluzione secondo la tua linea temporale

Sebbene il servizio si concentri sui workload VM, offre anche un percorso flessibile per introdurre container, DevOps, strumenti nativi Kubernetes o workload AI. Le organizzazioni possono eseguire le VM oggi ed estenderle a Red Hat OpenShift on IBM Cloud quando sono pronte. I team possono:

Eseguire VM e container fianco a fianco

Adottare GitOps e CI/CD in modo incrementale

Utilizzare al meglio un'infrastruttura basata sull'AI

Introdurre funzionalità cloud-native senza interruzioni

Non ci sono tempistiche forzate, solo un percorso chiaro e supportato quando l'azienda lo desidera.