Promuovi il futuro della virtualizzazione con IBM® Cloud e Red Hat

IBM ha annunciato oggi Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM® Cloud, il servizio gestito di Red Hat OpenShift Virtualization disponibile su IBM Cloud.
Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud viene fornito su server bare metal per IBM Cloud VPC di livello aziendale. Il servizio offre un ambiente di virtualizzazione sicuro, stabile e prevedibile, progettato per organizzazioni VM-first che oggi desiderano coerenza operativa e un percorso chiaro e flessibile verso i container, cloud-native con capacità allineate all'AI in futuro. Il servizio è generalmente disponibile dal 26 giugno 2026 con le beta chiuse disponibili dal 1° giugno 2026.
Il landscape della virtualizzazione si sta evolvendo rapidamente. L'aumento dei costi delle licenze, i cambiamenti repentini dei fornitori e il consolidamento delle piattaforme legacy hanno portato molte aziende a rivalutare le fondamenta che utilizzano per eseguire macchine virtuali mission-critical. I team di virtualizzazione si trovano ad affrontare una pressione senza precedenti per garantire stabilità, conformità e operazioni prevedibili, il tutto dovendo gestire budget sempre più ridotti e ambienti sempre più complessi.
In diversi settori, i leader della tecnologia si trovano ad affrontare sfide simili:
Le macchine virtuali rimangono essenziali per applicazioni come ERP, EHR, core banking, analytics e sistemi di business che non possono essere riscritti rapidamente. In definitiva, le organizzazioni hanno bisogno di un ambiente hypervisor stabile che permetta loro di gestire i workload attuali, consentendo opzioni future come lo sviluppo cloud-native, l'adozione di Kubernetes e l'automazione DevOps con workload AI nei tempi previsti.
Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud offre esattamente questo: una piattaforma di virtualizzazione gestita, sicura e pronta per le imprese, con una roadmap a lungo termine costruita attorno a tecnologie aperte e funzionalità opzionali per il percorso futuro.
La piattaforma è supportata da Red Hat OpenShift Virtualization (KubeVirt + KVM) ed è implementata su un profilo cluster dedicato solo per VM, ottimizzato specificamente per workload di virtualizzazione. Questo design supporta:
IBM fornisce l'ambiente come servizio gestito, permettendo ai client di distribuire immediatamente macchine virtuali senza configurazioni aggiuntive. È prima di tutto una piattaforma VM, con percorsi opzionali per l'adozione dei container o strumenti cloud-native quando i team decidono di esplorarli.
Questo aspetto lo rende una scelta ideale per le organizzazioni che cercano un'alternativa affidabile agli hypervisor legacy senza impegnarsi in una riprogettazione completa dell'applicazione.
Il servizio incorpora diversi livelli tecnici che lavorano insieme per garantire affidabilità, coerenza e prestazioni prevedibili.
1. Profilo cluster dedicato alla virtualizzazione
Questo profilo elimina il sovraccarico incentrato sul container e ottimizza l'ambiente per la densità delle VM, la pianificazione della CPU e la coerenza della rete. Somiglia al comportamento operativo degli hypervisor tradizionali, beneficiando però dell'orchestrazione Kubernetes.
2. Red Hat OpenShift Virtualization (KubeVirt + KVM)
KubeVirt integra le VM tradizionali in Kubernetes trattandole come risorse personalizzate. Il risultato è un livello di astrazione unificato in cui è possibile gestire sia le VM che i container in modo coerente tramite Kubernetes RBAC, la rete OpenShift e i CRD standard per le operazioni del ciclo di vita delle VM. Questo assetto offre ai team VM un maggiore controllo, mantenendo la compatibilità con i workflow consolidati.
3. Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF)
Red Hat OpenShift Data Foundation fornisce storage a blocchi e file storage ad alta disponibilità e gestisce i dati persistenti per le macchine virtuali. Supporta workload con stato, snapshot, clonazione e cicli di aggiornamento a basso impatto, garantendo un'esperienza di storage coerente per tutto il ciclo di vita.
4. Integrazione nativa con i cloud service IBM
Il servizio si collega direttamente con i sistemi di governance e sicurezza di IBM Cloud: gestione delle identità e degli accessi (IAM) per identità e accesso, Key Protect per la gestione delle chiavi di crittografia, IBM Cloud Monitoring per la visibilità completa e l'isolamento della rete VPC per una maggiore sicurezza. Queste integrazioni vengono gestite, eliminando la necessità per i team di orchestrare questi componenti da soli.
1. Le operazioni gestite semplificano le operazioni del secondo giorno
Un aspetto impegnativo delle piattaforme di virtualizzazione è rappresentato dalle operazioni del secondo giorno: patch, aggiornamenti, correzione e mantenimento della conformità. Il modello di servizio gestito di IBM elimina gran parte di questo sovraccarico gestendo quanto segue:
Questa funzionalità offre alle aziende un livello di virtualizzazione stabile e prevedibile e riduce il "rumore" operativo che spesso impegna i team dell'infrastruttura. La piattaforma cloud IBM è supportata da un SLA1 con garanzia finanziaria del 99,99%, che la rende adatta a workload sensibili e sempre attivi. Approfondimenti qui.
2. Un percorso di transizione da VM a VM a basso rischio
Per molte organizzazioni, il più grande ostacolo all'adozione di una nuova piattaforma è il timore della complessità migratoria. Il servizio offre un workflow da VM a VM strutturato, progettato per ridurre le interruzioni e supportare transizioni prevedibili. Utilizzando gli strumenti di migrazione di Red Hat, l'assistenza di IBM e degli esperti di Red Hat, le organizzazioni possono:
Tutto questo permette ai team di uscire dagli hypervisor legacy senza riprogettare workload, ristrutturare i team o riscrivere i processi operativi. L'obiettivo è la continuità e la stabilità durante la transizione, non la trasformazione forzata.
3. Automazione e coerenza a livello di flotta
Con la crescita degli asset VM, la necessità di una gestione centralizzata e di un'automazione diventa critica. Il servizio supporta la scalabilità basata sull'automazione utilizzando due strumenti chiave.
Ansible Automation Platform semplifica la gestione del ciclo di vita automatizzando attività come il provisioning delle VM, l'applicazione delle policy, l'applicazione della configurazione e i workflow di manutenzione ripetibili. Consentendo ai team di riutilizzare i playbook esistenti, si preservano gli investimenti in automazione già effettuati e si accelera la coerenza operativa. A complemento di ciò, Red Hat Advanced Cluster Management per la virtualizzazione fornisce la governance a livello di flotta, la visibilità unificata, la conformità basata su policy e l'ottimizzazione delle risorse su più cluster. Insieme, queste funzionalità consentono alle aziende di gestire ambienti VM su larga scala con maggiore coerenza, efficienza e controllo.
4. Solida sicurezza per i workload aziendali e regolamentati
La sicurezza e la governance sono integrate direttamente nella piattaforma, a partire dal rafforzamento a livello di piattaforma che include standard di sicurezza pod limitati, VM che funzionano senza privilegi root, separazione forzata dei compiti e comunicazione criptata attraverso il cluster. L'ecosistema IBM Cloud rafforza ulteriormente questa base attraverso un'identità unificata con la gestione delle identità e degli accessi (IAM), una gestione principale con Key Protect, registrazione e observability per gli audit trail, e l'isolamento VPC per mantenere i confini. Inoltre, le regioni multizona di IBM Cloud offrono elevata disponibilità, separazione dei domini di guasto e livelli infrastrutturali ridondanti, garantendo la resilienza richiesta da settori con esigenze di conformità rigorose come servizi finanziari, sanità, governo e telecomunicazioni.
5. Evoluzione secondo la tua linea temporale
Sebbene il servizio si concentri sui workload VM, offre anche un percorso flessibile per introdurre container, DevOps, strumenti nativi Kubernetes o workload AI. Le organizzazioni possono eseguire le VM oggi ed estenderle a Red Hat OpenShift on IBM Cloud quando sono pronte. I team possono:
Non ci sono tempistiche forzate, solo un percorso chiaro e supportato quando l'azienda lo desidera.
Il Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud offre alle organizzazioni una base sicura, prevedibile e gestita per gli ambienti di macchine virtuali. Offre un percorso pratico per allontanarsi dalle piattaforme di virtualizzazione legacy consentendo transizioni da VM a VM a basso rischio, stabilizzando i costi e riducendo il carico operativo attraverso le operazioni del ciclo di vita gestite da IBM e il supporto SRE. Con una sicurezza di livello aziendale, controlli di conformità e uno SLA finanziariamente garantito al 99,99%, la piattaforma è progettata per eseguire workload mission-critical in tutta sicurezza.
Altrettanto importante, offre ai team la flessibilità di evolvere il proprio ambiente nel tempo. Sia che le organizzazioni scelgano di introdurre i container, adottare le pratiche DevOps o esplorare le funzionalità AI-ready, la piattaforma offre un percorso chiaro e facoltativo, senza forzare i cambiamenti prima che l'azienda sia pronta.
Per le aziende che cercano stabilità a lungo termine, una scelta di tecnologia aperta e una strategia di virtualizzazione affidabile e pronta per il futuro, il servizio Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud offre una base solida e resiliente a supporto delle priorità di oggi e delle ambizioni di domani.
Le organizzazioni possono iniziare con un pilota, validare l'interoperabilità o collaborare con esperti IBM e Red Hat sulla pianificazione della migrazione.