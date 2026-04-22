Adobe e IBM: offrire esperienze del cliente basate su AI

L'AI e i workflow agentici offrono un enorme potenziale per le aziende anche al di fuori del settore del marketing. IBM e Adobe hanno collaborato per rendere disponibile la potenza di Adobe Experience Platform Agent Orchestrator e degli agenti AI all'interno del catalogo degli agenti di watsonx Orchestrate. I clienti IBM possono accedere direttamente all'Adobe Marketing Agent dal catalogo per utilizzare l'esperienza cliente di Adobe insieme ad altri agenti aziendali e strumenti a loro scelta. La versione beta di Adobe Marketing Agent sarà disponibile tramite il catalogo degli agenti il 30 aprile 2026



IBM continua a collaborare con Adobe per rafforzare il valore delle loro funzionalità agentiche native, migliorando gli agenti Adobe con fonti di dati di prime e terze parti in modo scalabile e governato utilizzando watsonx.data. Gli agenti offrono il massimo valore quando dispongono del contesto necessario per svolgere i loro compiti. Tuttavia, fornire tale contesto in modo flessibile ed efficiente è difficile senza una solida base di dati aziendali, ben gestita e indicizzata. Garantire fiducia su larga scala richiede non solo modelli potenti, ma anche dati governati.

Poiché l'AI è rafforzata dai dati che la alimentano, IBM aiuta le aziende a sbloccare il pieno valore dei dati aziendali esistenti al servizio dell'AI e dei workflow agentici, garantendo che i dati siano unificati, accurati e utilizzati in modo responsabile per ottenere risultati migliori