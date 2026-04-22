Adobe e IBM: offrire esperienze del cliente basate su AI

Adobe e IBM sono impegnate ad aiutare i clienti a realizzare il pieno valore dell'AI generativa e agentica nel marketing, nella creazione di contenuti e nella governance del brand.
Integrando le tecnologie IBM® watsonx di IBM in Adobe Experience Platform, i clienti congiunti di IBM e Adobe possono offrire un'orchestrazione dell'esperienza del cliente per ottimizzare i punti di contatto di marketing, garantendo al contempo fiducia e trasparenza nei contenuti creati. Allo stesso tempo, Red Hat OpenShift rende possibile gestire e distribuire contenuti e asset della Experience Platform sull'infrastruttura ibrida scelta dal cliente, supportando l'agilità richiesta per ambienti aziendali altamente regolamentati e complessi.
All'Adobe Summit, questa collaborazione è ulteriormente sottolineata dal riconoscimento del settore. IBM è onorata di ricevere il premio Adobe Customer Experience Orchestration AI Technology Partner of the Year 2026 per IBM watsonx. Questo premio riflette la forza della nostra partnership con Adobe e il nostro impegno condiviso nel fornire esperienze del cliente basate su AI su larga scala.
All'Adobe Summit, IBM sta mostrando come stiamo collaborando ancora di più con Adobe per personalizzare contenuti, comunicazioni ed esperienze su larga scala, rendendo il marketing più rilevante per i consumatori che mai, senza compromettere governance, trasparenza o controllo.
IBM e Adobe collaborano per portare un nuovo livello di intelligenza, governance ed efficienza operativa alla Adobe Experience Platform, al fine di sbloccare workflow agentici di livello aziendale, progettati specificamente per le aziende.
Integrando IBM watsonx nelle applicazioni della Experience Platform, i marketer acquisiscono la capacità di gestire e governare sia modelli di apprendimento automatico predittivo, LLM che agenti con trasparenza di livello enterprise, assicurando che gli insight utilizzati per ottimizzare i percorsi, comprendere l'intento del cliente e guidare le decisioni di spesa rimangano affidabili e spiegabili.
Fornire fiducia su larga scala è fondamentale per questo approccio. IBM watsonx.governance offre capacità per monitorare l'intero ciclo di vita del modello, standardizzando come vengono valutate prestazioni, equità e contenuti. IBM e Adobe stanno esplorando congiuntamente strumenti basati su LLM per consentire alle aziende di implementare soluzioni Adobe e IBM e orchestrare le esperienze dei clienti ovunque la loro architettura lo richieda, offrendo esperienze di intelligenza artificiale affidabili in ambienti ibridi senza compromettere la governance.
L'AI e i workflow agentici offrono un enorme potenziale per le aziende anche al di fuori del settore del marketing. IBM e Adobe hanno collaborato per rendere disponibile la potenza di Adobe Experience Platform Agent Orchestrator e degli agenti AI all'interno del catalogo degli agenti di watsonx Orchestrate. I clienti IBM possono accedere direttamente all'Adobe Marketing Agent dal catalogo per utilizzare l'esperienza cliente di Adobe insieme ad altri agenti aziendali e strumenti a loro scelta. La versione beta di Adobe Marketing Agent sarà disponibile tramite il catalogo degli agenti il 30 aprile 2026
IBM continua a collaborare con Adobe per rafforzare il valore delle loro funzionalità agentiche native, migliorando gli agenti Adobe con fonti di dati di prime e terze parti in modo scalabile e governato utilizzando watsonx.data. Gli agenti offrono il massimo valore quando dispongono del contesto necessario per svolgere i loro compiti. Tuttavia, fornire tale contesto in modo flessibile ed efficiente è difficile senza una solida base di dati aziendali, ben gestita e indicizzata. Garantire fiducia su larga scala richiede non solo modelli potenti, ma anche dati governati.
Poiché l'AI è rafforzata dai dati che la alimentano, IBM aiuta le aziende a sbloccare il pieno valore dei dati aziendali esistenti al servizio dell'AI e dei workflow agentici, garantendo che i dati siano unificati, accurati e utilizzati in modo responsabile per ottenere risultati migliori
IBM Consulting aiuta i clienti a modernizzare le loro operazioni di marketing collegando il loro ecosistema di dati, sistemi, decisioni, contenuti e workflow in un modello operativo coeso, abilitato dall'AI. Combinando le tecnologie di classe mondiale di Adobe con l'esperienza di IBM nell'AI affidabile per l'impresa, le organizzazioni possono sbloccare il pieno valore dell'agentic AI nel marketing, nella creazione di contenuti e nella governance del marchio.
Con una profonda esperienza nella progettazione e nella rapida distribuzione di esperienze end-to-end orchestrate dall'AI, IBM Consulting si concentra sulla costruzione di sistemi, non di punti di contatto isolati, dove agenti intelligenti, workflow automatizzati e processi trasversali operano in sincronia. Il nostro approccio anticipa le esigenze dei clienti, coordina le azioni tra team eterogenei ed elimina gli attriti causati da funzioni in silos. Sfruttando la potenza delle piattaforme Adobe, IBM Consulting consente ai brand di offrire esperienze più adattive, connesse e contestualizzate che accelerano il raggiungimento dei risultati desiderati.
IBM applica queste stesse funzionalità internamente, trasformando la nostra organizzazione globale di marketing riprogettando i workflow, modernizzando la supply chain dei contenuti e integrando processi abilitati all'AI su larga scala. La trasformazione diretta di IBM Marketing dimostra come Adobe e IBM aiutino i clienti a costruire modelli operativi di marketing nativi con AI che offrano maggiore produttività, output più rapido, costi operativi più bassi ed esperienze clienti più personalizzate per favorire la crescita aziendale.