Accelera il percorso verso SAP S/4HANA con IBM Transformation Suite per applicazioni SAP

La migrazione dei workload SAP nel cloud è molto più complessa rispetto allo spostamento di workload per utilizzo generico. I clienti devono affrontare sfide quali lunghi processi di migrazione, costi elevati, strumenti limitati, ostacoli di integrazione e la complessità della creazione di una piattaforma di cloud ibrido.

Per rispondere a queste sfide, IBM è lieta di annunciare la disponibilità generale della IBM Transformation Suite per applicazioni SAP il 24 marzo 2025. Questa offerta completa è progettata per semplificare e accelerare la migrazione a SAP S/4HANA e RISE with SAP. Combinando software e servizi di IBM e fornitori riconosciuti del settore, automatizza le attività di migrazione essenziali, tra cui valutazioni tecniche, migrazione di dati e codice, analisi del codice e test automatizzati.

Questo annuncio si basa sulla recente introduzione da parte di IBM e SAP di RISE with SAP su IBM Power Virtual Server, un'offerta progettata per aiutare a ridurre i rischi e migliorare i tempi di migrazione cloud di SAP S/4HANA da IBM Power on-premise al cloud entro 90 giorni. La IBM Transformation Suite per applicazioni SAP migliora ulteriormente questa proposta di valore, fornendo strumenti e servizi per semplificare il percorso RISE with SAP, dalla valutazione iniziale alla manutenzione continua.