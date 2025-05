Hybrid Cloud Mesh sta già guidando la trasformazione delle aziende leader. L'ufficio CIO di IBM sta attualmente utilizzando HCM in produzione.

Le nuove caratteristiche per le migrazioni delle macchine virtuali, la modernizzazione Z e l'AI federata sono ora disponibili in anteprima pubblica. Puoi provare Hybrid Cloud Mesh oggi stesso per scoprire come una rete self-service basata su policy può semplificare le tue trasformazioni digitali.

Che tu stia modernizzando i workload mainframe, accelerando i progetti di intelligenza artificiale o migrando le macchine virtuali, Hybrid Cloud Mesh offre velocità, sicurezza e agilità, senza tempi di attesa della rete.



Contatta il tuo rappresentante IBM per programmare una demo pratica e iniziare subito.

Esplora l'anteprima pubblica gratuita

Prova Hybrid Cloud Mesh oggi